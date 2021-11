Conforme a los criterios de Saber más

Se hace esperar Lin-Manuel Miranda en el zoom. El hombre tiene horas atendiendo a periodistas de todo el planeta porque acaba de estrenarse “Encanto”, la más reciente y hermosa cinta animada - sí, ya la vimos, es estupenda- de Disney; la misma sobre la que él tuvo el encargo de hacer la banda sonora. El barullo es grande porque la ficción se sitúa en Colombia y recoge de este país su realismo mágico, sus tradiciones, sus colores y, claro, su música - metan ya en sus playlists ‘Colombia, mi encanto’, de Carlos Vives; y ‘Dos oruguitas’, de Sebastián Yatra-. Hay pocas chances de lanzarle una pregunta, pero se logra. No es lo ideal, pero se trata de uno de los tipos más ocupados de la industria del entretenimiento. Del neoyorquino de origen puertorriqueño que ya es considerado una leyenda en Broadway y una súper nova en Hollywood dados todos los éxitos que se está metiendo al bolsillo en los últimos 15 años. Sigue leyendo y conoce cinco de los tantos motivos por qué todos lo llaman genio y, en sus palabras, cómo fue el proceso creativo para este proyecto y qué hace tan especial, para él, a la familia latinoamericana.





1. ES EL PADRE DE “HAMILTON”

Conseguir un boleto para ir a un teatro de Broadway a ver Hamilton ha sido una misión más que complicada desde el 2016, año en que se estrenó. Se trata de una de las puestas en escena más taquilleras, galardonadas y vistas en toda la historia de la célebre avenida neoyorquina. De hecho, ha sido una de las primeras en regresar en el 2021 mientras todavía lidiamos con la pandemia y sobra decir que fue una fuente inacabable de endorfinas durante los confinamientos del 2020, cuando se decidió que se transmita por Disney+ la grabación de una de las funciones con el elenco original. El cerebro de esta joya del teatro musical es precisamente Miranda, quien además fue el protagonista de ese primer cast. Así, él compuso, dirigió y produjo una obra sobre la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos y mano derecha del primer presidente George Washington. Todo en clave de hip hop, rap, rock y r&b; con actores y actrices de origen latino, afroamericano y asiático. Un tesoro del teatro contemporáneo que ya ha generado 1.000 millones de dólares en taquilla, según Forbes y que hoy puedes ver por streaming en la sala de tu casa.

“My shot”, una de las canciones más emblemáticas de Hamilton.

2: SU OBRA ROMPE PREJUCIOS Y BUSCA CONTRIBUIR

Es común denominador en sus creaciones y en la elección de los proyectos de teatro y cine en los que se embarca, el que estos tengan como trasfondo temático la riqueza de la diversidad. Ello relacionado a las razas, los idiomas, las culturas, la música. Esto se evidencia, también, en los héroes y heroínas que concibe, en las letras de sus canciones y en la procedencia de los actores y actrices. “Significa tanto la representación”, ha dicho innumerables veces. Su activismo, asimismo, lo ha llevado a abogar en el ámbito político por Puerto Rico, país del que son oriundos sus padres; a recaudar fondos para las poblaciones afectadas por el huracán María en el 2017 y a donar parte de los ingresos de Hamilton a albergues de niños abandonados en Nueva York.

3: GRAMMYS, TONYS Y UN PULTIZER

Su primer gran hit en Broadway fue la obra In The Heights, estrenada en el 2008 - y cuya película salió este 2021-. Fue esta pieza, que narra las ocurrencias de amor y vida en un barrio latino de Nueva York (principalmente en spanglish), la que lo puso en el mapa otorgándole un premio Tony a la mejor puesta de ese año. También ganó un Grammy al mejor álbum de teatro musical. Lo mismo ocurriría por su trabajo en Hamilton, aunque a eso debe sumársele un Pulitzer en la categoría drama. Además ha sido nominado al Óscar, a los Globos de Oro y a los Emmy.

4: OTROS GENIOS LO QUIEREN CERCA

Talentos de la música, el mundo del entretenimiento, los deportes y la política hacen lo imposible para contar con él en sus proyectos, así como para disfrutar de sus presentaciones ya sea en teatro, cine o TV. Los directivos de Disney, por ejemplo, lo reclutaron para crear la banda sonora del filme Moana en paralelo al estreno de Hamilton. También ha escrito música para uno de los últimos filmes de Star Wars. Ahora mismo, por ejemplo, tiene recientemente estrenadas películas en dos de las plataformas de streaming más grandes que hay: Netflix y HBOmax. No hay late night show estadounidense que no lo tenga como invitado ni periodista del mundo del entretenimiento que no lo quiera entrevistar.

Miranda haciendo “free styling” con el entonces presidente Barack Obama.

Siendo invitado para cantar con Rubén Blades en una de sus presentaciones.

“Cuán lejos voy” fue la canción que compuso para la película animada Moana, la misma que fue nominada al Óscar.

5: SU ÚLTIMO HIJO, ENCANTO

Encanto aborda la historia de la familia Madrigal , un clan especial que vive en un pueblo escondido en las montañas de Colombia. Todos los miembros habitan en una casa mágica y poseen un don particular (una hermana tiene súper fuerza, un primo habla con los animales, otra hacer crecer toneladas de flores por donde va y así), menos Mirabel, la protagonista. Sin querer revelar más, la cinta habla esencialmente de la fuerza de los lazos familiares, de la comprensión y la aceptación de uno mismo. Los Madrigal como tales, en realidad, podrían vivir en cualquier país de América Latina.

(Foto: Disney)

“Creo que lo que hace especial a las familias latinoamericanas es el factor multigeneracional. Nosotros cuidamos muchos a nuestros mayores y los valoramos de una manera muy distinta en comparación con lo que veo que pasa en los Estados Unidos. Muchos de mis amigos latinoamericanos... dominicanos, peruanos, colombianos... todos hemos crecido con un abuelo o una abuela en la casa. Y hablando como alguien que creció en la ciudad de Nueva York, porque mi padre emigró de Puerto Rico a Nueva York, debo decirte que mi casa siempre a albergado a alguien que viene de acá para allá. Nunca ha habido un tiempo en el que solo hayamos sido los cuatro en la casa. Siempre estaba el primo que vino a estudiar cuatro años aquí o la tía tuya que rompió con el novio y se queda en tu sótano seis meses. Yo he vivido siempre como los Madrigal en el sentido de que siempre hemos sido la casa de transición de algún familiar que ha venido a los Estados Unidos por primera vez. Es la responsabilidad que nos toca por ser los primeros en llegar. Pero hay más: las familias latinas tenemos más sentido de la comunidad. Los Madrigal tienen dones pero precisamente por eso ayudan a su pueblo. Así somos ”, le dice Miranda a Somos.

Ellos son los Madrigal. Mirabel, la heroína, en el centro. (Foto: Disney)

La estrella de 41 años escribió ocho canciones originales en esta banda sonora y para ello realizó viajes a distintas ciudades de Colombia con el fin de aprender y empaparse de diversos ritmos regionales. Según contó en la rueda de prensa (puedes ver el video de la misma en inglés a continuación), el trabajo lo ha hecho volver a soñar en español, literalmente (eso es algo que no hacía desde que era muy pequeño). Hay temas que tienen beat del caribe atlántico, de las alturas de Bogotá, de la salsa de Cali y más. Honrosas menciones merecen el vallenato “Colombia, mi encanto”, interpretada por Carlos Vives y un tema que ya se perfila como una hermosa canción de cuna ”Dos oruguitas”, en la voz de Sebastián Yatra. Todo el soundtrack ya puede oírse en Spotify.

null null

Miranda aún tiene estupendos proyectos en cartera, entre ellos, la banda sonora de la versión live action de La Sirenita, que ya está en producción. No habrá que esperar mucho para seguir viéndolo brillar. //





VIDEO RELACIONADO

Terry Crews tuvo una peculiar forma de pedir participar en la nueva cinta de 'La Sirenita'. (Instagram) null





TE PUEDE INTERESAR