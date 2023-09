Satisfacción, fascinación y algo de nostalgia es lo que puede leerse entre líneas en las respuestas que la embajadora de Estados Unidos en el Perú le concede a Somos antes de culminar aquí su servicio diplomático. Lisa Kenna llegó en abril de 2021, en tiempos en que la coyuntura nacional y la pandemia tenían al país en jaque, y ahora le toca emprender nuevos retos profesionales alejados de esta tierra que, según detalla, ha aprendido a apreciar tanto. Poco antes de partir, conversó con nosotros sobre su experiencia viviendo entre nosotros.

Usted ha practicado mucho deporte en los dos años y medio que ha vivido aquí. Nada, por ejemplo, en el Océano Pacífico.

Siempre he disfrutado nadar. Aprendí a nadar libremente en el mar peruano con la ayuda de Las Truchas [grupo limeño de nadadoras de aguas abiertas] y los salvavidas de la playa Los Pescadores en Chorrillos. Ha sido una aventura fascinante disfrutar de sus aguas. Pero, además, he ido junto a mi hija menor a escalar la zona de roca Los Olivos, en Huaraz. Este también es un deporte desafiante que me gusta mucho porque implica descifrar las piedras estratégicamente mientras luchas por llegar a la cima. Todo esto, sumado a la belleza de los paisajes, ha sido sin duda una de mis actividades favoritas.

En su tiempo por el país, ha tenido la oportunidad de conocernos de cerca. ¿Cómo describiría a los peruanos?

Mis años en el Perú han sido maravillosos y enriquecedores. He podido conocer a personas increíbles, llenas de calidez y amabilidad en todos los lugares que he visitado. Desde mi llegada, fui recibida con sonrisas y gestos amigables, haciéndome sentir como en casa. He quedado impresionada por la pasión y el amor que los peruanos tienen por su cultura, su historia y su gastronomía. ¡El cebiche y la causa con palta conquistaron mi corazón y mi estómago!

Los programas sociales en los que trabaja la embajada le permitieron a Kenna tener un contacto cercano con la problemática nacional.

Cualquiera sea el campo en el que se desenvuelvan, ¿qué peruanos reconocidos le han suscitado inspiración?

Hay muchos peruanos destacados, sobre todo, los defensores ambientales por su dedicación y coraje. Por otro lado, ver la obra de Martín Chambi en Cusco ha sido una experiencia única. Es un privilegio que nuestro proyecto para digitalizar su trabajo se haya hecho una realidad a través del Fondo de la Embajadora.

Debido a su labor, ha podido aprender mucho del Perú precolombino. ¿Qué es lo que más la ha impresionado?

Así es. Ha sido un viaje en el tiempo lleno de descubrimientos. Desde la enigmática civilización Caral hasta los imponentes monumentos y la ingeniería avanzada de los incas. La grandeza y el ingenio de estas culturas son extraordinarios. Otro aspecto que me ha impresionado es la profunda conexión y armonía que existía entre estas civilizaciones y la naturaleza. [...] Además, la riqueza cultural y artística que ellas poseían es notable. La cerámica, la orfebrería, la arquitectura y las manifestaciones artísticas muestran una creatividad excepcional y un alto nivel de habilidad artesanal.

¿Qué situación durante su estadía en el país la ha conmovido más?

Diversas situaciones han dejado una huella emocional en mí. Una de las que más me conmovió fue presenciar la solidaridad de la gente en momentos de adversidad. He visto cómo los peruanos se unen para apoyarse mutuamente frente a desastres naturales como el derrame de petróleo (en el mar, frente a Lima) en 2022 y el ciclón Yaku en 2023.

"Mis años en el Perú han sido maravillosos y enriquecedores. He podido conocer a personas increíbles, llenas de calidez y amabilidad en todos los lugares que he visitado". / Giancarlo Shibayama

¿Alguna le produjo sentimientos felices?

La nobleza y fortaleza que he visto durante mis visitas a niñas y jóvenes de los proyectos sociales de Misión Huascarán en Áncash y a las sobrevivientes de trata de personas en Puno e Iquitos me dieron una lección de esperanza por su valentía. Asimismo, tengo siempre presente la sororidad de quienes conforman la Academia para Mujeres Emprendedoras o AWE, como lo conocemos a uno de mis programas favoritos [...]. Durante los últimos años, pude visitar a muchas de ellas y conocer sus negocios en Cusco, Puerto Maldonado y Arequipa.

Ha subido a la cima del volcán Mismi y se aventuró a la catarata de Gocta. ¿Cuáles son los sitios que más la han impactado? ¿Aquellos?

He visitado Áncash varias veces. Es una de las regiones que me cautivó desde el inicio por sus hermosos paisajes. Pero también permanecerán vivos en mi memoria la majestuosidad del cañón del Colca, su imponente profundidad y la posibilidad de observar el vuelo del cóndor. Asimismo, la serenidad y la belleza de las aguas del lago Titicaca en Puno y la laguna Azul en San Martín. En mis viajes a la selva, por otro lado, he apreciado el potencial de su biodiversidad, es impresionante. Sus tradiciones y cultura me encantaron desde siempre y aquella era una de las zonas que siempre quise visitar. No me pude resistir a usar algo de su arte en mis atuendos y es algo que continuaré haciendo aun cuando me haya ido del Perú.

La hemos visto vestir varias tenidas que evidencian diseños inspirados en la textilería regional.

La habilidad de las diseñadoras peruanas como Ani Álvarez Calderón y Meche Correa para combinar colores vibrantes y crear historias a través de sus diseños me ha impactado. La conexión profunda entre las comunidades y la naturaleza, con representaciones de animales, plantas y símbolos sagrados. Son un testimonio vivo del legado cultural y artístico del Perú, y me siento honrada de poder vestirlos. //