Tras la muerte de su madre, Marina Quiñe ha asumido el rol de preservar la memoria de su abuelo. “Lo que me interesa es que se respete su imagen, no busco lucrar”, enfatiza. La noche anterior a esta entrevista había asistido a la presentación del cómic ‘El Cañonero’, en la Feria del Libro de Lima, donde pudo percibir la devoción que los fanáticos merengues profesan por Lolo Fernández a través de cánticos y vítores. “Sentir un poco de ese cariño es indescriptible, me ayuda a imaginar la emoción que sentía mi abuelo cada vez que salía a la cancha”, dice.

Marina Quiñe en un homenaje realizado a Lolo Fernández en el estadio Monumental de Ate. Hoy, ella es la encargada de proteger la memoria del ídolo de la ‘U’. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > LEONARDO FERNANDEZ

Los recuerdos de Marina con el extraordinario delantero crema la transportan a una casa de Lince, en la calle general Córdova. Recuerda especialmente las tardes domingueras en las que compartían un menú criollo en el almuerzo, pero, sobre todo, los dulces y golosinas que le regalaba su abuelo cuando iba a visitarlo. Era bastante querendón con su familia y amable con las personas que detenían su paso para mostrarle su afecto. “Lamentablemente, no pude disfrutar mucho de él. A fines de los ochenta, dejo de frecuentarlo debido al alzheimer que le detectaron. Fueron momentos muy duros”.

Además de las imágenes que vienen a su memoria, Marina atesora algunos objetos que le pertenecieron a su abuelo, de un valor sentimental incalculable: una insignia de la ‘U’, un bastón y varios sombreros. Dice que también tiene una camiseta que Lolo Fernández usó con la selección peruana, que no es la misma que conserva el famoso coleccionista Jorge ‘El Chupo’ Arriola, quien además posee una de las redecillas que le dieron ese toque distintivo al ‘9′ peruano.

Jorge ‘El Chupo’ Arriola, famoso coleccionista, posee una de las redecillas de Lolo Fernández y la camiseta que usó en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 / LUIS CHOY

“Lolo Fernández ya no es solo un espíritu noble entre quienes fueron sus compañeros y rivales. Se ha convertido en inspiración de canciones para las bandas de rock and roll cremas, niños bautizados así en RENIEC, bustos en plazas de provincia, coliseos que construyen con sus ahorros los vecinos, tema de conversación entre abuelos y nietos, camisetas de colección que cuestan miles de soles y camisetas alternativas de otro precio”, comenta Miguel Villegas, el periodista que más sabe sobe el ídolo crema.

LA RUTA DE LOLO

Desde el 2015, cada tercer domingo de mayo, el hincha crema dedica su día a rendirle culto a su máximo ídolo, en un acto de amor que no se ha visto en otra parte del mundo por un futbolista: la peregrinación a Hualcará, en Cañete, tierra de Lolo Fernández. El principal promotor de este proyecto es David Canales, un joven hincha de la U que tuvo la idea de crear un circuito turístico para conocer los orígenes del delantero crema, al que bautizó como ‘La ruta de Lolo’. “La idea surgió cuando me encontraba en Ica trabajando en el proyecto La Ruta del Pisco. Tras ver el gran potencial turístico en los pueblos de la zona, pensé que se podría implementar una ruta de ese tipo en Hualcará”, sostiene Canales.

Cientos de hinchas merengues peregrinan todos los años al pueblo de Hualcará, en Cañete, donde Lolo Fernández vivió los primeros años de su vida. / FIDEL CARRILLO

La fecha para hacer el peregrinaje se escogió en honor al natalicio de El Cañonero (20 de mayo). El punto de partida es el estadio Lolo Fernández, en Breña. Un kilómetro antes de llegar a Hualcará, los hinchas bajan de los buses y caminan ese trayecto como si se tratara de una procesión. “El principal objetivo de ‘La Ruta de Lolo’ es poder ser reconocido como atractivo turístico, y poder rescatar y conservar la Casa Hacienda Hualcará, que ha sufrido graves daños producto del paso del tiempo”.

Lolo Fernández nació en la Casa Hacienda Hualcará. Hoy, los hinchas buscan conservar y proteger el lugar del deterioro y el olvido. / ROLLY REYNA

Gracias a esta iniciativa, el pueblo donde nació Lolo Fernández fue puesto en el mapa y hoy es visitado por cientos de hinchas cremas todos los días del año. En el 2020, el diario oficial El Peruano publicó en sus Normas Legales el reconocimiento oficial de ‘La Ruta de Lolo’ como “festividad regional”. Y este año, en el marco de las celebraciones por el aniversario 99 de Universitario de Deportes, se vienen haciendo las gestiones con el Mincetur para instaurar el proyecto como parte de los paquetes turísticos que se le ofrecen a los visitantes.

Lolo Fernández es la ‘U’. Y su historia está más viva que nunca.//