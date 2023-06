Tenía apenas cuatro años cuando recibió el regalo que cambiaría su vida. Don Miguel Alarcón, su abuelo materno, decidió trasladarle su amor por el tenis con una hermosa raqueta de madera. Aquel día, ninguna de las personas que veían cómo la pequeña Lulu cogía curiosa ese obsequio de más de medio metro, podría haber imaginado jamás que catorce años más tarde, esa misma chica estaría convirtiéndose en la primera tenista peruana en disputar la final de un Roland Garros Junior, lo que equivale a historia pura del deporte peruano.

Con su metro 60 de estatura, Lucciana Pérez Alarcón —hoy de 18 años— demostró ser una pequeña gigante dentro de la cancha de tenis en París, el pasado sábado 9 de junio, cuando jugó el partido en que todo tenista anhela estar. “Siempre fue mi sueño jugar los Grand Slam Junior” , nos dice mientras caminamos hacia una de las canchas de tenis de Los Inkas Golf Club y responde a cada saludo o muestra de afecto de todo aquel que pasa y la reconoce. “Esta es como su casa, la trajimos desde que tenía cuatro años, por eso la quieren y valoran tanto por acá”, replica su mamá, Sandy Alarcón, quien nos acompaña en la entrevista.

Lucciana Pérez Alarcón tiene 18 años de edad. La tenista se encuentra en el noveno puesto del ranking internacional junior de la Federación Internacional de Tenis (ITF). (FOTOS RICHARD HIRANO) / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

La imagen con la que se queda el Perú es la de una Lucciana realizada, finalista de un gran torneo y con proyección hacia un gran futuro —”creo que puede ser la próxima Laura Arraya”, afirma la mismísima Laura— ; pero nadie ve lo que hay detrás. Para empezar, el sacrificio que tuvo que hacer para llegar a ser la número tres del ránking ITF de la categoría Júnior Femenino. Su semana se divide en cinco días de trabajo a doble horario repartido en dos horas de entrenamiento en campo y hora y media en gimnasio por la mañana, y por la tarde la misma rutina. Luego toca un día de un solo turno. Y finalmente los domingos puede descansar, desconectarse del estrés que genera vivir como una deportista de élite a su corta edad y conectarse con su familia, su refugio.

“Se entrena de una forma espectacular, increíble. Lo que más me impacta de ella es su personalidad ganadora, su convicción. Por eso, cuando me preguntan si me esperaba lo que consiguió en el Roland Garros, respondo que sí. Porque se lo merecía, porque siempre trabajó para conseguirlo, porque sacrificó muchísimas cosas por ese objetivo”, valora Tupi Venero, el extenista que conoce a Lulu desde que ella tenía 12 años y ya sobresalía sobre el resto, y que hoy es su entrenador en el club Regatas.

Las reuniones familiares que perdió, las fiestas a las que no fue, la energía extra para asistir a sus clases particulares luego de la escuela. Esas decisiones —ella prefiere no usar la palabra sacrificio porque no lo es cuando eliges hacer lo que amas por encima de todo— definieron la recompensa. “Sé que más adelante voy a tener ese viaje con mi familia, esas vacaciones que deseo, pero hoy disfruto cada minuto dentro del campo”, afirma Lucciana.

Dicha pasión, su hambre de gloria, es lo que destaca sobre ella Laura Arraya, la heroína del tenis nacional entre los 80 y 90. “La conocí hace algunos años, luego de que la Federación de Tenis acondicionara el Campo de Marte para poder entrenar con chicas dela selección. Luego vino el Sudamericano de Cali donde fui como capitana y ahí es donde me empiezo a dar cuenta de su actitud, su disciplina, las ganas de ser la mejor”, revela quien también fue capitana en la Billie Jean King Cup. El torneo sirvió para que la exdeportista se percatara de otra virtud de Pérez Alarcón: el liderazgo. “Antes del partido contra Argentina, mi papá falleció, pero no pude regresar al país. Lucciana me dedicó su juego. Es un gesto que llevo en mi corazón”, nos dice Arraya.

(Foto: Archivo personal Lucciana Pérez Alarcón).

06 de junio 2023 Lucciana Pérez Alarcón acaba de llegar al perú luego de opbener el sub campeonato de Roland Garrós en Francia. (FOTOS RICHARD HIRANO) / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Horizonte cercano

Empezó a jugar desde muy pequeña y destacó sobre el resto. Tiene diez títulos singles Júnior Femenino y tres de ellos los ganó en los cuatro primeros meses del año. Además, jugó tres Grand Slam el año pasado (Roland Garros, Wimbledon y US Open) y en los tres se quedó en primera ronda. Pero ahora, con 18 años, es momento de tomar una decisión. Es su último año en la categoría Júnior. Irá a Wimbledon dentro de unas semanas con su abuelo don Miguel —el más emocionado— , y luego el US Open espera por ella. Lo que viene después ya lo tiene proyectado.

“Iré a Estados Unidos a estudiar Negocios. Estando allá, jugaré torneos profesionales y seguiré mi carrera exactamente igual como lo estoy haciendo acá” , nos cuenta. Es consciente de que, más allá de sus capacidades ya demostradas, el salto de la categoría Júnior a la profesional no es nada fácil y por eso cree que lo mejor es ir a la par con sus estudios. “Esa transición al nivel profesional no es fácil, pero ella ha demostrado estar apta para todo. Lo que se propuso, lo consiguió”, señala Laura Arraya. “Su objetivo era meterse en el top 10 este año y está en el tercer lugar. No hay dudas de que quiere ser la mejor de todas”, complementa Tupi Venero.

Los que la conocen de cerca y han visto su crecimiento, como Laura y Tupi, destacan la pasión que Lucciana Pérez Alarcón pone en todo lo que hace. La Federación Peruana de Tenis aplaude sus logros porque también la apoyan económicamente. Pero nadie mejor que ella, que sabe todo lo que le ha costado llegar hasta donde está, para celebrar y saborear su triunfo con todo el valor que conlleva. El futuro del tenis peruano está en buenas manos. El futuro es tuyo, Lucciana.