Luis Felber, el músico peruano-británico casado con una ganadora del Globo de Oro y que tuvo a Taylor Swift como dama de honor en su boda

La serie “Too Much” se basa en una chica neoyorquina que es enviada a trabajar a Londres después de que su novio la terminara. En su primera noche en la ciudad, se va a un bar y conoce a un músico indie, japonés-inglés. ¿Hay semejanzas con tu romance con Lena?

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Después de que un amigo les organizara una cita a ciegas, Felber comenzó a salir con Lena Dunham en enero de 2021. En setiembre de ese año se casaron. (Foto: Getty Image) / Dave Benett

La idea de nuestro amor inspiró a que creemos la serie, pero lo demás es ficción. Cuando empecé a salir con Lena ella estaba lejos, dirigiendo la comedia “Catherine Called Birdy”. Un día me dijo: “¿Por qué no creamos una comedia romántica?”. Yo tengo dislexia y la idea de usar un lapicero me daba dolor de cabeza. Lena me planteó: “Tú me cuentas los chistes y yo los escribo”. Y así creamos a los protagonistas Jessica Salmon y Félix Remen, interpretados en la serie por Megan Stalter (Hacks) y Will Sharpe (White Lotus). Estábamos pensando en las cosas divertidas que Jessica y Félix harían en Londres. No queríamos hacer nada como “Notting Hill” o algo relacionado con el Palacio de Buckingham. Eso ya se había hecho, así que basamos la serie en dos personas complicadas, a quienes hasta llamaría ‘freaks’.

―¿Qué rol juega la música en esta serie?

[Con Lena] Nos mandábamos canciones que nos gustaban todos los días por mensaje de texto, y muchas están incluidas en la serie, como “Farewell Transmission” de Songs: Ohia, un grupo indie encabezado por Jason Molina. Lena me enviaba canciones más pop, como “Butterflies”, de la artista Kacey Musgraves. Durante nuestro cortejo yo quería presumir para impresionarla, entonces le seguía mandando mis canciones de gustos más raros y alternativos. La música empezó a ser un tema central, y así vendimos la serie con la playlist.

La comedia romántica “Too Much” (Netflix) fue creada por Lena Dunham y cocreada por Felber. La serie se inspira en la historia de amor de ambos.

―Tu álbum “Experience” se lanzó casi al mismo tiempo. ¿Cómo ha sido esa experiencia, tomando precisamente el nombre del álbum...?

Ha sido un verano muy intenso y estoy celebrando mis triunfos, no es fácil ser músico independiente. Quería que mi álbum “Experience” tuviera la vibra de un disco hecho por una banda. Hicimos la foto de portada donde estamos todos, incluyéndome a mí con la camiseta del Perú. Mis canciones del álbum —“Always the Girls”, “No Limitations” y “True Love Trajectory”—, que estaban en borrador en su momento, fueron cantadas en algunos capítulos de “Too Much” por Félix y forman parte de la banda sonora.

―Hablemos de tu relación con Lena. ¿Ella alguna vez imaginó que su destino la llevaría a casarse con un músico peruano-británico?

A veces pienso que siempre soñaba con eso en secreto. Las mujeres judías de Nueva York sueñan con conocer a su caballero peruano de tinta y armadura [ríe]. Lena es intelectual y está fascinada con la cultura peruana. Cuando venimos, nos encanta pasar tiempo en Ancón. Hasta hoy, mis padres tienen su casa ahí.

―¿Cómo fue tu vida en el Perú?

De niño viví con mis padres y hermanos en el Perú y Chile. Nos habremos mudado de un lado a otro como siete u ocho veces antes de los 12 años, hasta que al final regresamos a Inglaterra debido al terrorismo de Sendero Luminoso. Vivíamos en un departamento a unas cuadras de donde explotó una bomba. Me acuerdo que estaba jugando con mi primo, y en eso sentimos como si un helicóptero se hubiera estrellado contra nuestro edificio. Mi mamá nos cogió a los dos y nos metió debajo de la cama. Todos empezamos a gritar el nombre de mi hermana mayor como locos. Fueron unos 10 minutos en los que no entendía lo que pasaba, solo tenía cuatro años. Mi hermana había salido rumbo al lugar donde sucedió el atentado, pero volvió porque se acordó de que su telenovela favorita, “La reina de la chatarra”, estaba por comenzar. Empezamos a regresar a finales de los noventa, de vacaciones por Navidad o Pascua, y toda la familia iba a recogernos al aeropuerto para irnos a Ancón, donde pasé mucha de mi infancia también.

En la portada de su nuevo álbum, Felber aparece luciendo la camiseta del Perú. (Foto: Greta Ilieva)

―¿Cómo ha sido reconectarte con tus raíces peruanas?

No había asumido realmente mis raíces peruanas hasta que comencé a estar sobrio, ocho años atrás. Antes de empezar mi banda Attawalpa escondía mi nombre, Luis Delfín Attawalpa Saúl Felber, que está en mi pasaporte desde que nací, y recién ahora lo defiendo. Crecer como inglés y peruano en otro país a veces se siente un poco extraño. Me sentía como el ‘outsider’ y los niños eran un poco crueles, incluso sin intención, y si eres una persona sensible como yo, eso hacía que me reprima. Con la edad me siento más conectado con el Perú y quiero ir más seguido. Tengo una tía abuela que acaba de cumplir 106 años y primos que no conozco bien porque no ha habido tiempo.

―¿En qué estás trabajando ahora?

Estoy concentrado en mi tercer álbum, que habla de mis raíces y rumiaciones. Quizás esté listo el próximo mayo. Hace unos meses, estuve unos días en El Carmen con Miguel Ballumbrosio y su familia. Escuché el álbum “Akundun”, de Miki González, después de años, y también el de Bad Bunny “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, y eso que yo nunca escucho a Bad Bunny. Pero los sonidos estaban cool, y algo se prendió en mí. No quiero hacer un álbum de fusión latino, ese no soy yo.

―¿Qué sonidos peruanos te inspiran?

En mi casa crecí escuchando a Miki González y a Traffic Sound, banda peruana de rock psicodélico de los 60. Me acuerdo que en ese entonces me hice un cassette, “Back to Peru” [compilación de canciones de bandas peruanas de rock underground]. Eran mi versión local de las bandas en inglés que amaba, como The Kinks y Buzzcocks. Todo este proceso me inspiró a jugar con los sonidos en mis canciones, que como nunca antes las he escrito principalmente en español. Ya tengo canciones sobre mi viaje a El Carmen y mi lugar favorito: Ancón. //