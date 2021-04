Conforme a los criterios de Saber más

La tela que tejió una araña a diez centímetros de uno de los dibujos geométricos de la cerámica awajún le abrió un mundo inimaginable a Josefa Nolte (67), antropóloga, especialista en artesanía y conocedora del arte de las comunidades amazónicas desde la década del 70. Llevaba buen tiempo tratando de descifrar lo que podrían significar las rayas, los círculos y los puntos que las mujeres awajún dibujaban en sus vacijas de arcilla. “Les pregunté varias veces si eso quería decir algo, si representaba algo; se reían. Teníamos que usar un traductor”, recuerda sobre los siguientes encuentros alrededor de talleres en los que se les ayudaba a perfeccionar lo que ya era perfecto, pero que en el mercado de Lima requería mejores acabados. Tomó una foto de la tela de araña y se la mostró. Ellas rieron aún más pero, a partir de ese momento, se logró una confianza que a su vez permitió que ellas mismas fueran nombrando sus dibujos: ‘Escama de shirui’, ‘Tronco de almendro’, ‘Pecho de tortuga’...

“Hay una observación de la naturaleza con la que estos pueblos conviven, que es lo que trasladan en esta gráfica. No es literal, sino que hay una reinterpretación de su bosque”, nos explica Nolte, quien durante tres años logró registrar y digitalizar más de 300 diseños de un centenar de mujeres awajún. Desde entonces, las maestras ceramistas ya cuentan con colecciones, con las cuales han logrado insertarse mejor en el mercado. Un restaurante como Central, por ejemplo, puede pedirles vajilla con sus diseños (que no se modifican a gusto del cliente, aunque quizá salten a tacitas de té). En el caso del exclusivo local de Virgilio Martínez, se escogió la bellísima cerámica negra ahumada, sin ningún dibujo y con un brillo elegante.

Julia Apikai Kunchikui enseña a su nieta Nicole Ampam cómo moldear un pieza de arcilla. Los saberes de la cerámica awajún son Patrimonio Cultural de la Nación y postulan para ingresar a la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad. A pesar de los reconocimientos, viven en extrema pobreza, con una vida dura y sin presencia del Estado. (Foto: Leslie Searles)

Los saberes de la cerámica, que en otros pueblos awajún ya se perdieron, en las comunidades nativas de la cuenca del Cenepa –Cocoashi, Kayamás, Mamayaque y Tuutino, entre otras– no solo se rescataron, sino que han significado para sus mujeres alfareras una revalorización social. A nivel de autoestima y respeto por lo que hacen, estas mujeres líderes ya hicieron el camino, a pesar de vivir en condiciones de pobreza extrema. Organizadas en asociaciones que las independizan económicamente, han logrado una producción sostenida, manteniendo su cerámica tradicional. Este arte awajún es desde el 2017 Patrimonio Cultural de la Nación, y se espera que este año la Unesco analice el expediente que la postula a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

“La idea era insertarlas mejor al mercado, y eso ha producido un cambio en ellas, hay una revalorización al interior de sus comunidades”, explica la antropóloga Josefa Nolte. En la foto, de izquierda a derecha: Oliviana Wisum Chimpa, Natividad Achuag Samekash, Julia Apikai Kunchikui, Rosita Chimpa Apikai, Josefa Nolte y Pilar Apikai Kunchikui. (Foto: Leslie Searles)

“Me puse a tomar fotografías de la cerámica para mirarla en mi casa con más calma”, recuerda Josefa de aquellas primeras visitas a las comunidades. “Dije: esto tiene patrones y no los estamos viendo”. Comenzó sistemáticamente a registrar en imágenes, desde arriba, “un universo por entender, ordenar y guardar para ellas”. Esto ha dado forma a un libro (ver recuadro) que no es académico, sino que es, más bien, un repositorio. “Aquí no hay teoría: es un libro básicamente de difusión, de recoger lo que está escrito sobre su cultura, sus procesos por observación y la gráfica que ellas mismas nombran. Todavía hay un trabajo por hacer, este es el comienzo”, añade Nolte. Cuando se calme el mundo tras la pandemia, volverá al encuentro de estas mujeres, por río. Como otras veces, les dirá a sus hijos: “Voy a entrar al útero de mi madre, no tendré comunicación hasta que salga”. //

La estética es un atributo de la cerámica awajún, pero lo central es que se trata de códigos mágico-religiosos que refuerzan su identidad desde el conocimiento de la naturaleza. El libro –publicado con apoyo del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, Capítulo Perú– incluye un estudio matemático de los logaritmos identificados en imágenes awajún.

EL LIBRO

Gráfica awajún : geometría del universo

Autora: Josefa Nolte

KWY

El libro recoge la gráfica con la que mujeres awajún decoran sus vacijas y devela el profundo comocimiento del bosque amazónico en sus diseños. Será presentado el 22 de abril. Interesados en adquirirlo pueden escribir a graficaawajun@gmail.com. Pueden solicitar también una pieza de cerámica junto con el ejemplar.

