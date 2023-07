Los marketeros de la nostalgia son conscientes del enorme potencial que los recuerdos tienen como impulsores del consumo. Este no es un fenómeno nuevo ni reciente. En la década de los 80, había una fuerte admiración por los años sesenta: John Lennon había muerto, los discos de los Beatles aparecían por primera vez en CD, y una serie de moda relataba las vivencias de un escolar con cara de bebé que vivió en aquellos “años maravillosos”. Las tendencias nostálgicas, no obstante, no son estáticas y evolucionan con la entrada de nuevas generaciones en la fuerza laboral. La llegada de los ‘millennials’ (nacidos entre 1981 y 1996) ha cambiado el panorama y ha traído consigo una creciente tendencia a recordar con cariño los noventa.

MIRA TAMBIÉN: Juan Carlos Fisher y Melania Urbina vuelven a escena con obra que reflexiona sobre el abuso sexual

Desde luego, las décadas nunca se recuerdan de manera uniforme, y hay tantas visiones sobre ellas como personas que las vivieron. El niño o niña que creció pegado a “Nubeluz” o viendo los dibujos y series de Nickelodeon no experimentó la época con los mismos ojos que sus hermanos universitarios pegados a Nirvana o saliendo a marchar por la democracia. Aún así, la nostalgia se las ingenia para atrapar a ambos con una constante que siempre se repite: la sensación de que su generación fue lo máximo.

Hay fiestas Naintis cada sábado en su casa del Centro de Convenciones Barranco. / ALVARO

“La gente de cualquier edad piensa que su época fue la mejor, pero con los noventa pasó algo especial. Son personas que vivieron la transición de estar desconectados a tener Internet. Es la generación que todavía se mandaba cartas, que llamaba al teléfono de casa”, dice el empresario José Enrique Zafra (36). Hace 15 años, cuando recién se estrenaba en la base veinte, tuvo una visión después de una visita al pub Sargento Pimienta: organizar una fiesta en Lima en la que todas las canciones conectaran con su sensibilidad noventera. En aquella ocasión, alquiló una casona en Barranco, puso pósteres de Bob Saget (“Tres por tres”) y de otras series de esa época, y así nació Naintis, La Fiesta.

En el año 2023, la marca ha crecido notablemente y cada vez más personas se sienten fascinadas por esa década y pueden permitirse costear sus gustos gracias a la independencia económica que no tenían en ese entonces. En Naintis, cada sábado se organizan fiestas de hasta 1.500 personas con temáticas relacionadas con esos años: “Tortuninjas”, “Nubeluz”, “Fantástico”, la Feria del Hogar. “Ante la gran acogida, tuvimos que hacer un ‘rebranding’ y ahora somos Club Naintis. Y desde que tenemos el Centro de Convenciones Barranco no hemos parado. La semana pasada tuvimos a Susan León animando”, comenta Zafra.

Las fiestas de Naintis suelen ser animadas por orquestas y conjuntos de esa época. Uno de sus planes es armar un festival con varios grupos para fines de año. (Foto: Naintis). / ALVARO

El público que asiste a Naintis es especial. Zafra los califica como “gente sana” porque la gran mayoría son adultos con trabajos, hijos y otras responsabilidades. “Somos una marca muy sana. Apenas puedo recordar una pelea que hayamos tenido en el local en todos estos años”. El éxito trae metas grandes. Un día se preguntaron por qué poner solo los discos de Salserín, Salsa Kids u Orquesta Adolescentes, si podían conseguir que las bandas vinieran. Y lo hicieron. También fueron parte del reencuentro de Torbellino. El próximo proyecto de Naintis será organizar un festival completo con esta temática. Su idea es traer a varios artistas y crear una zona de eventos especiales, al estilo de la Feria del Hogar.

EL MERCADO DE LOS RECUERDOS

En el segundo piso de una casa en el jirón Huaraz, en Breña, el tiempo parece haberse detenido. Repartidos en varios ambientes, descansan más de 10.000 objetos, cada uno con una historia especial y el poder de conmover. “Cuando la gente entra aquí, lo primero que dice es ‘esto lo tuve yo’ y se emociona”, cuenta Hernán Castro sobre el proyecto Museo del Juguete Perú, que creó junto a otros coleccionistas y vendedores apasionados por los juguetes del pasado con un valor nostálgico.

Rodeados de productos noventeros como Pepsi Cards, Game Boy de NIntendo y más, vemos a Hernán Castro, Richard Tejeda y Marco Antonio, responsables de El Museo del Juguete Perú, La Feria del Juguete y La Feria de Pulgas. (Foto: Antony Niño de Guzmán). / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Si bien hay piezas de plástico de todas las épocas, desde robots de los años sesenta y setenta hasta muñecos de los años ochenta, los noventa tienen una presencia destacada: ‘chipitaps’, álbum de Pepsi Cards, muñecos de “Los caballeros del zodiaco”, el juego de mesa de “Nubeluz”, los coleccionables de “Los Motorratones”, “Los Picapiedra”, “Teletubbies”, además de discos compactos de Will Smith, Oasis y mucho más.

“A la gente le gusta recordar porque eso los transporta a un momento especial de sus vidas, evoca la noche de Navidad o el día en que recibieron un regalo por sacar una buena nota en el colegio. Otras veces, estos objetos les recuerdan a un familiar que ya no está con ellos”, señala Castro. Los años noventa fueron una época oscura en términos sociales y políticos, pero un festín para los niños y los fabricantes de juguetes. También lo fue para los amantes de los videojuegos. En el Museo del Juguete Perú y en su evento hermano, La Feria del Juguete Perú, organizaron hace unas semanas un campeonato de ‘taps’ y otro de videojuegos clásicos como Winning Eleven y Street Fighter. Fue muy divertido, cuentan, ver a señores hechos y derechos con sus bolsas de ‘taps’ como niños, o con sus tarjetas de memoria para jugar al Nintendo como en los años de su infancia.

En la Feria del Juguete Perú, de Jr. Carhuaz, en Breña, se celebró un torneo relámpago de videojuegos noventeros como Street Fighter, Winning Eleven y más, en plataformas como Super Nintendo, Playstation 1 y Nintendo 64. (Foto: Feria del Juguete).

Otro gran emblema de ese período fue el auge del anime, que en el Perú comenzó formalmente con ese nombre con la primera transmisión de “Dragon Ball” en el lejano 1994. El fenómeno fue tan grande que para 1998 no era raro ver a hordas de estudiantes universitarios llenando las cafeterías de sus centros educativos solo para no perderse ni un segundo de la interminable pelea entre Goku y Freezer. “Hoy en día hay personas que, tal vez en los años noventa, no tenían dinero porque eran niños, pero ahora tienen recursos económicos y pueden comprar figuras de los íconos de esa década, como “Dragon Ball” y “Los caballeros del zodiaco”. No es raro encontrar en el escritorio de un médico o de un abogado un Funko Pop del personaje favorito de su infancia”, dice Jorge Fano, responsable de Hollyfood, una cadena de restaurantes única en su tipo.

Iconos de animes noventeros como Dragonball y Pokemon en el restaurante temático Hollyfood. Tienen dos locales, en San Borja y La Molina. (Foto: Elías Alfageme). / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

El local está decorado al mejor estilo “geek”, con figuras de animes saliendo de las paredes, como el dragón Shenlong. Las hamburguesas pueden ser amarillas y tener orejas y cola electrificada al estilo de Pikachu (“Pokémon” se estrenó en el Perú en 1999). Incluso las bandejas pueden ser en forma de pokébolas. “Este es un lugar donde la gente viene a vivir o revivir las experiencias que los marcaron cuando eran pequeños, para recordar su fanatismo por la cultura pop. Todos los días tenemos ‘cosplayers’ invitados y realizamos eventos temáticos, como una noche dedicada exclusivamente a ‘Mario Bros.’, ‘Barbie’, ‘Dragon Ball’ o cualquier otro tema”. Este templo de la ‘frikitud’ cuenta con dos locales, uno en San Borja y otro en La Molina. Venga con pañuelos, porque es posible que se emocione”. //

Algunas series y películas de los 90s que han regresado

1) That 90s Show

La historia de la pandilla de amigos de los años setenta fue revivida este año por Netflix. Esta vez la acción se ubica en los años 90, con los hijos de los protagonistas asumiendo los roles principales.

That 90’s show: Esta secuela del icónico That 70’s show nos lleva 20 años en el futuro, donde la hija de Eric y Donna Forman, Leia, llega de visita a la casa de sus abuelos en Point Place, Wisconsin. Cansada de ser una adolescente ñoña en su vida en la ciudad, está decidida a vivir el mejor verano de su vida junto a un nuevo grupo de amigos compuesto tanto por nuevos y peculiares personajes como por otros memorables como Jay, el hijo de Jackie y Kelso, además de Fez, Kitty, Red y demás. Pueden ver la temporada completa en Netflix. (Foto: Netflix)

2) Sabrina

En su versión noventera de Nickelodeon, esta serie contaba las aventuras de una brujita (Melissa Joan Hart) en la difícil empresa de crecer. En su versión mucho más oscura de Netflix, el papel protagónico recayó en Kiernan Shipka. Duró cuatro temporadas.

“El mundo oculto de Sabrina” fue cancelada después de cuatro temporadas. (Foto: Netflix)

3) Bel Air

Se trata de una versión reinventada de la exitosa comedia “El príncipe del rap”, que se transmitió entre 1990 y 1996. Este drama de Star+ cuenta la historia de Will Smith (Jabari Banks), un chico de Filadelfia que es obligado a vivir con sus tíos ricos de Bel-Air.

4) Beavis & Butthead

Los cáusticos personajes de la época de oro de MTV, esos que solían sentarse en su sofá para ver videoclips y hablar mal de los artistas, han regresado. En 2022, los vimos en el cine y ahora con una nueva serie, esta vez desde la plataforma de Paramount Plus.

Beavis and Butthead se caracteriza por su humor ácido (Foto: Difusión)

5) Scream

La saga de terror más popular de los años 90 contaba la historia de un grupo de chicos que eran asesinados por un tipo con máscara de fantasma. En los últimos años la franquicia revivió con una serie de TV y nuevas películas con la actriz Jenna Ortega (Merlina).