Hace cientos de años, los polinesios exploraron el Océano Pacifico a bordo de unas embarcaciones de madera que les permitían hacer largos viajes. Con el paso del tiempo, este tipo de navegación se convirtió en deporte y hoy en día se practica en muchas partes del mundo, tanto en ríos, lagos y mares.

A pesar de ser una disciplina milenaria, la primera canoa polinesia llegó al Perú recién en 2010. Por aquella época, Izvenia Landauro era una aficionada a correr maratones, pero una lesión en la rodilla la obligó a alejarse de ese deporte para hacer rehabilitación. En ese proceso, una amiga la animó a probar suerte con el remo y fue así que descubrió el waka ama o va’a, como también se le conoce a la canoa polinesia.

La selección femenina por parte del club Kamoho Canoes y han sido pentacampeonas nacionales.

“Automáticamente, me encantó. A mí siempre me ha gustado el mar, estar en el agua. A las dos semanas me llamaron para formar el primer equipo femenino y desde entonces no he parado”, nos cuenta Izvenia, actual capitana de la selección peruana de este deporte.

Hoy en día, el equipo está conformado por nueve remadoras: Izvenia Landauro, Yennifer Vargas, Claudia Luque, Ornella Sissa, Giannisa Vecco, María Paula Céspedes, Jendhi Ángulo, Rocío Larrañaga y Margarita Asmat. Pertenecen al club Kamoho Canoes y han sido pentacampeonas nacionales, motivo por el cual fueron invitadas a disputar en el Mundial de Samoa 2023, donde competirán desde el 15 de agosto.

Luego del mundial de Samoa, su siguiente objetivo es competir en el Panamericano de Brasl, en noviembre próximo.

Nuestras seleccionadas participarán en la categoría Open y cada fecha harán un recorrido de 24 kilómetros. Para ello, desde inicios de año, vienen entrenando tres veces a la semana, desde las 5:30 de la mañana hasta las 8:00 a.m., en la playa Los Yuyos, de Barranco, para llegar en la mejor forma al evento. “La mayoría de nosotras venimos remando juntas desde 2019. Somos un grupo con bastante experiencia”.

Pero llegar a Samoa, el lejano país ubicado en el triángulo polinesio, no ha sido tarea sencilla. Han tenido que vender gorras y viseras, y hacer campañas en redes para recibir donaciones a través de Yape o Plin. El esfuerzo valió para contribuir a su bolsa de viaje: las deportistas pudieron conseguir los 5 mil dólares que, en promedio, cada una necesitaba. “Nuestro objetivo es llegar a estar entre las cinco mejores delegaciones del mundo. La competencia va a ser dura, pero vamos con altas expectativas”, concluye Izvenia.

Alas y buen viento. //