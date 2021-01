Conforme a los criterios de Saber más

¿Qué piensa la gente de Lima? Es la pregunta que cobra aún más relevancia en plena celebración por sus 486 años de fundación. Sin embargo, quisimos que la repuesta venga por parte de personas que visitan la capital por primera vez. Decidimos, entonces, reunir las impresiones de músicos, actores y deportistas que conversaron con Somos. Muchos de ellos resaltan, por ejemplo, lo afortunados que somos de tener al mar cerca. Otros se sorprenden por la congestión vehicular de todos los días y, cómo no, del uso (indiscriminado) del claxon.

USAIN BOLT, exatleta

El hombre más rápido de la historia llegó a Lima en abril del 2019 como parte de un tour en el que los fanáticos del atletismo pudieron verlo de cerca. Cómo olvidar cuando el Rayo se enfrentó a una feroz mototaxi y le ganó. En una entrevista con Miguel Villegas (periodista de esta revista), el mítico exatleta reveló que estaba emocionado por su primera visita a nuestro país y poder así explorar la capital. “Quiero conocerlo todo por mi cuenta. Quiero hablar con las personas [que lo esperaban a las afueras del hotel]. No espera ver a tantas personas en el camino [de la carrera]. La energía fue fantástica y me demostró el amor que me tienen. Me dieron un chullo y eso es lo que me gusta aprender de un país: ‘este es un gorro que se usa mucho acá’, me dijeron. Ese es un comienzo. Más tarde voy a seguir recorriendo la ciudad y estoy esperando probar la comida peruana”, le dijo. En redes sociales, el jamaiquino de 33 años admitió haberse enamorado de la ciudad (y su cercanía al mar).

ALEX KAPRANOS, músico

Luego de una enérgica presentación de Franz Ferdinand en la explanada del Estadio Monumental, allá por el 2010, la banda originaria de Glasgow estaba de vuelta en la capital (en noviembre del 2019) por el festival de Veltrac Music. La entrevista con Alex Kapranos, vocalista y guitarrista de la agrupación escocesa, estaba pactada para las 5 p.m. en un hotel en San Isidro. El músico de 47 años, sin embargo, llegó con un ligero retraso a causa del tráfico. Había aprovechado en realizar algunas compras. “Es bueno estar de vuelta”, me dice -ya más cómodo- tras explicarle que la congestión vehicular es el mal de cada día. Confiesa que no pudo resistirse regresar al jirón Quilca, en el Centro de Lima, para comprar vinilos de cumbia y chicha, y pasear por el Centro Histórico. Los Sander’s de Ñaña, Grupo Maravilla, Grupo Celeste y Los Ribereños son algunas de las agrupaciones peruanas que figuraban en los 45 rpm que llevó a Escocia. La sorpresa no terminó ahí: compró, además, variedades de papas y ollucos. “Las papas de Perú son distintas a las de Escocia. Esto [sostiene una papa amarilla] sabe muy bien. [Con las papas] en medio del invierno en Escocia, tendré un poco del sabor de Lima en mi casa”. En la noche, cuenta una vez finalizada la entrevista, iba a visitar un restaurante de la Costa Verde para una cena marina acompañada de un pisco sour. Salud por ti , Alex.

LP (LAURA PERGOLIZZI), músico

La cantautora estadounidense me recibe un día de octubre del 2019 en una sala de reuniones de un hotel miraflorino mientras sus fanáticos esperan en los exteriores del recinto por un autógrafo o una foto. Antes del primer contacto, nos advierten que le digamos LP. Su visita a Lima se anticipó ya que sus dos conciertos en Ecuador se cancelaron por la grave crisis política que enfrentaba el país. “Es la primera vez que estoy en Lima. No he averiguado mucho [sobre la ciudad], pero he podido caminar por los alrededores. Tener al mar a pocos metros es un lujo. Además que tienen todo muy cerca: una vista envidiable, centros comerciales, restaurantes. Está bastante bien”, cuenta emocionada la artista de 38 años. No solo quedó fascinada por la ciudad, sino también por los asistentes a su concierto en el Barranco Arena. Este año estará de gira y vuelve a este lado del continente, ¿regresará a Lima?

DIEGO BONETA, actor

Gabriela Machuca (periodista de esta revista) ha conversado con Diego Boneta en dos oportunidades. La primera, cuando el actor mexicano fue presentado en Santiago como figura de las tiendas Paris -junto a Natalie Vertiz-. ¿Irás a Perú pronto?, le preguntó en marzo de 2019. “Voy a ir. Solo he estado en el aeropuerto de Lima. Hice una escala una vez cuando estaba de gira con RBD, hace mucho tiempo. Tengo amigos peruanos, me fascina la comida peruana y me muero de ganas de conocer Machu Picchu. Estoy muy contento porque voy. Este año de todas maneras”, señaló el artista de 29 años. Y sí que cumplió con su palabra. En junio de ese año, el también cantante mexicano estuvo de visita en la capital para promocionar una campaña de la tienda por departamento chilena. Gabriela se reunió con él para una transmisión en el Facebook de El Comercio. Diego le contó que había podido visitar Miraflores, Barranco y que estaba emocionado por probar la comida peruana. Según lo que vimos después en su Instagram, su apetito quedó más que satisfecho. Quedó, además, deslumbrado por la Costa Verde. Lima siempre lo recibirá con los brazos abiertos.

DAMIÁN ALCÁZAR, actor

El actor mexicano de 66 años estuvo en Lima en diciembre del 2019 para el rodaje de ‘Ronnie Monroy ama a todas’, la nueva película del director Josué Méndez. Sin embargo, esta no es la primera vez que graba en la capital (e interpreta a un peruano). Hace cinco años estuvo por estos lares para encarnar al taxista Harvey Magallanes en la ópera prima de Salvador del Solar. “[En cada proyecto] salgo a las calles. Veo gente caminando, me fijo en cómo habla, cómo se manifiesta, en dónde compran cosas, qué es lo come y así entenderlos”, me explica. En esa exploración, aprecia también la ciudad. “Lima podría ser bellísima, pero los coches ya no permiten verla. He estado por el Callao, Chorrillos, La Victoria, por mencionarte algunos distritos. Tienen una ciudad riquísima, pero -de nuevo- los autos... No entiendo esa pésima costumbre de tocar el claxon para cualquier cosa. Tienen que exigir mejores rutas porque Lima va a colapsar en cinco años. Necesitan un metro formidable. Y que la gente se acostumbre a dejar su auto. Se puede [revertir la situación]. Es cuestión de que [las autoridades] hagan su trabajo”. El reclamo de Damián es el de (todos) los limeños.

