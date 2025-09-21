Hermanos Yaipén: cómo hicieron de la cumbia del desamor un himno para millones de peruanos y la historia de la colaboración con ‘El Puma’ Rodríguez en Miami

A lo largo de veinticinco años, los Hermanos Yaipén se han consolidado como una de las orquestas más grandes de la cumbia peruana. Sus raíces se remontan a los años setenta, cuando formaban parte del Grupo 5, la agrupación familiar con la que dieron sus primeros pasos.

Con el tiempo, Walter y Javier construyeron un estilo dentro de la cumbia norteña, cargado de letras de desamor. Hoy, los de Monsefú, se alistan para celebrar su aniversario 25 con un concierto, una ocasión ideal para hacerlos repasar su historia.

¿Qué edad tenían cuando ingresaron al Grupo 5?

Walter: La banda la formaron mis papás cuando todos éramos bien chicos. Yo ingresé a tocar en el grupo desde los 13 años y mi hermano Javier desde los 9 años.

Eran bien jóvenes. ¿Cómo fue para ti, Walter, unirte a tan corta edad?

Walter: Estaba en primaria. Me acuerdo que llevaba mis baquetas al colegio —que en verdad eran unas ramas de árbol que había adecuado para poder tocar— y en los recreos me ponía a tamborear.

Javier, ¿cómo comenzaste tú?

Javier: Yo empecé a los 9 años, como dice Walter. Un día volviendo del colegio, mi hermano Víctor me llamó para enseñarme a tocar teclado. Me dio dos días de clases y al tercero ya estaba tocando en vivo. En los conciertos, como era el más pequeño, muchas veces me quedaba dormido en las fundas de los instrumentos y me despertaban solo para tocar.

¿Siempre soñaron con ser músicos o ese fue un mandato paterno?

Walter: Yo escuchaba a mis hermanos mayores cantar y tocar guitarra, y quería ser así. Pero también es cierto que postulé a la carrera de Medicina en la Universidad de Trujillo, pero no ingresé.

Javier: Yo quise ser ingeniero civil, pero mi mamá prefería que estuviéramos al lado de mis hermanos mayores.

¿Cuánto duraban esos conciertos?

Javier: Cinco horas...

¿El nombre del Grupo 5 se debía a eso?

Walter: No. Es que éramos cuatro hermanos y un primo, a quien siempre tratamos como hermano. Por eso se llamó así.

En los setenta, ¿cómo era la escena de la cumbia en el norte?

Walter: Uy, había mucha competencia. Ten en cuenta que en esa época las fiestas no eran con equipo de sonido o DJ. Todas las fiestas, grandes o pequeñas, eran con conjunto de música. Y ahí tocabas de todo: cumbia, rock, salsa. Desde Roberto Carlos hasta The Police, los Bee Gees o ABBA.

En 1999, tras la muerte de su hermano Elmer, se separan del Grupo 5 y fundan Hermanos Yaipén. ¿Qué buscaban?

Walter: Apostamos por una cumbia lenta, romántica. Queríamos que nuestras letras las sientan con el corazón. Así nacieron “A llorar a otra parte”, “Ojalá que te mueras”, “Lárgate”, “Que levante la mano”...

Esas letras de desamor fueron un sello para ustedes. ¿Cómo hallaban esas canciones?

Javier: Yo encontré “Ojalá que te mueras” un día que buscaba repertorio en una cabina de internet. Era la época en que te bajabas canciones con el programa Ares. Así di con ese tema del Grupo Pesado, de México y le dije a Walter que debíamos grabarla. Él no quería. Le parecía un título muy fuerte. Yo sabía que solo por el título, la gente ya iba a hablar. Y eso era lo que queríamos.

Walter: Yo temía que las radios y la gente rechazaran el título, pero fue lo contrario. Los despechados la hicieron suya, la cantaban a todo pulmón. Además, no es una canción que le desee en verdad la muerte a alguien. Expresa una frustración de un momento, no más.

Por su orquesta han pasado muchos cantantes que luego hicieron carrera solista. ¿Ustedes los formaban?

Walter: Sí. Nuestra escuela fue siempre la cumbia romántica, con letras profundas y una interpretación que llegue al corazón. Eso les quedó como sello.

Acaban de colaborar con José Luis Rodríguez, ‘El Puma’. ¿Cómo nació esa alianza?

Walter: Yo era fan suyo desde niño. Para nuestros 25 años buscábamos colaboradores internacionales y lanzamos nombres que parecían inalcanzables. Mi hijo Gianfranco hizo el primer contacto y luego yo hablé directamente con él. Le enviamos un tema adaptado a cumbia, le gustó y viajé a Miami para grabar. Fue un sueño hecho realidad. Hoy tenemos una bonita amistad y este 20 de setiembre estará con nosotros en nuestro aniversario. //