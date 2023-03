Además…

Pedro Pascal: el rey del streaming

Casi no hay día en que Pedro Pascal no haga noticia. Hasta un simple comentario anodino, como llamar a la palta por su nombre, se vuelve viral, un signo del gran momento atraviesa este actor chileno de 47 años. Hijo de exiliados de la dictadura pinochetista, Pascal vivió desde sus primeros años como un refugiado por la condición de asilados de sus padres. Es por ello que su carrera la ha desarrollado mayormente en Estados Unidos. Su primer gran rol de importancia lo hizo para Neftlix, en la serie “Narcos”, como el ‘Agente Peña’, y luego vendría su participación en el ‘hit’ de HBO “Juego de tronos”, donde interpretó a Oberyn Martell. Este año, Pascal es la estrella de dos de los shows más sintonizados del ‘streaming’ como “The Mandalorian” (Disney ) y, sobre todo, “The Last of Us” (HBO Max), un suceso que cambiará su carrera para siempre