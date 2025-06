Cuando lo entrevistamos, en 2023, Lenin había saltado a la fama por mostrar algo realmente nuevo. No solo era diferente, se había “atrevido” a realzar la cultura andina en redes sociales con canciones en quechua y movimientos y sonidos del otro lado del continente, como es el K-pop. Además, inventó un género al que llamó quechua pop (Q’pop). Aquella vez nos dijo: “Tenemos que demostrar a la gente que esto no es flor de un día. No es que hoy nos viralizamos porque movió su huaraquita, cantó en quechua y parece BTS. Quise hacer algo que naciera de mí honestamente”.

Y es esa autenticidad y el poderoso discurso que mantiene lo que continúa conectando con la gente y ha llamado la atención de un monstruo tan influyente como Hybe, la corporación surcoreana que transformó el K-pop con la famosa agrupación BTS, considerada la ‘boy band’ más importante del mundo.

Somos estuvo con Lenin Tamayo y La Llaqta en el último de ensayoo del concierto en el Circuito Mágico del Agua. / Diego Moreno

Lenin estuvo ahí. En octubre pasado, al iniciar su gira por Asia, lo primero que pisó fueron las instalaciones de Hybe en Corea del Sur y se reunió con altos representantes. Como todavía no se ha realizado la conferencia de prensa con el anuncio, el artista de 25 años, tiene cierto pudor con sus palabras, pero este jale ha sido noticia por varios días: Lenin ha firmado con Hybe. Todas las negociaciones ya están cerradas. Aquí se marca un antes y un después para el rey del Q’pop y el comienzo de la expansión de su proyecto hacia la industria mundial.

“Si lo miro de manera pesimista, obviamente diría que tal vez me están viendo como la cuota de diversidad que el mundo moderno ahora necesita, pero si lo miro con optimismo y resiliencia, digo, estoy acá por el quechua. Es una verdad, es real, no es mi impresión. Es el quechua el que me está permitiendo entrar a este sistema, podrá ser por la puerta más grande o la más chiquita, no lo sé todavía, solo el tiempo lo va a decir, pero estoy adentro y es lo que tengo que abrazar con mucha mayor fuerza y poder”, nos dice con seguridad Lenin Tamayo. Durante la gira dio conciertos en países como Vietnam, India y Tailandia, además de Corea del Sur. Ante la incertidumbre y el temor a si su proyecto sería entendido en estas tierras, las canciones de Lenin fueron sentidas por la diversidad de públicos. No importó el idioma. Su esencia, la historia, la identidad peruana se logró transmitir.

A pesar de las distancias culturales, en países donde los templos milenarios se unen a la poderosa modernidad arquitectónica, el artista comprobó en carne propia su universalidad. “En un inicio quise entrar al sistema K-pop de una manera clásica con un proceso de entrenamiento como muchos ídolos, pero en ese lugar entendí cómo el mundo me está mirando y que mi camino es entrar con el quechua porque tengo algo que ellos no pueden replicar y es la cercanía con la gente, más allá del K-pop; una cercanía con el pueblo y con la música andina”.

Mantener la esencia

Tras este logro, su preocupación por estos días es demostrar que la esencia de su proyecto y mensaje se mantenga con una producción sólida y la recepción exitosa del público peruano. Con este fin organizó el concierto de cierre de esta etapa en su carrera en el Circuito Mágico del Agua el 22 de junio último. Familias enteras fueron a verlo. Somos también. Hubo fanáticas (o ‘urpys’, como se llaman sus fans) que viajaron desde Cusco y Pisco para conocerlo. Madres, padres, hijas e hijos cantaron en quechua las letras de “¿Imaynata?” e “Intiraymi”. El concierto se desarrolló por casi tres horas y las ‘urpys’, incansables, no dejaron de cantar y bailar las coreografías de cada una de sus canciones. El concierto se transmitió en vivo por TikTok y sobrepasó los 3 millones de me gusta durante su transmisión. Una de sus seguidoras que había llegado desde Ancón con su pequeño hijo, le mandó un mensaje durante la transmisión antes de comenzar el concierto: “Que se sienta orgulloso de lo que está haciendo y nunca cambie su pensamiento. Es lo que más me ha atraído hacia su música, que el arte y la cultura peruana nunca muera”.

Lenin Tamayo presentó “La Llaqta”, canción incluida en su Asia Tour con presentaciones en Corea del Sur, Vietnam, Tailandia e India. | Foto: Difusión

Un día antes, en el solsticio de invierno, lanzó la segunda parte de su disco “Amaru”. “Escogí esa fecha porque estoy aferrándome a mi matriz en esta etapa de transición”, nos dice Lenin. Son cinco nuevas canciones: “La Llaqta”, “Sara Sara”, “Qoyllurit’i (Pampachay)”, “Willaway” y “Flor de colores (parte 2)”. Aquí Lenin cierra formalmente una etapa como artista independiente para dar paso a un nuevo futuro en la industria de la música en el mundo, con un concierto exitoso, nuevas canciones y el reconocimiento nacional y de fuera.

En el Circuito Mágico del Agua, Lenin se reencontró con sus seguidores. Junto a su elenco de bailarines (La Llaqta). Algunos fueron con los ‘lightsticks’ oficiales de Lenin en mano. (Foto: Edgard Lescano)

“Hay un plan global. Viene la tercera parte del álbum, se han grabado las canciones, hay temas finales por hacer. Eso va a venir de la mano de anuncios oficiales y de todo un plan. Obviamente, la industria de la música es un mercado, y es comercial. Es algo a lo que no puedo ser ajeno. Yo me sigo aferrando a mi país; si te das cuenta, hasta hoy lo sigo haciendo”. En ese sentido, Lenin anuncia que gestiona espacios para presentarse en Cusco, Arequipa, Puno y Trujillo.

Por lo pronto, “Amaru III” ya se está cocinando. Lenin estuvo 10 días en Colombia en un campamento de grabación con los productores musicales de artistas como Karol G, Daddy Yankee, J Balvin y Peso Pluma. ProbablLeninlleninffemente, haya más de un sorprendido con este tercer lanzamiento. Promete que no va a demorar mucho, y la ‘llaqta’ (el pueblo) lo espera con orgullo. //

Transformando retos -El artista Lenin Tamayo es hijo de la cantante cusqueña Yolanda Pinares (@yolandapinaresdelperu), su mánager, su mano derecha y el soporte constante en el desarrollo de toda su carrera. Evidencia su amor y admiración hacia ella en todo momento. -Lenin fue portada de la revista “Time” como parte de la lista Next Generation Leaders 2024. Además, medios internacionales como “Forbes”, “El País”, la revista “Rolling Stone”, BBC, y muchos otros han hecho eco de su propuesta del quechua pop. -En el pasado concierto Lenin presentó una colaboración oficial con el anime peruano “Apukunapa Kutimuynin” de Omar Vallejos y su estudio Ninakami. -Para conocer las próximas novedades del artista, síguelo en sus redes @lenintamayoqpop.