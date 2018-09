Muchas de las críticas que llegan de países donde ya se estrenó Locamente millonarios (Crazy Rich Asians) aseguran que la cinta trae de vuelta calidad en las comedias románticas (comerciales, aquí no nos pondremos exquisitos), aquellas que en las décadas del ochenta y noventa exhalaban escenas y citas legendarias que hoy forman parte mítica de la historia del cine (¿alguien dijo "Cuando Harry conoció a Sally", "Mejor...imposible"?). Lo cierto es que en los últimos años el género en Hollywood está muy venido a menos, apabullado, en parte, por la supremacía de las franquicias de superhéroes y las películas de terror que a muchos nos tiene ya aburridos. Y también, claro, debido a una falta de creatividad y valentía por apostar en historias de amor originales e inteligentes. Hay que decirlo, la película motivo de las líneas que está leyendo no escapa del tenor rosa, ni de la trama chico rico-chica misia. Sin embargo, se sustenta en una decisión en la realización que la hace especial, en realidad, en cualquier género cinematográfico hoy: casi todo el elenco está conformado por artistas de origen asiático. Eso no pasaba en la industria gringa desde hace 25 años, cuando se estrenó el filme The Joy Luck Club (1993).







La 'pela' se basa en el exitoso libro del mismo nombre escrito por Kevin Kwan y es dirigida por Jon M. Chu. La trama: una profesora de economía neoyorquina (Constance Wu) lleva saliendo un año con su novio Nick Young (Henry Golding) cuando este le pide que la acompañe a la boda de un primo en Singapur, de donde es originario. Emocionada, ella viaja a Asia por primera vez y allí se entera que la familia del querido es una de las más rica del país. Marginada por la alta sociedad local y la madre imperturbable del chico, ella deberá decir qué hacer. Los protagonistas, son ciertamente, caras desconocidas por estos lares (y por otros, también). Sin embargo, hay rostros más famosos como los de la talentosa Michelle Yeoh (El Tigre y el dragón, El mañana nunca muere) y el comediante Ken Young, ("¿Qué pasó ayer?). Sobre estos párrafos puede saber más sobre quién es quién en el elenco del que todos están hablando, mientras va al cine para emitir un veredicto final. La cinta se estrena el 20 de setiembre en todas las salas a nivel nacional.//