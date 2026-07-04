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Resumen

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Los clubes de ciencia alientan la vocación científica de los estudiantes peruanos. (Foto: Concytec)
Los clubes de ciencia alientan la vocación científica de los estudiantes peruanos. (Foto: Concytec)
Por Melvyn Arce Ruiz

La ciencia no comienza en la universidad ni en un laboratorio de última generación. Empieza mucho antes, cuando un niño se plantea preguntas como por qué el cielo es azul o cuando una adolescente sueña con construir un robot. Es en esa curiosidad temprana donde nacen las vocaciones científicas y donde se siembran las capacidades que, años después, impulsan la innovación y el desarrollo de un país. En el Perú, con la idea de aprovechar esa temprana curiosidad que es innata a la juventud, se empezó a dar forma hace varios años a los Clubes de Ciencia y Tecnología, una iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) que ha logrado consolidar una de las redes de promoción científica escolar más grandes del país. Hoy reúne a más de 111 mil estudiantes en más de 11 mil clubes distribuidos a nivel nacional y, tras una década de consolidación institucional, comienza a cruzar fronteras.

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