Lorena Álvarez: "El sistema de justicia es un pegalón más"

A casi un año de su denuncia por violencia física y psicológica contra el economista Juan Mendoza, su ex pareja, el caso de Lorena Álvarez no llega siquiera a Fiscalía. Luego de agotadores trotes por médicos legistas, evaluaciones psicológicas y audiencias en juzgados, lo único que tiene hasta ahora entre manos es un documento que le otorga medidas de protección. Pero también, una historia por contar: el vía crucis que pasan las mujeres para obtener protección y resarcimiento. Conoció por dentro al que ella llama el “segundo violentador de las mujeres” en este país: el sistema de justicia peruano, al que somete a radiografía en su libro.

Diez meses después de su denuncia, la periodista Lorena Álvarez presenta No te mato porque te quiero en la FIL Lima.

- Relatar el proceso por el que pasaste puede ser difícil. ¿Te ha ‘curado’ escribir este libro?



Cada audiencia, cada escrito, cada peritaje era una historia que se escribía en mi cabeza. Esa fue mi manera de protegerme. Para mí fue un proceso para sanar. Pero la misión del libro es trascender el dolor que puede experimentar una persona denunciando una agresión. Ahora que vi el sistema de justicia por dentro, me sentí en las entrañas del monstruo. Sé por qué siguen matando a las mujeres, por qué las siguen humillando: a los agresores no les pasa nada. A mí nadie me lo ha contado.

- En el libro no solo despliegas tu relato personal. Has hecho una búsqueda extensa de cifras y has identificado fallas en los procesos.

Para comenzar, hubo datos imposibles de conseguir. Nadie sabe cuántas mujeres desisten de ir a las citas de peritaje psicológico que te dan para tres meses. Si no sabes dónde está la traba, no vas a poder mejorar el proceso. A la Policía la usan como mensajera para recoger el peritaje psicológico, con la falta de recursos que tienen.

- ¿Qué has encontrado a nivel fiscal y judicial?

Que está absolutamente saturado. El año pasado eran cerca de 396 mil casos de violencia. Ayer dieron una cifra de 86 mil nuevos casos. La corte suprema dio seis sentencias el año pasado. La impunidad favorece a los agresores. Las autoridades se concentran en Esneider Estela, el agresor de Juana Mendoza, que merece todo el peso de la ley. Pero para que un hombre como él crea que puede quemar a una mujer, es porque hubo otros miles que les sacaron la mugre, humillaron y arrastraron a mujeres, a los que no les pasó absolutamente nada.

- ¿Qué son cuatro años de prisión suspendida? ¿Eso es disuasivo?

Pasamos de un agresor a otro. El sistema de justicia es un pegalón más. A la lentitud del Poder Judicial se suma la corrupción. ¿Qué mensaje nos dejan los audios en los que se escucha al juez Hinostroza negociando la pena del caso de violación de una niña de 11 años?Si un juez negocia absolver o reducirle la pena al violador de una niña, si absuelve porque “la niña parece de 14”, ¿qué esperanza tenemos las mujeres adultas violentadas, maltratadas y humilladas de este país? Si no te conmueve, si no sientes la responsabilidad de proteger a los seres más indefensos, estamos todos en peligro. El Perú es el país de la impunidad, donde la justicia machista e indolente siempre encuentra la manera de culpar a la víctima.

- ¿Cuál es para ti la parte más desgastante del proceso?

El tener que demostrar una y otra y otra vez que me agredieron. Contar mi historia cinco veces: en la denuncia, en el peritaje psicológico, en el peritaje físico, donde el perito estaba más interesado en la historia que en revisarme todo el cuerpo. La salud emocional es la última prioridad del Estado.

- ¿Qué falta para convertir una denuncia en un medio de protección y no en un riesgo mayor?

Más que tomar la denuncia [en los Centros de Emergencia Mujer], el MIMP debe dar políticas de Estado. Por ejemplo, crear albergues. ¿De qué sirve que una mujer denuncie y regrese a la casa donde vive el agresor? La va a matar, pues. Por eso el libro se lo dedico a las mujeres que sobrevivieron callando.

El libro: No te mato porque te quiero