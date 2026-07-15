Por Oscar García

Contaban los integrantes de Les Luthiers a Somos, allá por 2017, que su primera visita al Perú estuvo marcada por un hecho que les pareció insólito. En la tercera de sus cuatro fechas en el Teatro Municipal, la luz se apagó y no volvió más. El elenco argentino de comedia musical tuvo que emprender el camino de regreso a su hotel a oscuras y a pie, sujetándose unos a otros mientras recorría las calles de Lima. Para los peruanos de aquella época, un apagón provocado por Sendero Luminoso se había convertido en poco más que un trámite. A los argentinos, en cambio, el episodio no se les borró de la memoria ni después de más de tres décadas. “Muy poco luminoso ese sendero”, apuntó Marcos Mundstock en aquella conversación, demostrando, una vez más, el ingenio que lo convirtió en una leyenda del humor en español.

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