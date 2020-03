Rodrigo Abd vive en Lima desde hace ocho años, es reportero gráfico de la agencia internacional Associated Press (AP) y en sus más de 20 años de trayectoria ha sido testigo de conflictos armados, golpes de estado, revueltas sociales, desastres naturales y diversos conflictos más; sin embargo, por primera vez confiesa que le cuesta mucho saber dónde se encuentra el frente de batalla. “Lo que yo siento que está pasando en todo el mundo es que no sabemos dónde está el enemigo”, señala.

Una situación que además lo toma en un momento muy distinto de su carrera, ya que en esta oportunidad el “conflicto” (o mejor dicho la pandemia) lo vive junto a su familia. “Cuando yo estuve en Afganistán, Siria o Libia yo me iba solo y asumía el riesgo solo. Ahora el riesgo lo asumo con mi familia porque vuelvo todos los días a casa”, cuenta el fotógrafo al otro lado del teléfono.

Es evidente, el coronavirus nos ha tomado a todos por sorpresa y es la incertidumbre quizás su rostro más cercano.

Rodrigo Abd.

Has sido testigo de muchos conflictos y has visto cosas terribles. ¿Cómo logras asimilar estos momentos tan fuertes?

Uno pone el cuerpo y el alma cuando trabaja en situaciones difíciles. Yo creo que tiene que ver mucho con la empatía, miras a la gente que estás retratando, que está sufriendo, y dices yo que soy un privilegiado cómo no voy a sacrificarme para hacer el mejor trabajo posible, cómo no voy a trabajar más si lo que tengo que hacer es contar lo que está pasando aquí de la mejor manera. Entonces eso también te da fuerzas, ser consciente que uno tiene que transmitir algo porque al final uno es un privilegiado. Saber que tengo el privilegio de estar aquí no para sufrirlo sino para contarlo.

¿Cuál consideras que es la situación más extrema en la que te has encontrado?

Muchas situaciones extremas en distintos sentidos, pero tal vez en la que me sentí más vulnerable, donde sentí que la cosa iba realmente muy mal fue en la guerra de Siria. Ese fue uno de los momentos más dramáticos en mi cobertura.

Los viajeros que usan máscaras protectoras como medida de precaución contra la propagación del nuevo coronavirus, (AP Photo/Rodrigo Abd)

¿Pensaste que no la contabas?

En un momento tal vez sí. Eso fue muy duro para mí por dos razones; primero, porque uno siempre piensa en los demás, en la familia de uno que está al otro lado; y el caso de Siria para mí era más dramático todavía porque era el país de donde habían salido mis abuelos hacia Buenos Aires a principios del siglo pasado. Había una implicancia familiar, un peso emotivo que le agregaba más dramatismo.

Pero después uno atraviesa por otros momentos de peligro, tal vez no tanto de vida o muerte, pero es así por todo lo que nos toca cubrir, terremotos, inundaciones, golpes de estado, revueltas políticas o ahora el coronavirus. Tantas cosas en estos 20 años de trabajo.

¿Volverías a un lugar igual de peligroso como Siria?

Yo creo que sí, tal vez ahora que tengo una hija no sé si me metería todo el tiempo en el frente de batalla, pero sí, es lo que me gusta hacer. Aunque no sé si necesariamente lo pondría en el marco de un conflicto armado, pero lo que sí quiero es seguir contando la vida de gente que está en situaciones límites. Y cuando hablo de situaciones límites puede ser en el Rímac, en Villa María del Triunfo o en Chorrillos, no necesariamente tiene que ser en esos lugares noticiosos, alejados, que ocupan las portadas de los periódicos. Me parece que en la vida hay muchas cosas que nos pasan cerca que están al límite y yo quiero seguir contando eso.

Un soldado intenta organizar a las personas que esperan ingresar al mercado textil y de ropa de Gamarra en Lima.. (AP Photo/Rodrigo Abd)

Tú has dicho que una gran fotografía no se olvida nunca. ¿Podrías elegir alguna en particular o una serie tuya que te interese más?

Apenas hablaste me vino una imagen a la cabeza, es una foto que hice en Madre de Dios, en una mina informal. Yo quería documentar la historia de la minería informal desde adentro, más allá de los operativos, más allá del drama medioambiental, yo quería entrar y lo logré. Estuve en la pampa conviviendo con los mineros unos días. Es una imagen que no se me borra, es un minero agarrando a su hijo en medio de un paisaje devastado. Un minero que vivía con su familia en una carpa, en medio de la desolación, del mercurio, de los árboles cortados, en medio de la destrucción de la selva.

Flor Vaso empuja a su madre Carmen Reyes, de 84 años, en una silla de ruedas después de que fue vacunada contra la influenza. (AP Photo/Rodrigo Abd)

¿Y por qué esa foto?

Porque a mí lo que me gusta es ponerme en la piel de los demás, entender lo que está pasando más allá de lo que uno podría considerar que está bien o mal. Yo quería entender por qué los mineros se jugaban la vida, su salud y la de su familia buscando oro y destruyendo toda la selva. Y es una imagen que se me viene a la cabeza porque creo que cuenta mucho de mi trabajo. Me gusta tratar de humanizar dentro del drama, tratar de entender por qué hay un rebelde sirio que agarra un fusil para combatir a un ejército regular al otro lado, por qué en Guatemala hay un pandillero que mata a otros para cuidar su territorio, por qué en Venezuela hay una líder comunitaria que decide ayudar a sus vecinos que no tienen plata para enterrar a sus muertos. Me gusta tratar de entender por qué la gente actúa de cierta manera, sin juzgar, brindarle eso al lector y que ellos después decidan. Al final, yo creo que no hay buenos ni malos, yo creo que estamos todos en medio de una pelea por la supervivencia, por ser felices, por tener una familia, y en eso nos debatimos.

Ahora que cubres la pandemia en Perú, ¿hay algo que te haya llamado la atención de este momento atípico que vivimos?

Saber cómo contar esto sin un frente de batalla o cómo contarlo desde todos los frentes, porque no sabes dónde está el virus. Esto es algo que recién empieza y creo que nos vamos a ir topando con distintas instancias de esta noticia en las próximas semanas. ¿Volverá todo a lo que era, cambiará el destino del país y del mundo para siempre?

Coronavirus en Perú. (Foto: Rodrigo Abd)

¿Tú cómo lo ves, crees que podamos volver a ser los mismos después de esto?

No, yo creo que no. Esto es como un cambio de era, para dónde va a ir todo esto ni idea, ojalá tuviera esa respuesta para ir preparándome o para ir pensando como reportero cómo contarlo de mejor manera. Yo creo que las sociedades no van a ser las mismas, que el mundo va a ser distinto. Ojalá que estemos preparados para el cambio todos.

¿Será que ya era tiempo de cambiar ciertas cosas que hemos venido haciendo los seres humanos?

Sí, pero algo que me preocupa mucho es que lo que venga nos desuna un poco más, por el miedo, porque ya no va a ser seguro estar juntos. Ojalá que no sea así, ojalá que no sea todo a distancia, todo vía internet. Como te habrás dado cuenta en mi trabajo soy un tipo de mucha cercanía, mucho de relaciones humanas, entonces me da un poco de miedo que terminemos estando aislados.//

Lima durante la cuarentena. (AP Photo/Rodrigo Abd)

