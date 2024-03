Esta es la historia de Vaguito, un animalito de espíritu errante que es toda una personalidad en el sur chico. Para los lugareños es frecuente verlo en alguna playa, olfateando hacia el mar, con la mirada perdida en el horizonte y el cuello erguido, en posición de espera. El nombre se lo puso su actual dueña, Norma Cama, la vez que el perrito llegó a la puerta de su restaurante marino, con la típica carita de los animales que piden comida. De inmediato supo que había algo especial en él. Era inteligente pero misterioso. Todos los días se aparecía empapado y hambriento. Y luego de comer mariscos, su plato favorito, se desaparecía rápido en dirección a la playa.

La espera de Vaguito por su dueño, quien habría sido un pescador, conmueve a los asistentes de las playas del sur. Fotos: joel alonzo/gec / JOEL ALONZO

La razón de estar contigo

Norma, que además de cocinera es una activista animalista y dueña de un refugio de animales, recuerda emocionada sus primeros encuentros con Vaguito. “Yo hablo con los animales como si fueran personas y creo que ellos me entienden. A Vaguito le decía ‘ven a las cinco de la tarde’, y siempre aparecía puntualmente a esa hora”. Con el tiempo, establecieron una rutina peculiar, de quererse con distancia, hasta que un incidente violento cambió sus vidas. “Un día mi nuera me llamó y me dijo que habían visto a Vaguito en una playa, que estaba herido. Un pitbull lo había atacado. Corrí a buscarlo, lo recogí y lo llevé al veterinario para que lo cosieran. Vaguito le tiene miedo a los perros y desde entonces se quedó conmigo”.

La relación entre Norma y Vaguito no ha estado exenta de desafíos. Ella recuerda todas las veces que fue detenida por la policía mientras buscaba sin descanso a su mascota durante el período de cuarentena. La orden era quedarse en casa, pero el corazón de un animal no entiende de leyes. Ahora lo encuentra un poco divertido que la lleven a la comisaría, pero en su momento no le hacía tanta gracia, y a los policías de la zona tampoco. Lo más lejos que Vaguito ha llegado es hasta Naplo. Fue allí donde Norma encontró a unos pescadores que afirmaron conocer al dueño del perrito. Le dijeron que había sido un pescador que no regresó porque su lancha se volcó. Sea verdad o no, es la única pista que existe sobre su posible dueño.

El cineasta Alex Hidalgo junto a Vaguito y su actual dueña, Norma Cama. fotos: joel alonzo/gec / JOEL ALONZO

La vida secreta de las mascotas

Encontramos a Vaguito en San Bartolo un sábado por la mañana, junto a su dueña que está desvelada porque el animal se volvió a escapar de madrugada para ir a buscar tras los botes. Vaguito tiene un brillo en la mirada y es cordial con los desconocidos, pero luego parece abstraerse. Solo se vuelve a animar cuando se da cuenta de que lo estamos llevando al mar. Allí empieza a contemplar el océano y se inquieta al ver pasar los botes de pesca. Cuando los ve, emite ese sonido agudo que hacen los perros cuando lloran o se quejan. Liberado de su correa, entra al mar y avanza hasta el peñón más cercano para observar a los pescadores. En ese momento, uno puede llamarlo, pero nada lo distrae. Solo presta atención a la voz de su dueña, que llega hasta él para darle agua.

La historia de este entrañable cuadrúpedo está próxima a llegar al cine, en la película “Vaguito, te esperaré en la orilla”, del director Alex Hidalgo. Él, como muchos peruanos, supo del peculiar can a través de las redes, y su curiosidad audiovisual lo llevó hasta Punta Negra, donde conoció a Norma y a su asociación animalista Vaguitos de 4 Patas, que da refugio y consigue familias a perros callejeros.

Julián Legaspi y Fiorella Rodríguez son parte del elenco de esta hermosa película que pronto estará en la pantalla gigante.

Para el papel de Vaguito encontraron en Barranco a un perrito sin dueño, el mismo que fue entrenado para la película y se portó como un profesional. Y aunque las películas sobre perros (un género en sí mismo en el cine) suelen ser melodramas diseñados para hacer llorar, el director Hidalgo cree que ha encontrado un equilibrio entre drama y comedia que será del agrado del gran público. En los papeles principales están Julián Legaspi, Ale Barnechea y la cantante Daniela Darcourt, en su debut en el cine. La película se estrena el 18 de abril en el Perú y Bolivia. También habrá un pase en Nueva Jersey y no se descarta una función para los vecinos de Punta Negra, quienes apoyaron para que la historia de este famoso puntanegrino sea conocida por todo el mundo. //