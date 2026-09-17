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Los Mirlos. La banda moyobambina forma parte de la programación del Mes de la Música Latina de NPR, participando por primera vez en un Tiny Desk. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Los Mirlos. La banda moyobambina forma parte de la programación del Mes de la Música Latina de NPR, participando por primera vez en un Tiny Desk. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
/ JULIO REAÑO
Por Ángel Navarro Quevedo

No importa si el escenario es un castillo en Europa, una tarima en la selva o en un pequeño escritorio de EE. UU. Los Mirlos siempre terminan sus presentaciones con “La Pandilla de Doña Guillermina”. Junto a ese clásico también están temas como “La Danza de Los Mirlos”, “La Fuga del Jaguar”, “Lamento en la Selva” y “Las Noches”, todas canciones que los acompañaron miles de kilómetros al norte hasta encontrar un espacio en el Tiny Desk.

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