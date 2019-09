Lara Croft: arqueóloga, cazadora de tesoros y heroína más exitosa de la historia de los videojuegos

Ningún videojuego con una protagonista femenina ha vendido tanto como "Tomb Raider", que tiene en Lara Croft a uno de los personajes más queridos de esa industria

El mundo de los videojuegos fue considerado durante buen tiempo un territorio predominantemente masculino y la presencia femenina estaba generalmente relegada a papeles menores. En tal contexto, la figura de Lara Croft era una de las pocas excepciones y suponía una ráfaga de aire fresco para una industria en constante renovación.

Así lucía Lara Croft en la primera entrega de "Tomb Raider". El busto poligonal del personaje es motivo de bromas entre jugadoras y jugadores del presente. (Foto: Square Enix) Square Enix

"Tomb Raider" apareció en 1996 y llamó la atención de muchos por tener a una mujer como protagonista de un juego de acción. El lanzamiento tuvo un gran éxito, que quedó en evidencia con las más de siete millones de copias del juego que se vendieron.

El personaje principal de "Tomb Raider" era una arqueóloga y cazadora de tesoros al estilo de Indiana Jones, que era la gran inspiración del juego. La figura de Lara, con un rostro siempre seguro y armada con dos pistolas, caló hondamente en la comunidad Gamer de ese entonces y la heroína se convirtió en uno de los grandes rostros de los videojuegos los años 90 e inicios de la década del 2000.

- DESTACADA ENTRE OTRAS FIGURAS -

Lara Croft no es la primera gran protagonista femenina de los videojuegos, pues Samus Aran, de "Metroid", había llegado una década antes y suele ser a quien se le adjudica dicho honor.

Algunos incluso van más atrás en el tiempo al darle el título a Mrs. Pac-Man, pese a que esta consideración podría ser más discutible. También debe hacerse la aclaración de que otros juegos con mujeres como protagonistas habían aparecido antes de "Tomb Raider", pero su presencia era menor y fue esencialmente anecdótica.

La protagonista de "Tomb Raider" se diferenciaba de la heroína de Nintendo al ser inmediatamente reconocible como mujer. Esto se debía a que, por ese entonces, Samus siempre era mostrada con su característico traje de batalla, el hacía imposible percatarse de su verdadero rostro, que únicamente aparecía al final de los juegos. Esa situación recién cambiaría años más tarde.

- LARA Y LOS ESTEREOTIPOS -

Durante el periodo en el que apareció Lara Croft, ya habían otras féminas que repartían golpes y disparos en los videojuegos, sobre todo en los títulos de pelea; sin embargo, muchos de estos personajes se enfrentaban a la hipersexualización o a la simple falta de peso dentro de la historia.

Angelina Jolie tuvo el papel Lara Croft en dos películas basadas en "Tomb Raider". Alicia Vikander interpretó al mismo personaje en una adaptación cinematográfica más reciente. (Foto: Paramount Pictures) Universal Pictures

La protagonista de "Tomb Raider" fue indudablemente ideada como una mujer atractiva y no se puede negar que ello influyó en su éxito. No obstante, la distancia era marcada porque sus juegos hacían énfasis en la destreza en combate de Lara, su gran capacidad atlética y la forma en la que resolvía misterios o retos lógicos.

La franquicia tuvo un reinicio en 2013, debido a que sus últimas entregas habían tenido ventas y comentarios decepcionantes. La historia de Lara Croft fue reescrita y se apostó por mostrar una nueva versión de ella desde sus orígenes.

Esta nueva Lara era más joven y no tan valiente como la anterior, pero la idea era mostrar a un personaje más sensible y afectado por los traumas de su pasado, que iría madurando a la vez que se hacía más fuerte con el transcurso de la narración. Pese a que el relato no terminó de gustar a todos, la comunidad reconoció que este último buscaba hacer algo diferente y más actual con la heroína.

Así lucía Lara Croft luego de que su historia fuera reescrita desde el inicio. (Foto: Square Enix) Square Enix

En cuanto a la idea de fondo del juego, aunque muchas veces estuvo más orientado a la supervivencia, el nuevo "Tomb Raider" preservó los elementos básicos que hicieron popular a los juegos previos: la aventura, la exploración, los misterios y, obviamente, los rompecabezas.

El resultado del 'reboot' de "Tomb Raider" fue una trilogía de títulos que no solo cosecharon buenas ventas, sino que también recibieron muy buenas reseñas de parte de la crítica especializada.

Con la serie revitalizada por sus últimas entregas, Lara Croft ha seguido manteniendo un lugar privilegiado en el imaginario colectivo de los jugadores. Tal posición se ve reforzada por un dato significativo: los récords Guinness la reconocen como la heroína con mayores ventas en la historia de los videojuegos. En total, "Tomb Raider" ha vendido 44,5 millones de juegos a lo largo de su historia, siempre con Lara como protagonista.

Lara Croft en una ciudad perdida de la cultura inca. Este escenario ficticio se ubicaba en Vilcabamba (Cusco). (Foto: Square Enix) Square Enix

En tiempos en los que hay cada vez más personajes femeninos en roles protagónicos y un justo reclamo de más cambios de paradigma en la industria de los videojuegos, Lara Croft sigue siendo una referencia. Antes de que Aloy de "Horizon Zero Dawn" o Ellie de "The Last of Us" aparecieran, una heroína hecha de imágenes poligonales mostró a millones que las mujeres siempre fueron valientes y podían llegar a ser mucho más que eso.