Leticia Bufoni: la famosa skater que ama Neymar está en Perú y nos contó su historia

Díganle pasión, terquedad, malcriadez o perseverancia. Como quieran. La historia es así: ella amaba montar skate; su papá lo odiaba. Por machismo o sobreprotección, el señor de la familia Bufoni no quería ver a su hija encima de un patín. “Es un deporte para chicos, tienes que dejarlo”, solía decir. Sus esfuerzos verbales fueron en vano. Todavía no cumplía 12 años cuando Leticia lloró en serio –y con razón– por primera vez. Lo recuerda como si fuera ayer. “Cuando mi papá se enteró de que yo seguía practicando, pese a todas las veces que me pidió que lo deje de hacer, fue a buscar mi skate”, empieza a contar mientras silencia las notificaciones que recibe su smartphone de sus 2 millones de seguidores de Instagram. “Lo encuentra y lo rompe en dos delante de mí. Lloré muchísimo ese día”. Ese momento fue también la confirmación de que nadie podría arrebatarle su destino.

En la actualidad, el fan número 1 de Leticia Bufoni es la misma persona que casi le impide ser la skater más famosa del mundo. Y nada tiene que ver Neymar en eso.

Se rumorea, se dice y algunos hasta afirman que está en amoríos con el afamado futbolista. Solo existe una foto y un par de mensajitos en redes, nada más. La brasileña, que hoy dará una exhibición en el skatepark del Boulevard de Asia, tiene un prestigio bien ganado: cuatro oros en X Games (el Mundial de los deportes extremos), dos platas y tres bronces. Leticia Let’s Go es el nombre de su propio show de TV y la revista Forbes la destacó el año pasado como la mujer deportista más influyente. Todo con 25 años.

