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Resumen

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La propuesta, impulsada desde la Cordillera Blanca, destaca por capacitar a miembros de comunidades andinas en monitoreo glaciar, ciencia ciudadana, liderazgo y comunicación ambiental. (Foto: iStock)
La propuesta, impulsada desde la Cordillera Blanca, destaca por capacitar a miembros de comunidades andinas en monitoreo glaciar, ciencia ciudadana, liderazgo y comunicación ambiental. (Foto: iStock)
/ jon chica parada
Por Celeste Pérez

A miles de metros sobre el nivel del mar, donde las montañas parecen tocar el cielo, una nueva generación de guardianes observa con atención cómo cambia el paisaje que los rodea. No son científicos de laboratorio ni exploradores profesionales. Son jóvenes de comunidades andinas que crecieron viendo los glaciares de la Cordillera Blanca y que hoy trabajan para protegerlos.

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