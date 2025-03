¿Ha sido un reto? “Lima tiene mucho potencial por ser un lugar con un turismo gastronómico enorme. Para comprender el mercado del asado (que no es muy grande aquí) fuimos a todos los locales. Entendimos que el concepto iba a funcionar porque todos estaban llenos y era fácil conseguir el producto. Como que se dieron todas las condiciones para decir: ¿por qué no empezamos acá la primera franquicia de Locos x el Asado?”, comenta Laucha Luchetti, el personaje detrás de este nuevo restaurante de asado argentino en Lima. “Estoy supercontento”, remarca el también influencer. De hecho, la historia de Laucha y las parrillas comenzó en 2012, en Facebook, antes de que la palabra viral sea tan común como lo es ahora.

El asador del grupo

“En Argentina todo el mundo hace asado, en el grupo de amigos siempre hay un parrillero, un asador”, nos cuenta Laucha sobre esta deliciosa tradición. En su caso era su hermano, que estudió gastronomía, el encargado de reunir al grupo y disfrutar por horas alrededor de las brasas. Laucha aprendía de él. Con el paso del tiempo, le tocó liderar la parrilla, pero con una diferencia: la experiencia la subía a Facebook y la gente comenzó a interactuar.

“Cuando empezamos en redes, mostrábamos lo que hacíamos en el grupo de amigos cada vez que nos juntábamos a comer un asado, que era charlar y compartir”. Así, la gente comenzó a publicar sus fotos de sus asados, comentando lo que estaban cocinando, pidiendo recetas, preguntando por técnicas, etc. “Y empezó una evolución también acompañada de las redes sociales, una evolución muy fuerte”. Cuando empezaron, Instagram no era tan popular, y solo YouTube y Facebook tenían alto impacto. “Hicimos videos en YouTube y fue un diferencial muy grande, porque no había muchos gastronómicos generando contenido en ese momento”.

De transmitir en redes sociales, Locos x el Asado llegó a la televisión. Su programa del mismo nombre se sigue viendo en Food Network / Archivo personal

Locos x el Asado se volvió un furor digital. Sus fotos y videos se hacían virales y la gente comenzó a pedir más. Conforme sus redes crecían, el equipo también fue creciendo y se convirtió en un negocio. Los solicitaban en eventos sociales dentro y fuera de Buenos Aires. Su primer evento fue épico. Fueron contratados por una pareja de novios el día de su matrimonio para alimentar a 200 invitados en un castillo, en Italia, por cuatro días seguidos. Laucha llegó a la televisión con sus consejos y recetas, y abrió un restaurante llamado Fuegos, en la capital argentina.

“El restaurante es un rubro totalmente distinto, pero nos gusta, nos emociona, es muy lindo tener tu lugar y no solo ir a cocinar a lugares. Tener un espacio donde la gente fuera a probar tu comida era lo que se nos quedaba en el tintero”, comenta Laucha con mucha emoción dentro de su nuevo restaurante en Lima, pues llegó unos días para la inauguración, a comienzos de marzo.

Diferenciarse de los demás

La idea es diferenciarse del resto. Durante su investigación, encontraron que la carne argentina y de Estados Unidos eran las mejores; sin embargo, el producto peruano no ha sido dejado de lado en algunas propuestas. “Con respecto al diferencial con otras parrillas, estamos trabajando mucho en los embutidos. Nos parece que el chorizo y la morcilla son algo fundamental. Después, todo con respecto a las entradas, hacerlas bien, al estilo y sabor argentino”.

En el local miraflorino cada detalle cuenta, como las salsas que acompañan los cortes. El chimichurri tiene la receta original.

Lo que quieren transmitir en Locos x el Asado de Miraflores es la misma dinámica y sabores gauchos. Su equipo busca hacer vivir al público peruano la experiencia del asado más allá de lo que se esté comiendo. Sentarse alrededor de una entraña o un bife ancho entre amigos, cortarlo para picar, y amenizar el paladar con una jugosa empanada —infaltable en la mesa— es de las mejores ideas para juntarse en grupo.

No olvidarse de probar el queso provoleta a la parrilla, croquetas de osobuco, un matambrito a la pizza y un clásico como la milanesa napolitana (esta te costará compartirla). Con una jarra de fernet con coca servido al más tradicional estilo, la mesa argentina está servida. //

Además… Los infaltables -Locos x el Asado abrió al público este mes de marzo. La dirección es Av. La Paz 1079, Miraflores y atienden de lunes a sábado de 12 m. a 11 p.m., y los domingos de 12 m. a 6 p.m. Reservas al 920 014 020. -Además de la jarra de fernet con coca, otra bebida tradicional argentina no podía faltar. Locos x el Asado tiene su propio tinto de la casa, original de Mendoza. La barra ofrece coctelería de autor y los clásicos. -En redes sociales, el canal de YouTube de Locos x el Asado tiene casi 3 millones de seguidores y 3,6 millones más en Instagram. También son conocidos por el programa de televisión que se transmite en Food Networks. -Las entradas que encontrarás en el local miraflorino son empanadas de carne con salsa yasgua, tortilla de papa, croquetas de hongos con salsa arrabiata y panes de masa madre. -Si quieres conocer más de la carta, los cortes y las bebidas del local en Miraflores, sigue su página de Instagram: @locosxelasado.pe.