Hace rato que dejó de hacer el rol de “bomba sexy”, pero su sentido del humor y la manera directa de decir las cosas no han cambiado. Hoy está a punto de estrenar la serie “Súper Ada” (vía América Televisión), donde interpreta a una mánager de artistas musicales, y tiene planeado hacer una película sobre su vida, dirigida por Gino Tassara. “Creo que lo más valioso en todo este tiempo ha sido mi crecimiento como profesional y como ser humano”, confiesa, mirando hacia atrás. Ese es el punto de partida para su reencuentro con Somos, una revista que la ha acompañado en cada paso del camino y guarda registro de cada una de sus etapas.

—Hace un rato, veíamos unas fotos que hiciste para Somos en tus inicios. ¿Qué recuerdos vienen a ti de esa época?

Al principio, todo era como un juego. No pensaba que iba a durar mucho en esto. Mi plan con la actuación era hacer caja para comprarme un carrito. Así veía las cosas. Pero terminé “Calígula” y, a las dos semanas, me llama Michel Gómez para entrar a “Los de arriba y los de abajo”. Me ofrecieron el triple de sueldo y acepté. Luego vinieron otras propuestas de series, una tras otra. Yo lo que trataba era de divertirme.

En 2006, la actriz se mudó a Miami y participó en varias producciones de Telemundo. Regresó al Perú en 2011. / JUAN FRANCISCO MELGAR

—Siendo tan joven, ¿te costó lidiar con la exposición mediática?

No me costó. En realidad, me importaba muy poco lo que la prensa o la gente dijeran de mí. Siempre he sido una persona con cero poses. Si tenía que salir a la calle en pijama, lo hacía. Tampoco reprimía mi personalidad. Solía decir las cosas con mucha efusividad. Era bastante intensa, como dirían los chicos ahora.

—¿Piensas contarlo todo en tu película?

Nos vamos a centrar sobre todo en la época de los años 80 y 90. La idea es hacer un balance entre mis comienzos y todo lo que vino después: las series, las motos, las discotecas, cuando me cayó el balazo... Me han pasado tantas cosas que tenemos que ver bien por dónde vamos a llevar la historia.

—¿De dónde nace la idea de hacer una película sobre ti?

No digo que mi vida haya sido ejemplar, pero siento que con la película podemos dejar un mensaje. Hay matices, a todos nos pasan cosas buenas y malas. Nadie vive completamente feliz, ni tampoco triste.

—¿Está confirmado que tu hija Ariana te va a interpretar?

Es una posibilidad, pero no está confirmado. A ella le gusta la actuación como un hobby, pero ahorita está dedicada a otra cosa. Estudia en la universidad y está haciendo sus prácticas. Vamos a ver qué pasa más adelante.

Leslie participó en la segunda temporada de “El gran chef: famosos”. Dice que este programa le dio un nuevo impulso a su carrera.

—Tienes tres hijos, jóvenes adultos. ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Te recuerdan a ti?

Nuestra relación es bastante buena. Fui mamá bastante joven y he cometido muchos errores en los cuales ya no viene al caso ahondar. No es fácil ser madre soltera y tener que criar a tres hijos. Uno siempre busca darles lo mejor y que tengan una buena educación, pero lo que más me ha preocupado es que no les falte amor. Los tres son tranquilos, buenos seres humanos. Yo soy más escandalosa y juerguera que ellos.

—Hoy llevas un perfil más bajo fuera de cámaras, con una vida mucho más tranquila.

Bueno, el tiempo y la madurez te van enseñando. Aprendes que no siempre es bueno mostrar mucho de tu vida personal, que es mejor guardarte algunas cosas para ti. Ahora con las redes, es bonito compartir si estás de viaje en un lugar hermoso, pero más allá de eso, no. Si en ese viaje estuve o no con alguien, si estuve borracha o no, eso es algo que a nadie le interesa.

Leslie junto a sus tres hijos: Nadim (24), Ariana (22) y Malek (20). Su hija podría interpretarla en la pantalla grande.

—También eres vocera en la lucha contra el cáncer de piel.

Lo que ahora yo trato de transmitir es un mensaje a la gente para que se cuide del sol. Que usen bloqueador. Felizmente, cuando me detectaron el cáncer estaba en su etapa inicial. No me asusté, sentía que lo podía superar. Por eso también es importante hacerse chequeos preventivos. Yo he sido playera de toda la vida, pero lamentablemente no tomaba los cuidados necesarios.

—Hace un tiempo, te mudaste a Punta Hermosa. ¿Cómo es tu día a día ahí?

Estoy mucho más tranquila y relajada que en la ciudad. A mí siempre me ha gustado la noche y he sido un poco loca, no lo voy a negar, pero hoy puedo decir que me siento en paz conmigo misma. Estar rodeada del mar y la naturaleza me ha ayudado a autodescubrirme.

Antes de ser actriz, Leslie era conocida en el mundo del modelaje. Participó del certamen Miss Perú en 1991. / EL COMERCIO

—¿Reflexionas mucho sobre tu pasado?

Lo que trato es de pensar mucho más en positivo y disfrutar mi soledad. Antes no me gustaba estar sola, tenía esa necesidad de estar con gente. Hoy todo lo veo más claro, sobre todo las metas y sueños que quiero alcanzar. Me gustaría volver a trabajar en el extranjero, o tener un programa en la radio.

—¿El hecho de abrazar tu soledad implica no tener pareja?

Estoy conociéndome a mí, pero sigo siendo bien social. Soy un animal de manada. Más que un oso, diría que soy un lobo. Si bien disfruto estar sola, me parece simpático salir con alguien, o salir con varios [risas]. Yo acabo de salir de una relación de cinco años y medio; sigo siendo amiga de él, somos patas. Pero en este momento, no pretendo saltar a otra relación. //