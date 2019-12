Ha sido un año de alegrías y lucha anticorrupción, pero aún de gran impunidad. En este inventario anual de eventos hemos recogido lo bueno, lo malo y lo esperanzador de los últimos doce meses.

22 partidos políticos inscribieron sus listas de candidatos al Congreso. Hasta ayer se han confirmado y eliminado postulantes a las elecciones que se realizarán el próximo 26 de enero.

1 hombre fue sentenciado a cadena perpetua por feminicidio y fue el único condenado por este delito. Es Jean Piero Castro, quien asesinó a su pareja Andrea Rivera en Chorrillos. Este año hubo 163 feminicidios, la cifra más alta de la década.

30 universidades no obtuvieron la licencia de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para seguir operando. Es el año con más denegatorias. Otras 26 sí fueron aprobadas, lo cual da un total de 86 con licencia.

Fotos en dos sedes de la Universidad Alas Peruanas luego de que se conozca que deberá cerrar en un plazo máximo de dos años. La primera sede está en Av. San Felipe 1109 (Jesús María).

1.200 bebés prematuros fallecieron hasta septiembre, según informó el Ministerio de Salud. Entre otras razones, las más graves fueron la falta de incubadoras y de neonatólogos.

12 ex autoridades fueron encarceladas. Entre ellas hay 4 alcaldes, 3 gobernadores regionales, un ex congresista y un ex presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.

56 medallas obtuvo Perú en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Panam Sports confirmó esta semana que sancionaron dos casos de doping, cambio que terminó por beneficiar el medallero peruano.

88.000 asistentes en todo el país vieron el documental La revolución y la tierra, de Gonzalo Benavente. Es el documental más taquillero en nuestra historia cinéfila.

8 de cada 10 extranjeros son venezolanos, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En total, los ciudadanos foráneos en el país son 963.528.

Elias Pavone y Daniel Vera, venezolanos vendiendo arepas cerca del Centro Civico. Venezolanos que se ganan la vida vendiendo arepas en las principales calles del Centro Historico de Lima.

540 sismos se detectaron en el año, un promedio de cinco movimientos diarios, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP) En el 2018 fueron 320.

2 restaurantes peruanos, Central y Maido, fueron considerados entre los mejores del mundo, según el ranking 50 Best. Carnaval fue nombrado uno de los mejores bares.