El arte, sin duda, tiene un papel importante en la sociedad: la obra no solo trasmite emociones, sino también mensajes, que nos hace reflexionar sobre algún problema social o incluso sobre la propia existencia. Eso es lo que han querido plasmar la artista Estefanía ‘Fefa’ Cox y el Colectivo Shipibas Muralistas con un mural con los rostros de Gahela Cari, Javiera Arnillas, Pier Tapia y Nick Silvestre, con una incansable lucha: que el Congreso apruebe una ley de identidad de género. “Hoy en día existe mucha agresión psicológica y física hacia las personas trans, las personas no binarias. Me parece importante, como sociedad, crear un espacio más seguro para todos”, explica Cox.

A Fefa la convocó la plataforma Change.org (donde Javiera Arnillas empezó la petición) para realizar el mural. Ella conocía el trabajo del colectivo -conformado por Zoila Maynas, Lucía Flores, Karin Cairuna, Nimia García, Eulogio Brito, Milka Fidelia, Luz y Ricardo Franco- y las contactó para que se sumen al proyecto. “Me comentaron sobre el kené, este arte shipibo que realizan y les pedí para incorporarlo en el mural. Estuvieron de acuerdo y empezamos a trabajar. Verlas realizar estos diseños me pareció genial. Aprendí un montón de ellas y de su historia”.

Cuatro días le tomó a Estefanía Cox pintar los rostros que aparecen en el mural para "visibilizar la lucha por la identidad de género". Además de muralista, también se dedica a la música. Cuenta que está próxima a lanzar un video musical. (Foto: Change.org)

El arte kené, explica Metza Cabi, también del colectivo, es su identidad. “El kené es alegría terapéutica para sanar y resistir. Es nuestra cultura, nuestro arte. Lo que llena de fortaleza y unidad a los pueblos originarios, quienes hoy en día estamos trayendo nuestra cultura a la capital y tratamos de compartirlo a más personas”. En el mural, las mujeres shipiba-koniba de Cantagallo, ubicado a orillas del río Rímac y la vía de Evitamiento, han plasmado los caminos coloridos de los pueblos originarios, sus bosques y montañas. “Las curvas representan las líneas del camino. El que hemos realizado significa armonía y fortaleza”, agrega Cabi.

El Colectivo Shipibas Muralistas realiza murales en espacios públicos para llevar color, energía y cultura shipibo-konibo a las calles de Lima. "Nuestra misión es enseñar a la nueva generación que la cultura shipiba está viva y es muy importante”, señala Milka Franco. (Foto. Change.org)

“El colectivo es un proyecto antropológico porque en el acto de muralizar buscamos reproducir un ritual de sanación: por un lado, el de enfrentar la crisis; y, por otro, visibilizar la cultura shipibo-konibo a través de diseños propios de una comunidad que existe en una ciudad tan violenta que no acepta lo diferente”, explica el antropólogo Francesco Dangelo, también integrante del colectivo.

La última vez que se debatió una ley de identidad de género fue en 2016. Se ha iniciado un pedido en la plataforma Change.org para que el Congreso entrante lo retome. (Foto: Change.org)

El mural, que está en la Av. El Ejército 1300, en Miraflores, fue trabajado en una semana. A Estefanía le tomó cuatro días pintar los rostros. El colectivo Shipibas Muralistas, por su parte, tardó dos días. “Contamos con el apoyo del equipo de Change.org y de las personas que aparecen [en la obra]. El mural estará disponible de manera indefinida, así que esperamos que las personas lo visiten cuando puedan”, señalan. A ello, ‘Fefa’ agrega y enfatiza que “es indispensable decir que la petición no responde a ideales políticos, sino más bien a la unión para lograr que la ley sea aceptada y generar así un contexto más seguro para las personas trans en el país”. //

EL PEDIDO

La activista de los derechos de las personas trans Javier Arnillas hizo una petición en la plataforma Change.org, que puede firmar aquí, para que el Congreso ponga sobre la mesa la ley de identidad de género (el dictamen fue aprobado en marzo pasado por la Comisión de Mujer y Familia).

“La última vez que se discutió fue en el 2016 y no se aprobó. Ya son cinco años más en el que el 89% de las mujeres trans no posee un seguro de salud y más del 30%, además, recurre al trabajo sexual ya que no tienen acceso a servicios porque el DNI no representa la identidad como debe ser”, contó la también modelo a Somos.

