La videollamada se ha convertido en una aliada clave del teletrabajo. No solo por su efectividad para coordinar labores, sino porque –en tiempos de coronavirus– es lo que más se asemeja a las conversaciones que teníamos con los compañeros de oficina o los clientes. Siempre y cuando el contacto se realice en las condiciones adecuadas. Si no, que hablen los protagonistas de los virales que acompañan esta nota: hijos que irrumpen a gritos en la habitación porque quieren jugar o familiares que aparecen en el video en paños menores. Risas aparte, estos escenarios hacen que reflexionemos sobre cómo organizarnos para una videollamada y qué aspectos debemos tener en cuenta.

Para el director de relaciones públicas Carlos Andrés Luna, todo parte del lugar. “Es evidente que estás en casa, pero la idea es hacer de tu entorno el ambiente más profesional posible. Dentro de las limitaciones que podamos tener, hay que encontrar el espacio que se pueda acondicionar para esta llamada (y posteriormente, el trabajo). Si es una reunión en la que necesito enfocarme, en la parte posterior de nosotros no debería haber nada. Basta con una pared blanca. Lo más simple y sobrio posible”.

El también wedding planner resalta la importancia de la luz: tiene que estar frente a nosotros. “La gente se ha olvidado de que necesitamos vernos las caras. Si estamos a contraluz, cuando encendamos la cámara solo veremos una silueta. Si la habitación donde estamos es oscura, podemos poner una lámpara detrás de la computadora para que nos ilumine el rostro. Es cuestión de acondicionar el espacio”.

El diseñador Roger Loayza refiere que la clave está en identificar el tipo de reunión que vayamos a tener. “Si tengo una videollamada formal, puedo ir a un espacio donde me sienta cómodo, pero debo tomarla como una reunión real. No voy a estar echado en mi sofá o cama. Debo estar sentado en una silla, tal cual una reunión tradicional […]. Muchas veces no podemos controlar los ruidos de la casa o la calle, pero sí se puede buscar un lugar con buena acústica. Si vivimos con otras personas, hay que avisarles de que vamos a tener una llamada importante de trabajo para no ser interrumpidos”.

MARZO, 2017. El profesor de ciencias políticas Robert Kelly era entrevistado por la cadena BBC para hablar sobre la destitución de la entonces presidenta surcoreana Park Geun-hye cuando sus hijos irrumpieron en la escena. El video se viralizó y, al día de hoy, supera las 38 millones de vistas en YouTube.

EL ‘LOOK’ IMPORTA

Hay otro punto que los expertos destacan: la vestimenta. Es inevitable no sentirse tentado(a) a usar pijama o buzos todo el día, incluso durante las horas laborales. “No me parece necesario usar camisa y corbata porque finalmente lo interesante es poder vernos en otro tipo de entorno, como lo es el hogar. Claro, un jean y un polo presentables. Usar un tipo de ropa que nos haga sentir más activos”, explica Roger.

Cuatro compañeros de trabajo realizaban una reunión por Google Hangout y Tony Russell (de polo azul) protagonizó una escena bastante particular. Para el diseñador Roger Loayza, esto ocurrió por intentar “hacer trampa”. Aconseja vestirse con el outfit completo para evitar situaciones similares.

Carlos Andrés relaciona a la ropa con el estado anímico de la persona. “El exterior no solo expresa tu estado, sino también lo ayuda. Quizá no te vistes para ir a trabajar, pero sí te vistes de una manera presentable para laborar desde casa. La gama intermedia de colores ayuda en estos casos. Eso sí, siempre pensando de dónde viene la luz para poder distinguir a la persona, más ahora que lo hacemos mediante una cámara”. A tomar nota. //

