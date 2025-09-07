Escucha la noticia
Luis Felber, el músico peruano-británico casado con una ganadora del Globo de Oro y que tuvo a Taylor Swift como dama de honor en su boda
Luis Felber, conocido por su nombre artístico Attawalpa (que también da nombre a su banda indie) es un máster en la creación de baladas esotéricas con sonidos psicodélicos y letras impregnadas de autoexploración. Hijo de madre peruana y padre inglés, Luis nació en Winchester, Inglaterra, pero pasó parte de su niñez en el Perú hasta que la familia se regresó debido al terrorismo. Décadas más tarde, Felber se ha vuelto a reconectar con sus raíces peruanas, las cuales asume con orgullo. Luis conversa con Somos desde su casa en North London, la cual comparte con su esposa, la guionista, directora y productora de cine y televisión Lena Dunham, sus tres perros y cinco gatos. Nos cuenta sobre su segundo álbum, “Experience”, y cómo creó con Lena la serie romántica “Too Much”, que vendieron a Netflix, donde él se encargó de la musicalización. ¿Qué viene para Felber? Un viaje reciente a El Carmen, en Chincha, ha sido fuente de inspiración para desarrollar su tercer álbum. De eso y más hablamos con él.