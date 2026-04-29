Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En la foto, Curioso, de tres años de edad. Este oso de anteojos fue rescatado al quedar huérfano a causa del tráfico ilegal y la chamanería en Huancabamba. (Foto: Antonio Melgarejo/ Diego Moreno)
En la foto, Curioso, de tres años de edad. Este oso de anteojos fue rescatado al quedar huérfano a causa del tráfico ilegal y la chamanería en Huancabamba. (Foto: Antonio Melgarejo/ Diego Moreno)
Por Celeste Pérez

En Piura, hay un oso de anteojos que se ha convertido en embajador inesperado de la fauna peruana rescatada del aún urgente problema del tráfico ilegal. Su nombre es Curioso, vive en el santuario Margarita Zoo y es el protagonista de “Guardianes de la fauna”, un videojuego creado por estudiantes locales que busca educar mientras entretiene.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.