La primera de ellas es que Messi no es el mismo de hace doce años: llega como vigente campeón del mundo a la que probablemente será su última presentación como futbolista profesional en suelo peruano. La segunda es el propio Inter: la ‘casa rosada’ arribará con su plantel en pleno, donde destacan figuras como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. La tercera es el rival: el cuadro crema, que viene de salir bicampeón en su centenario, ha prometido ser el mejor anfitrión de una fiesta deportiva que será histórica para los hinchas del fútbol.

Un mural de 20 metros de altura con un Messi sonriente, obra del también argentino Maximiliano Bagnasco, se erige en el barrio de Wynwood, en Miami. / Matthew Ashton - AMA

En los últimos días, el entusiasmo que se vive por la llegada de Lionel Messi y compañía se ha trasladado del ámbito deportivo a las calles, especialmente a Gamarra y Mesa Redonda. Llegamos al emporio comercial victoriano, específicamente al jirón Humboldt, donde encontramos galerías que ofertan entre sus anaqueles réplicas del Inter Miami, al lado camisetas de la ‘U’, Alianza Lima y Sporting Cristal. También hay gorros, polos con la cara de Messi y hasta ropa de bebe que se inspira en el club que tiene como propietario a David Beckham. “La gente está viniendo a comprar más camisetas del Inter por el partido”, nos dice una amable vendedora.

Messi enfrentó por última vez a la selección peruana el pasado 16 de noviembre, en el estadio La Bombonera, por eliminatorias. / Marcelo Endelli

Algo parecido sucede en los alrededores del Mercado Central. En este punto de la ciudad, la diversidad de objetos es fascinante: hay minipeluches de Messi; piñatas, velas, globos y cajas de sorpresa para una fiesta temática del Inter Miami; cuadernos, mochilas y útiles escolares; e, incluso, ropa para gatitos y perritos que también quieren ser hinchas del equipo de moda.

Al igual que Dios, la cara de Messi está por todos lados. Hoy en día, es indiscutible que el delantero argentino sigue siendo el actual monarca del fútbol mundial, el que más reflectores atrae (con el perdón de Mbappé y Cristiano Ronaldo).

1 Camiseta del Inter Miami Se puede encontrar en el jirón Humboldt, en el emporio de Gamarra. 2 Gorras del Inter Miami En el jirón Humboldt, La Victoria. 3 Ropa para bebe del Inter Miami En Gamarra. 4 Piñata del Inter Miami Se puede encontrar en Mercado Central. 5 Velas En Mercado Central. 6 Ropa para mascotas del Inter Miami En Mercado Central.

UN NEGOCIO REDONDO

Toda esta fiebre rosada que ha traspasado las fronteras de los Estados Unidos, el país donde se juega la Major League Soccer y que tiene al Inter Miami como uno de sus principales protagonistas, comenzó a gestarse cuando Lionel Messi decidió dejar la alta competencia del fútbol europeo para pasar sus últimos años de carrera en una ciudad que no solo le ofrecía un entorno más amable para su familia, sino también la posibilidad de crecer como un hombre de negocios. Además de su salario como futbolista, Messi tendría participación en el club como accionista, e ingresos por conceptos de imagen, merchandising y una parte de las suscripciones de Apple TV, la plataforma que tiene los derechos de transmisión de la MLS y que ya ha estrenado dos documentales sobre él: “Messi en Estados Unidos” y “El Mundial de Messi: el ascenso de la leyenda”.

El documental “Messi en Estados Unidos” (Apple Tv) ofrece todos los pormenores del pase del delantero argentino al Inter Miami, desde las primeras negociaciones con Beckham.

“El fútbol es el quinto deporte de los Estados Unidos, detrás de otras ligas que son para ellos las más importantes. Sin embargo, la llegada de Messi, el campeón del mundo, para muchos el mejor jugador de la historia, ha roto totalmente los esquemas y ha generado una atracción muy fuerte”, nos dice Luis Carrillo Pinto, periodista y presidente de la Asociación Peruana de Márketing Deportivo. La fuerte presencia de la comunidad argentina en Miami, ha contribuido a que la ciudad se sienta “más futbolera y la venta de entradas tenga éxito, llegando a costar desde los mil dólares por la gran demanda”, sostiene el experto. “La cantidad de sponsors con los que ahora cuenta el Inter es impresionante. Si te das cuenta, hoy tener su camiseta es ‘cool’. Hay toda una estrategia de márketing, de comunicación, de contenido, para poder explotar la imagen de Messi en Estados Unidos, uno de los países que será sede del próximo Mundial”, concluye el especialista.

Por estos días, el valor del Inter Miami es de US$585 millones, pero la cifra se podría duplicar en los próximos años. Gracias al efecto Messi, el club acumula más de 17 millones de seguidores en Instagram, mucho más que cualquier equipo de la MLS y las ligas de fútbol americano, béisbol o hockey. ¿Podrá destronar a la NBA? Solo el tiempo lo dirá.

LA NOCHE GALÁCTICA

Desde que se hizo oficial el partido amistoso que sostendrán Universitario de Deportes vs. Inter Miami, el teléfono de Pol Liza no ha parado de sonar. El CEO de Longplay Entertaiment es el encargado de organizar este evento deportivo, que espera convocar a 50 mil personas en el estadio Monumental. “La logística y protocolos de seguridad son muy parecidos a los que tienen las selecciones del fútbol. No hay un pedido especial, como quizás lo hace Luis Miguel o Mick Jagger”, comenta el empresario. “El Inter viene con su propio chef. Hace unos días, llegó un equipo suyo de avanzada para ver todo el tema de transporte, hotel, gimnasio y alimentos. Solo nos pidieron que pasen por el protocolo VIP en migraciones para agilizar su ingreso al país”, explica.

Sobre el valor de las entradas, dice que fijaron el precio luego “de un profundo análisis del mercado local en los últimos diez años”. Los boletos más caros, a un costo de 3.855 soles, se agotaron en cuestión de minutos. “La persona que va a ese sector del estadio, además de tener el poder adquisitivo para costear esa entrada, entiende que se trata de un espectáculo de alto nivel. Está acostumbrado a viajar y pagar incluso mucho más por otros espectáculos”, afirma Liza. “El peruano, normalmente, va a otros países para poder presenciar shows de este tipo. Ahora está ocurriendo lo contrario. Ticketmaster nos ha reportado ventas en Colombia, Argentina y Chile”, añade.

David Beckham es propietario del Inter Miami desde 2018. Años atrás, en 2007, jugó por Los Angeles Galaxy de la MLS. / Mike Ehrmann

Habrá shows musicales antes del partido y durante el entretiempo, a cargo del salsero Jeison Manuel, el reguetonero colombiano Kapo, los uruguayos de La Nueva Escuela, y la banda de cumbia La T y La M, que se hizo famosa entre los seleccionados argentinos durante el Mundial de Qatar. Nos dicen, además, que posiblemente haya un ‘after party’ en una discoteca local con una de las bandas invitadas. La messimanía ha invadido la ciudad y, al menos por unos días, parece que todo será color rosa.