Libros de la semana: diez ensayos sobre el miedo en "Los años del terror"

Ensayo / Debolsillo / 478 páginas



En 1998, el escritor y periodista de The New Yorker Lawrence Wright colaboró en el guion del filme The Siege, protagonizado por Denzel Washington y Bruce Willis. El thriller desarrollaba una serie de atentados de grupos islámicos en Nueva York, parecidos a los sucedidos entonces en Francia e Inglaterra, e intentaba imaginar cómo reaccionaría Norteamérica, hasta entonces libre de ese flagelo. Lo cierto es que a muy pocos les interesó meditar la cuestión. La película resultó un fracaso de taquilla y solo causó protestas de grupos musulmanes y árabes. Poco después, la realidad se impuso a la ficción, tras el ataque contra el World Trade Center, y The Siege fue la película más alquilada en los videoclubes de los Estados Unidos.

Convertido en un profeta del terror, el ganador del Premio Pulitzer publicó una serie de reportajes desde Arabia Saudita, Siria y Gaza. Estos textos serían el origen de los diez ensayos que componen“Los años del terror: de Al Qaeda al Estado Islámico, uno de los libros más lúcidos para analizar la lógica terrorista. Wright habla con sus responsables, con las víctimas, sus teóricos y sus opositores. El autor propone en su prólogo tomar su trabajo como un manual sobre la evolución del movimiento yihadista, desde sus primeros años hasta el presente, así como las acciones tomadas por Occidente para intentar contenerlo.

Wright revela cómo “la prole salvaje de Al Qaeda”, como la define, se expande en impredecibles direcciones, no solo poniendo en jaque a Occidente, sino buscando detonar una guerra civil dentro del propio islam, la aniquilación de los chiítas y la conquista de todo pueblo que no concuerde con su literal lectura del Corán. Y, por otro lado, nos alerta sobre cómo la lucha contra el terrorismo ha terminado recortando nuestras antiguas libertades. Y ese, para el autor, es el verdadero triunfo del terrorismo. Tanto lo sabemos aquí. //

EL AUTOR: Lawrence Wright. Colaborador de la prestigiosa revista The New Yorker desde 1992. El autor, nacido en Oklahoma, en 1947, es también guionista, dramaturgo y tecladista en una banda de blues.

La maestra de títeres

Carmen Posadas

Espasa

“Anoche maté a mamá y no sentí nada”. Con esta frase tomada de una canción punk inicia su nueva novela la popular escritora española. Sus tres protagonistas –abuela, madre e hija– nos llevan a tres tiempos diferentes: la postguerra, la transición española y la actualidad. Una novela sobre el glamour y el jet set, los valores (o la falta de estos), el egoísmo y la manipulación. Una historia de mujeres aparentemente suaves pero que pueden hacerlo estallar todo con delicada sutileza.





Brujas literarias

Taisia Kitaiskaia / Katy Horan

Planeta

Treinta mujeres escritoras de diferentes países y épocas. Desde Virginia Woolf a Sylvia Plath, pasando por Agatha Christie y Octavia E. Butler, una autora y una ilustradora rinden homenaje a mujeres que han roto estereotipos a golpes de pluma, rebelándose contra el patriarcado muchos años antes de que se llamara así. Brujas que han hechizado la literatura forman en estas páginas tremendo aquelarre. Al final de cada biografía se incluye recomendaciones bibliográficas.

La letra escarlata

Nathaniel Hawthorne

Penguin clásicos

En tiempos de feminismos reivindicatorios y del #Metoo, resulta urgente volver a la historia del calvario personal de Hester Prynne, joven acusada de adulterio y condenada por la ruda y religiosa sociedad de Nueva Inglaterra. Su silencio y su lealtad son las fuerzas de uno de los personajes femeninos más prodigiosos de la literatura del siglo XIX. Se sitúa en la puritana Nueva Inglaterra de 1600, pero su alegato alcanza a los actuales y siniestros comisarios de la moral.