¿No sabes qué leer? Estos son los libros de la semana que recomienda Somos

Todo lo que rodeó la enfermedad de García Márquez, la amargura de José Donoso en su retiro en Calaceite, las razones personales de Vargas Llosa para lanzarle el puñetazo a ‘Gabo’ (sea que coqueteaba con su esposa o le ofrecía sus abogados en caso de divorcio), son solo parte de las actualizaciones que el periodista catalán Xavi Ayén ha incluido en su divertido, informativo y extenso ensayo dedicado a la irrepetible generación de escritores a la que el periodista y escritor chileno Luis Harss (y no el editor Carlos Barral) bautizó como el boom latinoamericano.

Publicado originalmente hace cinco años, esta vez la edición salta el charco tras un intenso proceso de reescritura tras la muerte de varios de sus protagonistas, y el levantamiento de secretos revelados, originalmente, como off the record. Así, podemos saber cómo una clínica cubana erró al no diagnosticarle precozmente a García Márquez su demencia senil (su doctor consideró que la calidad de su reciente libro de memorias descartaba cualquier deterioro cerebral). O que el doctor Javier Lentini, quien trató a Julio Cortázar, estaba convencido de que el autor de Rayuela había muerto de sida, cuando la enfermedad aún no tenía nombre. O que la agencia de Carmen Balcells se habría vendido a un agente extranjero si ella no hubiera fallecido en medio de la negociación.

Buen conocedor de la literatura latinoamericana, Ayén entrevista a los principales protagonistas del fenómeno, desde Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez, pasando por Carmen Balcells, Carlos Fuentes o Alfredo Bryce (“el hombre que llegó tarde al boom”, dice). Tras su rigurosa recopilación de testimonios y buceo en hemerotecas, su trabajo deja en claro la importancia capital de Barcelona para la germinación del grupo, luego de que Vargas Llosa ganara en 1962 el Premio Biblioteca Breve con La ciudad y los perros. Una Ciudad Condal que reunía las mejores editoriales y la más activa vida literaria. Qué tiempos aquellos. //

SOBRE EL AUTOR:

​Xavier Ayén Pasamonte (Barcelona, 1969) es un periodista catalán, actualmente redactor de la sección de Cultura del diario La Vanguardia.

Los asesinos de la luna, de David Grann

Penguin Random House

Tras serles arrebatadas sus tierras, en 1870, el pueblo osage fue reubicado en una seca y pedregosa reserva en Oklahoma. Sin embargo, cuando fue descubierta en aquella región una inmensa reserva petrolera a principios de 1920, esta comunidad nativa se convirtió en la comunidad más rica del país. El periodista neoyorquino ofrece una notable y sublevante investigación sobre la conspiración emprendida por empresarios blancos y autoridades del país para exterminar a esta población y apropiarse de su riqueza.

Cuentos completos I, de Isaac Asimov

Nova

Una colección de relatos tempranos del fundamental escritor de ciencia ficción, en un momento en el que el género experimentaba una de sus mayores transformaciones. Asimov sumó en sus cuentos nervio narrativo, racionalismo liberal y rigurosidad de divulgador científico, como lo hicieron otros colegas como Gregory Benford, E. E. Smith o Arthur C. Clarke. Rigurosos y amenos, sus relatos nos llevan a la edad dorada de los años 50, cuando la luna aún estaba muy lejos.

Estrategias con calle, de Cristina Quiñones

Paidós Empresa

Un llamado para la transformación cultural de las empresas locales, mostrándoles el funcionamiento de nuevas realidades sociales emergentes, muchas veces alejadas del análisis corporativo. Nuevas formas de entender los diferentes regionalismos, muchas veces enfrentados a la metrópoli limeña. Un libro necesario para cualquier emprendimiento empresarial que intente realizar modelos de negocio en el Perú real, comprendiendo la distinta mentalidad y los comportamientos de los peruanos de hoy.