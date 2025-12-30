Laura Graner, la creadora de contenidos que convirtió su ‘hobby más caro’ en Restaurantes Perú, lanza su guía gastronómica más personal

Comenzó a conocer de cerca la vida de un restaurante cuando fue mesera, a los 18 años. Hoy es una de las más reconocidas creadoras de contenido gastronómico del país. Hace diez años, cuando todavía no era tan popular compartir visitas o reseñas de restaurantes en redes sociales, Laura Graner trasladó a Lima una idea nacida en Argentina y creó Restaurantes Perú (@restaurantesperu), cuenta de Instagram en la que publica su opinión personal e íntima de cada visita a un restaurante de Lima o de alguna parte del mundo, como suele sorprender a sus más de 100 mil seguidores.

“Elegí un nicho bien enfocado en ‘fine dining’, algo que no había en ese momento”, dice Laura Graner sobre cómo fue construyendo ese espacio audiovisual repleto de sus visitas a los restaurantes más top, encuentros con chefs internacionales y una muestra de la vibrante escena gastronómica. “En esa época, era una de las pocas, junto con @papeaperu, que queríamos pagar nuestra cuenta, que hacíamos el esfuerzo de ir a Central o Maido al menos una vez al año”. Dice que es el hobby más caro de su vida, pero para ella ha valido mucho la pena el esfuerzo (y la inversión).

Ese afán de descubrir nuevos sabores y propuestas, preparar un viaje para comer en un restaurante de Dinamarca, España o Colombia (donde surja el interés), lo explica en una “curiosidad de más”, que es parte de su personalidad. Siempre se ha interesado en las listas, en visitar los número uno en el mundo de los que pocos hablan: “Hace 10 años, Osteria Francescana de Massimo Bottura quedó número uno y hace 10 años que yo recién comenzaba a crear contenido. Fui hasta Módena, Italia, a un pueblito que nadie conoce para comer en ese restaurante de tres estrellas Michelin. Este año, coincidentemente después de una década, he vuelto a ese mismo restaurante, pero esta vez acompañada por el chef”, comenta Graner, quien también se desempeña como consultora gastronómica.

Ser influencer no se lo toma a la ligera. Es consciente de que muchas personas van a ciertos lugares porque han sido recomendados por ella. Antes de soltar un comentario, tiene que haber ido al menos dos veces al bar, restaurante o cafetería. Publica un reel una vez al mes con sus cinco o seis novedades. Y cuenta una historia: ese es su contenido de valor. En sus posts se conoce quién está detrás del restaurante, cuál es su apuesta, qué hay más allá del plato, siempre con un espíritu positivo y honesto: “El objetivo es apoyar la gastronomía peruana desde lo que a mí me gusta”. Y con ese mismo espíritu nació su primera guía gastronómica, “Fonda. Lima Food Guide”.

Un recorrido de emociones

En esta guía gastronómica buscó reunir a aquellos 35 restaurantes más icónicos para ella, porque son afines, porque al visitarlos se siente en casa. “No encontrarás la historia del chef o del restaurante, sino mi historia en esos lugares porque para mí es importante contarlo. Si para publicar un reel de novedades he ido mínimo dos veces, a los que figuran en esta guía habré ido 100 veces”, dice Graner exagerando la cifra (o quizá no). “Los conozco de arriba a abajo”. También hay algunas aperturas recientes que se convirtieron rápidamente en sus favoritas y merecían la pena ingresar a esta selección donde no solo incluye restaurantes, sino también sus bares y cafeterías favoritas.

Comienza con Siete, pasando por La Perlita, Lila, Cumpa, Awicha, La Capitana, Sastrería Martínez y más. En cada descripción encontrarás la dirección, la categoría, los platos imperdibles, la reseña de Laura Graner y los datos precisos. Recorre distritos como Barranco, Miraflores, San Isidro y Surquillo. “Mucha gente está llevando sus guías a los restaurantes y haciendo que los chefs las firmen”, sostiene la creadora de contenidos que ya está pensando en el siguiente paso.

La próxima ‘food guide’ no será de Lima. Graner apuesta por difundir la gastronomía en regiones como Cusco y Arequipa a su estilo. “Es mi aporte al Perú. Si bien está dirigida al turista, la idea es que visite nuestro país. Por ahora, me enfocaré en el Perú”, dice, y no descarta llevar el proyecto a otros países. Si quieres enamorarte una y otra vez de Lima, esta guía te dará los consejos necesarios para hacerlo. //