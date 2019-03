LIF Week: Empezaron como nuevos talentos y hoy triunfan en la pasarela

Quedan solo algunos días para que comience la edición número 16 de LIF Week. El evento más importante de moda en nuestro país tendrá lugar los días miércoles 27 y jueves 28 de marzo en el MAC de Barranco (por primera vez sede del encuentro). En total, nueve diseñadores y una marca presentarán sus colecciones para la temporada otoño/invierno 2019 en la pasarela. Entre ellos están Yahel Waisman, Claudia Jiménez, José Clemente, Noe Bernacelli, Moda & CÍA, Ana María Guiulfo, Fátima Arrieta, José Clemente, Pat Sedano, Yirko Sivirich y Annaiss Yucra.



Año a año, la lista de diseñadores incluye a nombres consagrados, pero también brinda un espacio privilegiado para los talentos que buscan hacerse un lugar en el -cada vez más competitivo- mercado de la moda peruana. Sivirich, Yucra y Sedano son algunos de los nombres que empezaron así en la plataforma LIF Week. ¿Cómo fueron sus primeras entrevistas en las páginas de la revista Somos? Descúbralo aquí.

Pat Sedano

WOMEN ON TOP

Pat Sedano, abril de 2018



Patricia Sedano se recuesta sobre una manta tejida en Junín que ha estado en su casa desde siempre. Sus padres son de Tarma, pero ella creció en Lima. Ambos querían para su hija una vida más convencional: Sedano entró a estudiar Administración y lo intentó hasta que el diseño se impuso. Lo suyo era el mundo de la creatividad. El próximo 24 de abril su madre y su padre estarán presentes en su desfile debut en la pasarela LIF Week. Desde hace dos años Patricia trabaja como diseñadora de una empresa textil –a la fecha, lleva 1.500 telas creadas– pero también ha encontrado el tiempo para armar una firma propia: Pat Sedano. El de LIF Week es un trabajo personal que tiene que ver con el empoderamiento, “con las mujeres de los años ochenta”, explica Sedano, quien presentó su primera colección el año pasado en Suiza. “Al diseñador peruano no se le ve como diseñador en el extranjero, sino como un artesano. Eso no está mal, pero ya es hora de que eso cambie”, continúa. Aplicar los conocimientos a nuestra propia idiosincrasia es clave para conseguirlo. “Creo que la principal fortaleza es que somos relativamente nuevos en esto. Sudamérica siempre ha mirado hacia afuera. Ahora nos están mirando a nosotros”. Es momento de brillar.



(Revista Somos)



Annaiss Yucra

EL MUNDO ES UN PAÑUELO

Annaiss Yucra, octubre de 2017



Una edición del concurso Jóvenes Creadores al Mundo (PromPerú) tuvo lugar en el marco de LIF Week, en octubre de 2017. Somos les propuso a cinco de los finalistas una tarea particular para estas páginas: plantear un diseño que combine moda y utilidad, pensado para el peruano de hoy. Annaiss Yucra creó una capa hecha con algodón, taffeta y polar diseñada pensada como ayuda ante una eventual catástrofe.



Annaiss es joven, pero ya ha visto algunas cosas con las que muchos diseñadores solo sueñan. Representó a su universidad (Nottingham Trent University) durante la Semana de la Moda de Londres y realizó sus prácticas pre-profesionales en la capital inglesa de la mano del diseñador Gabriel Vielma. Hace un año volvió a Lima para apoyar en la fábrica textil de su familia y ya ha exportado algunas de sus prendas a México y España. “El concurso me permitiría promocionar mi trabajo dentro de mi país. Fuera de ganar o perder, es importante saber que la moda puede tener un impacto social, sobre todo en comunidades de tejedores”, cuenta. En esa misma línea llega su propuesta para SOMOS: una capa que, al extenderse, sirve para dormir en cualquier tipo de terreno.



Este 2019 participa en LIF Week como diseñadora.



Yirko Sivirich

UN MUNDO PARA YIRKO

Yirko Sivirich, marzo de 2013



En julio de este año The Closet, su tienda, cumplirá cinco años. Pero su carrera como diseñador es bastante más reciente. Febrero del 2012 marcó un antes y un después para Yirko, año en el que decidió dedicarse al oficio de lleno. Ya no detrás de un negocio, sino con su nombre y apellido. Moda para un hombre audaz, aquel que quiere marcar una diferencia, es la idea con la que el iqueño creó su propuesta. Y mal no le ha ido. “Tengo un año y dos meses como diseñador. Durante este tiempo he hecho 13 desfiles fuera, dos de ellos en Nueva York. Vengo participando en Estados Unidos como parte del Latino Fashion Week, un concepto donde llevamos nuestras propuestas allá y las mostramos. Pero también he estado en varios países de Latinoamérica. Me pongo a reflexionar y pienso ‘wow, 13 desfiles en un año’. No puedo creerlo, es un montón de trabajo, muchas cosas”, cuenta el orgulloso emprendedor. Las prendas que presentará en el LIF Week forman parte de su primera colección de invierno. Un nuevo reto que lo llena de expectativas. “Siempre he presentado en verano.



La colección de invierno es mucho más costosa. He hecho un gran esfuerzo para dedicarme únicamente a este trabajo, que también presentaré en Nueva York. Voy a repotenciarlo para el LIF Week”, explica. El del 12 de abril será su primer gran desfile en Lima. La primera vez que se presenta como Yirko Sivirich. Su inspiración fue natural: el Perú. El verde de la Amazonía, el morado del Señor de los Milagros, el gris de la ciudad. “Significa mucho para mí. Es mi trabajo más intenso. Me ha tomado más tiempo, más dinero. He tomado elementos antiguos y los he modernizado. En ojotas de caucho, por ejemplo, he puesto tachas. Cosas que van a sorprender. En verdad creo que, modestia aparte, les va a encantar”.