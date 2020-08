Quienes hayan visto el documental de Netflix Street Food Latinoamérica, lanzado el pasado 21 de julio, recordarán que una de los protagonistas de su episodio sobre comida callejera peruana es Picarones Mary, famoso módulo de dulces que desde hace 26 años es parte del paisaje del Parque Kennedy, en Miraflores. El negocio es fruto del esfuerzo de María Gonzales Rivera (”Mary”) y de su esposo Pablo Valverde, socios en una aventura gastronómica que les ha permitido conquistar clientes, salir en la tele y hasta conocer a presidentes de la República. Es el sueño al que han dedicado la mitad de su vida y nada ha podido contra él. Ni siquiera la pandemia de COVID-19.

”El 15 de marzo nos dieron la orden de cerrar, por la cuarentena, y nosotros acatamos y nos fuimos. Lo que nosotros pensábamos es que sería solo por 15 días, pero ya vimos que de pronto pasaron cuatro meses y seguíamos en las mismas. Tuvimos la suerte de poder vivir de nuestros ahorros, pero pasado ya un buen tiempo, estos ya no alcanzaban”, asegura Pablo Valverde a Somos, por teléfono. Así fue que a Mary se le ocurrió la idea de acomodar el pequeño local que tenían en su casa en Villa María del Triunfo, como una bodega, y echar a andar las cocinas y empezar a hacer delivery de picarones, su especialidad, además del arroz con leche, emolientes, cremas volteadas y champús.

Contra todo pronóstico, aseguran estar vendiendo más en estos días que cuando estaban en Miraflores, gracias a los antiguos clientes que han ido a tocarles la puerta desde zonas alejadas de la ciudad, como Chaclacayo y el Callao, y los deliverys que ellos mismos hacen a distritos como Miraflores, Surco, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. “En lo del parque, de momento, estamos paralizados, pero la municipalidad siempre ha estado en contacto con nosotros, por Whatsapp, nos escriben y nos han asegurado que retornaremos en algún momento”, precisa Valverde.

Pablo y María, los dueños de Picarones Mary, en su nuevo local de Villa María del Triunfo, que es además su domicilio. Ellos anunciaron la reapertura de su negocio mediante la opción delivery. (Foto: archivo Pablo Valverde).

Para Pablo y María, que nacieron en La Libertad y Ayacucho, respectivamente, y que llegaron a la capital cuando eran muy jóvenes, verse a sí mismos en un programa de gran factura dirigido al público de toda Latinoamérica ha sido una emoción que apenas pueden describir. “No tenía idea de que el documental iba a ser tan bueno. Y tan grande. A nosotros nos fueron a buscar las cámaras en octubre pasado y habrá sido una hora no más que se quedaron. Honestamente, no sabía el alcance que iba a tener. Mis hijos me avisaron del estreno y lo vimos juntos. Y no se imagina la emoción. Mi señora se puso a llorar, se puso a pensar en cómo comenzamos nosotros y a dónde hemos llegado”.

La historia de la pareja es dulce como los platillos que preparan. Ambos tenían 17 o 18 años, calculan, cuando se conocieron, cuando ella vendía canchita en la puerta del cine Ambassador y él trabajaba justo al lado, como ayudante de barman en el restaurante Blue Moon. Valverde hizo un poco de todo antes de dedicarse de lleno a los picarones: con la plata de su liquidación en Blue Moon compró una máquina de algodón de azúcar y empezó a vender en las puertas de los circos y en los colegios, pero no le gustaba la vida incierta del vendedor de calle en calle. El quería trabajar con Mary, ayudarla, que ya tenía su puesto de comida.

Pablo Valverde atienda al entonces presidente de la Repúbica, Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia. El negocio de picarones lo ha llevado a pisar palacio. (Crédito: Archivo familiar Valverde)

Al parque de Miraflores llegaron hace 26 años, luego de ganar un concurso convocado por el ex alcalde Alberto Andrade. Su propuesta de picarones quedó en el primer puesto y como parte del premio se les permitió establecerse en el lugar y se les otorgó un módulo. El perfil de su negocio, sin embargo, se disparó a la estratósfera cuando el cocinero y empresario Gastón Acurio, un fiel comensal de su puesto, los invitó a participar en la primera feria Mistura, en las épocas en que esta se llamaba Perú Mucho Gusto. “Eran tres días. Para la primera fecha llevé 5 kilos de masa y se vendió todo en media hora. Me asusté. Tuve que traer mercadería del puesto de Miraflores al toque. Para el siguiente día llevé 10 kilos y pasó lo mismo. Ahí empecé a salir en los periódicos, en la televisión, empezamos a ganar más premios y hasta fuimos a Palacio de Gobierno fui. Todo cambió para nosotros. Para bien”. //

