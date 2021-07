Conforme a los criterios de Saber más

EL QUEDADO ESPECIAL. Los que no vamos a la Copa.

“Yoshimar Yotún ha igualado a Chumpitaz y Paolo como el segundo jugador con más presencias de Perú”. El tuit de @sondatos_noop ha pasado, me parece, bastante desapercibido entre los mensajes de agradecimiento, las matemáticas que nos sirven para Qatar y la hiriente, dolorosa derrota en el último minuto ante Colombia. No se ha discutido lo que significa, no se ha viralizado por redes y no se ha entendido el mensaje real que tiene esa data, clave para entender qué tipo de selección somos y por qué la debemos defender. Cuando se habla de Perú, este Perú de Gareca que ya tiene seis años de proceso, y se lo vincula a su pasado, en realidad nos estamos refiriendo a este equipo que camina por la cancha, que acelera, que piensa, y que se organiza en torno a los pies de Yotún. La estadística (105 partidos) es una prueba de lo que hemos visto en la Copa: esta época la resume él.

Breve memoria de los últimos cinco años: si entendemos que Cueva es el crack de la era Gareca, Yotún es el jugador indispensable. Lo representa como ninguno y eso ya no solo se sabe en Videna: Sudamérica lo ha visto. De ahí que nos haya costado tanto el arranque de la Eliminatoria (ante Chile de Pulgar o Argentina de De Paul, por ejemplo). Pone en práctica su teoría: el futbolista peruano juega. Cuando por el 2008 el técnico de Perú hablaba de él —lo elogiaba en realidad— daba miedo su nostalgia. “Me gusta como entiende el juego a través de su pie, no es fácil hacerlo”, decía y lo puso en práctica pronto: puso Yotún como medio de salida y lo sacó de la banda. Le fue natural porque había sido 10 en inferiores, y se adaptó a las funciones de medio mixto porque ya en Primera jugo de marcador. Así completa 66 partidos con Gareca. Y es, detrás de Guerrero y Farfán, el peruano vigente con más presencias en la selección (105). Los mejores movimientos de la Eliminatoria que terminó con Perú en Rusia salieron siempre de sus pies: o con salida clara para jugar con Cueva o Flores, o con pase largo para habilitar a Paolo o con esa sociedad de zurdos que jugaban —o era la impresión— con los ojos cerrados: Trauco, Orejas y él.





'Yoshi' ha igualado a Chumpitaz y Guerrero como el segundo jugador con más presencias con PERÚ. pic.twitter.com/fTiOnlrq4P — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) July 10, 2021





Los mejores movimientos de esta Copa América, que nos devuelve a casa en el cuarto puesto, también salieron desde el panorama de Yotún. Esta vez retrocedió más para salir con paciencia y tener otras opciones, esta vez tuvo en Sergio Peña otro apoyo para la marca —más claro que Aquino, por citar otro medio que ha jugado allí— y esta vez tuvo más presencia en el gol. Yotún ha jugado 5 Copas América y en esta de Brasil hizo más goles que en las cuatro anteriores. Mister Chip lo dijo de otra forma, más KO: “Yoshimar Yotún marcó tres goles en sus primeros 103 partidos con la selección peruana y ha hecho dos tantos en los últimos tres”.

La buena noticia no solo es su edad (31) o su pie goleador, ni la etapa de madurez en la que parece haber encontrado de la mano de dos entrenadores que transforman todo lo que tocan (Gareca y Reynoso). Se trata de un giro en nuestra angustia por hallar un reemplazo para Cueva, que por una larga y polémica lista de razones es único en el mundo. El gran saldo de la Copa América 2021, lo que garantiza la continuidad en esta idea de juego que agradece el mundo —y también da resultados—, es el hallazgo de dos futbolistas en una posición en el campo que no los limita pero sí los obliga: el volante mixto con sacrificio. Uno es Peña, ya hecho; el otro, quizá en menor medida, Raziel García.

El chocolate está bueno, pero como una caja de bombones, empalaga. Lo real, lo que más ilusiona es la cantidad de jóvenes futbolistas que ahora se mirarán en un puesto que por años nos clasifica en el continente. Ya no sonará tan naíf que un muchacho en las inferiores quiera ser un Yotún. Acelerado curso de historia del Perú. Así fuimos por Luis Cruzado, por Ramón Mifflin, por César Cueto. Así somos hoy por Yotún.