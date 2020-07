El Tik Tok me salvó de los momentos más oscuros de la cuarentena. Cuando las noticias agobiaban demasiado, cuando tomaba conciencia con pena de que la vida como la conocía no iba a volver pronto o el día de teletrabajo/maternidad había estado muy intenso, una bocanada de aire fresco se desprendía de la pantalla de mi celular cada vez que abría esa aplicación: los videos que allí encontraba me hacían reír. Y mucho. La risa llevaba por un rato al olvido, este al escape de la realidad, y lo último a una buena noche de sueño. El efecto sigue siendo el mismo ahora en la ‘nueva normalidad’ y estoy segura de que se prolongará lo que queda de la pandemia. Hoy, cuando alguien me cuenta que está muy desanimado, lo primero que le sugiero es descargar Tik Tok y encontrar el contenido que le guste. Y dejarse llevar.

Yo, ya en los finales de mis treintas, no guardaba el menor interés por esta red social hasta hace tres meses. Sabía ciertos datos: que era popularísima entre los niños y jóvenes, que en el 2019 había sido un fenómeno global y que en ella se publicaban videos cortos similares a historias de Instagram. Pero hay mucho más. Tik Tok, en principio, es una red social china creada en el 2016. Allí se la conoce como Douyin. La empresa tecnológica que la sostiene es Bytedance, de propiedad del multimillonario de 36 años Zhang Yiming. Se calcula que en la actualidad tiene más de 700 millones de usuarios activos y solo en el primer trimestre del 2020 rompió un récord al haber conseguido 315 millones de descargas.

EL CEREBRO. El multimillonario chino Zhang Yiming, de 36 años, es el creador y dueño de Tik Tok.

LA SEGUNDA OLA

El reciente boom, esta segunda ola de gloria, no obstante, se la debe a las cuarentenas impuestas en el mundo por la pandemia del COVID-19. El tiempo libre en casa ocasionó que más jóvenes se animaran a entrar a ella y empujó a las generaciones mayores a buscar contenidos que las relajen y distraigan de tanta tragedia. Piezas de entre 15 y 60 segundos donde la gente baila, hace play back de canciones conocidas o diálogos curiosos, parodias de situaciones cotidianas o cumple retos han sido, pues, salvavidas emocionales de millones en el globo. Además, claro, de una plataforma enorme de exposición para quienes destacan brillando con ingenio en la generación de sus contenidos.

La socióloga y catedrática de la Universidad Católica Yolanda Rodríguez recuerda que los principales usuarios del Tik Tok siguen siendo chicos y chicas de 13 a 20 años; pero que los confinamientos han capturado ya a un público adulto. Las empresas, asimismo, no están exentas de promocionar por esa vía productos y servicios. “Se encuentra allí incluso información, aunque ese no sea el fin de la red. Hay quienes buscan saber qué pasa sin la angustia de ver un noticiero. Siempre en un marco sin estrés, muchas veces humorístico, que les evita enfrentarse de golpe con la realidad”, detalla. Sin ir muy lejos, la propia Organización Mundial de la Salud abrió allí una cuenta en marzo (@WHO).

Rodríguez es profesora de un grupo de alumnos de pregrado de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP que se encuentra investigando la percepción que tienen los jóvenes limeños que usan Tik Tok relacionada a la identidad nacional durante la cuarentena. A través de grupos focales y entrevistas han determinado, al momento, que: “El confinamiento ha disparado aún más el uso de la aplicación, en primer lugar. Además, se ha potenciado la tendencia #peruviancheck. Si la buscas en Tik Tok, te toparás con videos que ensalzan rasgos positivos de nuestra peruanidad. De ahí que hay usuarios o familias haciendo videos de bailes y costumbres nacionales o cocinando comidas típicas. Esto ha estado muy fuerte localmente ahora último”, explica la estudiante Alessa Rodríguez.

Ambas, maestra y aprendiz, coinciden a su vez en que el éxito de la aplicación está en la inmediatez para la generación y consumo del contenido, pero también en la oferta. Cuando uno entra a su cuenta de Tik Tok, lo que aparece es una infinita requetefila de videos cortos de personas a las que uno no sigue. Estos simplemente aparecen. Si te va gustando alguno, le pones un corazón. Si te interesan demasiado, tienes la posibilidad ya de seguir a alguien deliberadamente. De esa manera, el sistema va conociendo cuáles son tus preferencias de consumo y te las va sugiriendo. Quien escribe, por ejemplo, no publica nada, pero es seguidora de los tiktoks de humor de situaciones cotidianas. Aquellos hechos en la casa o la calle por gente común y silvestre que se toma con buen humor, ingenio, respeto y ‘correa’ la vida como viene. Con pandemia y todo. Eso atrapa porque te sientes identificado. Hay otros que prefieren a los tiktokers tromes en hacer coreografías. O a los duchos en el cumplimiento de retos. Ciertamente hay para todos los gustos. El chiste está en hallar qué tipo de entretenimiento es el correcto para generarte las endorfinas.

REINVENCIONES Y LANZAMIENTOS

La conductora de TV María Pía Copello dejó “Esto es guerra” para poder pasar más tiempo en casa. Por experiencia sabía, sin embargo, que cuando no se está en la pantalla chica mucho tiempo la gente puede olvidarse de uno. No quería que le ocurriera lo mismo que cuando culminó “María Pía y Timoteo”. Entonces fue visionaria: el futuro estaba en sus redes sociales, así que se puso a trabajar contenido con calidad. Hoy, en Tik Tok tiene casi un millón y medio de seguidores.

Pía Copello no necesita estar en la TV para seguir siendo muy popular. Emplea a siete personas para producir contenidos en sus redes sociales, entre ellas TikTok, donde suma millón y medio de seguidores. (Foto: Elías Alfageme)

“Ya estaba haciendo contenido profesional, es decir, tratando de que sea de calidad en todos los sentidos en YouTube e Instagram desde el 2018, pero en Tik Tok recién arranqué en noviembre”, detalla Copello, quien emplea a siete personas para la producción y administración de todas sus redes sociales. Hoy estas son su trabajo y su fuente de ingresos. “El Tik Tok es otro brazo al que le dedicamos esfuerzo. Todos los días subimos uno o dos videos. Son de humor, hay bailes, retos. Siempre pensando en que lo puedan ver niños”, dice.

A largo plazo, agrega, lo que busca es ser conocida en otros países, la internacionalización. Y en eso está mientras intenta proteger a sus tres hijos de la sobrexposición en Internet: “Ellos salen cuando quieren en mis videos y hasta ahora no han sido víctima de gente malintencionada. Como padres, siempre estamos pendientes”, afirma.

Si bien Tik Tok ha significado para ella una reinvención profesional, para otros la red ha sido un trampolín a la fama sin parangón. Ese ha sido el caso de quien es tal vez el peruano con más seguidores en esta. Al adolescente José María Martínez ‘Josi’, de solo 16 años, lo siguen nueve millones de personas. Leyó bien. Nueve millones, al cierre de esta nota. Es como si casi todo Lima viera lo que ‘cuelga’. Su celebridad también ha crecido a una velocidad impresionante con la cuarentena. Él recién se unió a la plataforma en enero, aunque ya tenía experiencia en Youtube e Instagram. Vive en Chiclayo y hoy divide sus días entre asistir a las clases virtuales del cuarto de media por la mañana y grabar videos por la tarde. Es audaz, provocativo, escandaloso y divertido.





“No me gusta clasificar mi contenido porque es diverso, pero sí, hay mucho humor. Lo hago porque me gusta expresarme libremente, para que otras personas puedan conocerme. Me entretiene llevar las cosas al extremo, a la parodia y alegrarle el día a la gente. Lo mejor de ser tiktoker es eso. ¿Lo peor? Las críticas con falta de respeto. Los ataques hacia mí porque no piensan como yo o no les gusta lo que hago. Creo que uno puede estar en desacuerdo, pero no entiendo la agresión. Igual trato de que eso no me afecte”, narra. Su mamá, Marianella, lo apoya y hasta hace cameos. Es su incondicional. Una de los ocho millones y medio. //

EL LADO OSCURO

- Al ser una red social muy popular entre los menores de edad, los expertos advierten sobre el acecho de pedófilos en ella. Hernán Navarro, fundador de la ONG Grooming Argentina y consultado para La Nación, recomienda a los padres estar al tanto de la configuración de la aplicación de sus hijos (allí pueden filtrar quién ve los videos, quién puede enviar mensajes directos, etc.). También conminarlos a no tener contacto o intercambio de información con desconocidos y restringir el tiempo de uso de la aplicación al día.

- Tik Tok no está libre de polémica por cuestiones referidas a la privacidad. La última actualización del iOS 14 de Apple descubrió que la red leía el portapapeles de los usuarios. Anonymous, de hecho, envió este mensaje recientemente: “Elimina Tik Tok ahora. Si conoces alguien que la usa, explícale que es, en esencia, malware operado por el Gobierno chino en una operación de espionaje masivo”. Voceros de la red negaron la acusación. Alegaron que tienen un sistema personalizado para identificar el comportamiento repetitivo de spam. Y que ya no accederán a los portapapeles con una futura actualización de la app.

- Las dificultades que está teniendo diplomáticamente China con otros países están ocasionando la censura del uso de la red. AFP informó que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, sostuvo esta semana que su Gobierno “considera” prohibir aplicaciones de redes sociales chinas, incluida Tik Tok, por las sospechas de que Pekín las usa para espiar a los usuarios. India ya vetó a Tik Tok por las preocupaciones que esta despierta en temas de seguridad nacional y privacidad. Otros países estarían estudiando tomar medidas similares.

LOA FAMOSOS CON MÁS SEGUIDORES

WILL SMITH. El famoso actor estadounidense tiene 30 millones de seguidores y es, según el ranking de la web socialblade.com, la décima persona más seguida del mundo en Tik Tok. Su cuenta es @willsmith.

THE ROCK. La ex estrella de la lucha libre y ahora actor posee más de 27 millones de seguidores con solo 25 publicaciones. Su cuenta es @therock.

SELENA GÓMEZ. A la cantante la siguen más de 20 millones de usuarios.

BONUS TRACK. A decir de la misma fuente, la persona más seguida en toda la red social es la adolescente estadounidense de 16 años Charlie D’amelio. Ella tiene casi 69 millones de followers. En sus videos hace coreografías y rutinas de playback de canciones populares.

