Las Gaviotas, la cebichería peruana con ‘chefs bailarines’ que ha sorprendido hasta a Kim Kardashian

En una calle chorrillana hay un restaurante donde la cocina no descansa ni de día ni de noche; al terminar la jornada, el espacio cobra vida al ritmo de clásicas melodías: bautizado como Las Gaviotas (en honor a la calle donde se encuentra), los chefs se transforman en bailarines. Los fogones se enfrían y las redes sociales se convierten en escenario.

A punta de clásicos del cine como “Grease”, o cintas más actuales como “High School Musical” o “Lilo & Stitch”, esta cebichería se ha convertido en el primer restaurante de Lima donde el arte culinario con mariscos y pescados se acompaña a la perfección con coreografías de musicales. Los números no mienten: sus cuentas de TikTok e Instagram (@lasgaviotas.cevicheria) no paran de sumar vistas y seguidores, repuntando con más de 1 millón de ‘likes’ en cada publicación.

La más reciente de sus publicaciones es un homenaje a la campaña de Skims, la marca de ropa de Kim Kardashian, protagonizada por Lisa, integrante del grupo surcoreano BlackPink.

El video fue tan exitoso que llegó hasta a la reina del Internet, quien compartió el video en sus stories con sus más de 353 millones de seguidores en el mundo.

Kim Kardashian reposteó el video de Las Gaviotas.

La historia de éxito

El quiebre que los llevaría al estrellato sucedería en pandemia. Mariano Carhuamaca, bailarín profesional y director artístico, dejó los escenarios para apoyar el negocio familiar: la cebichería de su madre. “Había trabajado ahí desde niño. En pandemia volví para meterme de lleno en medio del complicado panorama”, comenta. La idea de grabar contenido comenzó como un juego, filmando platos y preparaciones. Hasta que se le ocurrió algo más atrevido: sacar a los cocineros del fuego y ponerlos a bailar.

“Les dije: vamos a meter un poquito de baile también. Soy fan de Disney y de las caricaturas, así que empezamos a imitar coreografías de películas de ayer y hoy”, comenta para esta revista. El resultado fue explosivo. Los videos pasaron de mostrar jaleas y cebiches a recrear musicales enteros dentro de la cocina. Mariano recuerda que el primer viral llegaría con un video de él solo limpiando la cocina al ritmo de una canción de Disney, mientras que el segundo fue un homenaje a la canción “Work This Out” de “High School Musical 2”, con todo el equipo en escena demostrando sus dotes artísticas y culinarias.

Mariano Carhuamaca es bailarín profesional. En pandemia, decidió combinar su pasión con el negocio liderado por su madre, creando un hit que equilibra platillos marinos y mucho ritmo. (Foto: @lasgaviotas.cevicheria)

Mariano, hoy al frente de la dirección artística en el contenido de la cebichería, resalta que los cocineros no eran precisamente bailarines. Sin embargo, para él tenían lo más importante: ganas, pasión y cero vergüenza. “Grabábamos después de cerrar, hasta las 11 de la noche. Ellos venían cansados, pero se lanzaban con todo. Les enseñaba poco a poco y generamos un ambiente de confianza. Eso fue clave”, apunta.

Hoy, las mesas de Las Gaviotas ya no solo deleitan a sus clientes con una carta deliciosa, sino que también encienden su alma y corazón al ritmo de canciones. Los fines de semana, el local se convierte en un show en vivo con elenco profesional, luces, guión y hasta invitados. “Desde nuestro estreno, se siente el cariño en cada mesa. Al final, salimos a saludar al público y te juro que cada palabra, cada abrazo, nos llena de emoción”, confiesa Mariano.

Las coreografías de “Las Gaviotas” sobrepasan el millón de ‘likes’ en redes sociales. En instagram, ya los siguen más de 825 mil personas de todo el mundo. (Foto: @lasgaviotas.cevicheria)

Uno de los favoritos del público (en redes y en vivo) es Víctor, chef de 52 años que jamás imaginó estar sobre un escenario. “Él nunca había bailado y ahora lo hace increíble. Verlo ahí con 11 bailarines profesionales, con pelucas, luces, todo… me emociona más que verme a mí mismo”, añade Mariano sobre este camino que inició de casualidad y se ha convertido en su pasión.

¿Qué hace tan especial esta propuesta? Tal vez sea que mezcla algo profundamente peruano —la comida— con algo universal: la nostalgia de musicales que en algún momento nos llenaron de emoción. “Conectamos con el niño interior. Estás comiendo tu cebiche y, de pronto, ves a alguien recreando una escena de “Grease”. Es imposible no sonreír”, concluye el bailarín. Que empiece el show. //