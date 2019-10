Lucha contra el Cáncer: la forma más sencilla de ayudar a que 2,500 mamografías lleguen gratis a zonas vulnerables de Lima.

La familia X todavía no sabe cómo llamarla, cómo encararla, cómo curarla. La familia X es la clásica familia que veía siempre la pena lejana, como si fuera otro continente. La familia X es normal: papá marino jubilado, hijo mayor testarudo, hija ejemplo y mamá Mujer Maravilla y, como es sencillo suponer, nada nunca le pasa a la heroína. Siempre tiene una respuesta, siempre tiene la salida, siempre sabe qué hacer.

La familia X sabe curar resfríos, fracturas, esperar operaciones de 6 horas, pero esto los supera: mamá está enferma, justo la Mujer Maravilla, justo el roble noble, y quienes más vencidos se ven son los otros tres, los eternos hijos de su madre. Nadie lo dice salvo el diagnóstico del médico del hospital: mamá tiene cáncer de mama.

Le espera un largo camino a la familia X. Un préstamo veloz en el banco. Los papeles de los seguros -si tienen-. Interminables citas con médicos. También la profunda pena que, bien entendida, mejor explicada, es el anticipo a la victoria. Acaban de salir del hospital en el que se han atendido los últimos 40 años de su vida con un diagnóstico que produce ese vértigo inédito que da frente al precipicio, esa noticia que borra todas las otras noticias. La familia X tiene cáncer, más precisamente, cáncer de mama y de mamá. La familia X, claro, no es la única: según cifras del Minsa y la Liga contra el Cáncer, cada año son 7 mil familias nuevas las que reciban esta incómoda visita.

Este sábado es el día mundial de la Lucha contra el Cáncer de mama. Allá afuera hay más familias X. Si todos ayudamos, podrían ser 2,500 las beneficiadas con mamografías gratis que Oncosalud tiene previstas donar a zonas vulnerables de Lima aquí.

¿Cómo ayudar a salvar más vidas, más familias? La prevención es clave y en ese sentido, una mamografía es el primer peldaño para detectar la enfermedad. Oncosalud ha publicado en su sitio de FB el siguiente mensaje: "Sé parte de la lucha contra el cáncer. Hazlo dándole asistir a este evento digital y si llegamos a 100 mil participantes donaremos 2,500 mamografías a zonas vulnerables de Lima con nuestro mamamóvil #CáncerDeMama. Empecemos a luchar juntos aquí: bit.ly/2p4Hqgq

En el Perú, al año, se estiman aproximadamente más de 2 mil fallecimientos a causa de esta enfermedad. Uno de esos casos es el de la familia X. Ellos tuvieron acceso a una mamografía por su seguro particular, pero no todos tienen esta bendición. Esta iniciativa de Oncosalud podría ser vital para quienes no tienen hoy esos privilegios.

-MÁS SOBRE EL CÁNCER DE MAMA-

Según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Liga contra el Cáncer, estos son los exámenes preventivos que una mujer debe hacerse:

1. AUTOEXAMEN DE MAMA: Método sencillo de exploración de las mamas que permite detectar cambios, bultos o hinchazones anormales. Todas las mujeres a partir de los 20 años deben de realizarse mensualmente un autoexamen de mama una semana después de la menstruación. De esta manera la mujer se familiariza con su cuerpo. Es importante señalar que el autoexamen no reemplaza la inspección médica ni la mamografía.

2. EXAMEN CLÍNICO DE MAMA: Es la exploración y revisión de las mamas realizadas por un especialista, sin la utilización de instrumentos. Este examen permite inspeccionar y palpar para detectar anormalidades. El examen clínico debe ser realizado por un profesional a todas las mujeres de 20 años, por lo menos una vez al año.

3. MAMOGRAFÍA: Método de diagnóstico más seguro para la detección temprana del cáncer de mama que debe realizarse desde los 40 años, sin embargo, si el paciente tiene antecedentes familiares con la enfermedad, se recomienda realizar a partir de los 35 años.

4. ECOGRAFÍA MAMARIA: Método de diagnóstico por imágenes complementario que permite diferenciar lesiones quísticas y sólidas. Se recomienda utilizar en mujeres a partir de 40 años de edad, sin embargo, si se tiene incidencia familiar se recomienda realizar desde los 20 años.