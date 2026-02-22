Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Liga Peruana de Vóley Femenino se ha convertido, en los últimos años, en un destino atractivo para voleibolistas profesionales extranjeras. Aquí han encontrado una competencia cada vez más exigente, clubes que invierten y un entorno que empuja a crecer. Pero, sobre todo, han descubierto algo distinto: un ‘fandom’ activo, presente y apasionado. En el Perú, el vóley se vive con otra intensidad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

De Francia a Colombia: la historia de las 52 extranjeras que prefirieron la pasión de nuestras tribunas sobre otras ligas de vóley
Historias

De Francia a Colombia: la historia de las 52 extranjeras que prefirieron la pasión de nuestras tribunas sobre otras ligas de vóley

Pablo Alborán vuelve al Perú con disco que le rinde homenaje al personal de salud pública: “No hay que esperar a estar en el hospital clamando por nuestra vida para ayudarlos”
Historias

Pablo Alborán vuelve al Perú con disco que le rinde homenaje al personal de salud pública: “No hay que esperar a estar en el hospital clamando por nuestra vida para ayudarlos”

La carrera más inusual del Hipódromo de Monterrico: así será la competencia de chicos y chicas haciendo ‘cosplay’ inspirados en el fenómeno “Umamusume”
Historias

La carrera más inusual del Hipódromo de Monterrico: así será la competencia de chicos y chicas haciendo ‘cosplay’ inspirados en el fenómeno “Umamusume”

San Bartolo: las familias centenarias y los nuevos vecinos que dejaron Lima para encontrar el refugio perfecto frente al mar
Historias

San Bartolo: las familias centenarias y los nuevos vecinos que dejaron Lima para encontrar el refugio perfecto frente al mar