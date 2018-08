Laura Pausini, la artista italiana que más discos ha vendido en el mundo, vuelve a Lima

Laura Pausini, la artista italiana que más discos ha vendido en el mundo, se convierte en la primera mujer en presentarse en este monumento histórico, el Circo Massimo de Roma, sitio donde estrellas como: los Rolling Stones y Pink Floyd han derrochado talento y que solo en tres oportunidades se ha usado para espectáculos musicales.

Una entrevista que la refleja de cuerpo y alma, llena de sus inseguridades, y de cómo la exposición constante al ojo público es una de las cosas que menos le gusta de su carrera, lo que en algún momento la hizo dudar ser cantante profesional y que al día de hoy se sorprende de todo lo que ha podido alcanzar; pues es una mujer sincera, espontánea y muy sensible.

Para Laura el público iberoamericano tiene un inmenso significado en ella. “ Esta parte del mundo me ha cambiado la vida , aquí he aprendido no solo nueve idiomas, sino conocerme a mí misma, a ser menos conservadora de lo que sería una persona que nació en un pequeño pueblo de Italia, a ser libre, a ser latina”.