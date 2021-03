Conforme a los criterios de Saber más

Saturado de la vida en pan­demia en la ciudad, Lucho Horna (Lima, 1980) se mudó a Punta Hermosa por tiempo indefinido. Sentía que, junto a su esposa y tres hi­jos, necesitaba respirar otro aire. “Como política familiar estamos haciendo cuarentena todo el tiempo. El único que sale, por trabajo, soy yo”, comenta el extenista desde su casa de playa, donde acondicionó un espacio con una bicicleta indoor para mantenerse bien físicamente, sobre todo en los días de estricto aislamiento. La embestida que sufrió de un taxi hace un año, mientras manejaba bicicleta en La Molina, le obligó a re­plantearse su modo de entrenar. Desde entonces, no ha tenido una raqueta en­tre sus manos, pues tuvo que operarse de una fractura en la muñeca. El acci­dente lo marcó profundamente. “Sentí que toda mi vida pasó por un segundo en mi cabeza. De verdad lo sentí. Fue un choque emocional muy duro”.

—¿Ahora te cuesta subirte a una bicicleta?

En la montaña no, porque básicamente tú tienes el con­trol de la situación. Lo mismo pasa con otros circuitos cerrados. Mi temor pasa cuando tengo que salir a la calle, pasan carros y hay mucho tráfico. Por eso mi en­trenamiento en bicicleta lo hago en casa. Me cuesta mucho manejar por la ciudad.

—¿Cuarenta años de edad es tarde para empezar con pruebas físicas y fondismo de altura?

Yo me siento como de 20. Me siento con energía. La diferencia se siente con los dolores o, si aparece alguna lesión, cuesta un poco más recuperarte. Después de fracturarme la mano en el accidente, siento que la recuperación ha sido bastante tediosa. Me operé hace diez meses y no he podido volver a jugar tenis. Sigo con el dolor, es parte de un proceso y espero que se pueda arreglar.

Luis Horna dice que se siente como de veinte años. "La diferencia se siente con los dolores o, si aparece alguna lesión, cuesta un poco más recuperarte". (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

—Se dice que te retiraste peleado del tenis. ¿Fue así?

No me retiré peleado con el tenis, pero sí con la vida del tenista. Viajar 30 semanas al año, las giras interminables, ser un ciudadano de aeropuerto todos los domingos… eso cansa. Lo disfruté por muchos años, pero llegó un momento en el que también quería pasar más tiempo con mis hijos y mi esposa. Ahora estamos sobrellevando las cosas lo mejor que se puede. Siempre tratamos de hacer actividad física. El mayor juega en las divisiones menores de San Martín y lo ayudo a estar en forma, pues las academias están cerradas desde hace un año. Felizmente él es muy disciplinado.

—Hablando de fútbol, como hincha de Alianza Lima, ¿has seguido de cerca los altibajos de estos últimos meses?

Tengo sentimientos encontrados. Como todos los hinchas del club, sufrí el descenso del equipo. Y como deportista, me habría gustado volver a primera jugando en cancha y no en mesa.

—¿Qué sensación te deja su retorno a la Liga 1 tras el fallo del TAS?

La mancha de que descendimos no la vamos a borrar por la resolución de un tribunal.

CORAZÓN BLANQUIAZUL. Lucho Horna y su hijo Leonardo son hinchas acérrimos de Alianza Lima. Sobre la actual situación del club, Horna dice: “Me habría gustado volver a primera jugando en cancha”. (Foto: Instagram)

—¿Te gustaría ser dirigente del club en algún momento?

Soy una persona que suele cerrar capítulos y no dar vuelta atrás. En ese sentido, yo he descartado muchas cosas en mi vida, pero no descarto ser dirigente de Alianza Lima. No digo que vaya a suceder ahora o en el mediano plazo. Tendría que encontrar el tiempo para dedicarme a esa función, pero, como te digo, no lo descarto.

***

Horna dice que no puede estar un día sin hacer deporte, pero que no extraña su vida de deportista de élite, a la que renunció en 2009, tan solo un año después de ganar en dobles en Roland Garros. Por estos días lleva una vida más apacible, lejos de la vorágine que implica el circuito de tenis profesional. Sin embargo, sigue igual de activo: dirige Igma Sports, empresa con la que se dedica a la representación de atletas de alta competencia; y es vocero de la Cámara Peruana de la Industria Deportiva, que busca integrar a las instituciones y los gestores del deporte en el país.

—¿Sientes que desde el Gobierno se han tomado las medidas correctas para la reactivación de la industria deportiva?

Veo con buenos ojos que los clubes deportivos puedan operar al 30% de su capacidad, lo cual permite retomar la práctica del deporte profesional. Sin embargo, me parece una respuesta tardía del Gobierno. Entiendo que la reactivación debe ir de la mano de la curva de descenso de contagios, pero la industria deportiva no es muy tomada en cuenta, como quizás otras sí. Al inicio de este gobierno hubo un silencio fuerte respecto al cronograma de reactivación del deporte, pero felizmente están empezando a responder.

HAZAÑA HISTÓRICA. Un 23 de setiembre del 2007, Lucho Horna fue el protagonista de la página más grande en la historia del tenis peruano, al clasificar al Grupo Mundial de la Copa Davis por primera vez. Derrotamos en el repechaje a la selección de Bielorrusia. (Foto: Sebastián Castañeda)

—¿Los planes de gobierno de los candidatos dan importancia al deporte?

He leído los planes de gobierno de algunos candidatos y en ninguno he visto que se toque el tema del deporte a profundidad. No hay una postura por tocar temas urgentes ni una visión integral del deporte en el país. Parece que todavía no se entiende que el deporte es salud, educación y cultura.

—¿Cuál dirías que es el mayor defecto de la gestión deportiva en el país?

Son un cúmulo de factores. Pero un punto fundamental es la falta de políticas de Estado para impulsar el deporte. En el 2019 quedó demostrado que pudimos hacer un megaevento mundial, como los Panamericanos, muy exitoso a nivel deportivo. Vivimos un mes en el que todos nos sentimos orgullosos de ser peruanos. Eso es lo que el deporte nos puede dar. Y eso es lo que debemos potenciar, con una gestión que venga de lo más alto del Ejecutivo.

ABANDERADO. Horna llevó la antorcha olímpica cuando esta llegó para los Juegos Paname¬ricanos de Lima 2019. “El tiempo juega un rol fundamental en ese tipo de competencias para llegar a punto. En la pandemia, nuestros atletas la han tenido difícil”, dice. (Foto: Rolly Reyna)

—¿Qué pasará con la preparación de los atletas peruanos de cara a Tokio 2021?

Ellos la han tenido bien complicada, sobre todo al inicio de todo esto. Para muchos fue durísimo encontrar una manera de entrenar, de mantener el ritmo que exige la alta competencia. Otros, que tuvieron chances de clasificar, no lo pudieron hacer por no recibir el apoyo necesario. En las últimas semanas se han brindado varias facilidades, lo cual es bueno, pero hay que tener en cuenta que los juegos son ahorita, en julio. El tiempo juega un rol fundamental en ese tipo de competencias para llegar a punto. Y te lo digo yo, que me tocó estar en Atenas, en el 2004. //

LUCHO EN CARRERA

1997 fue el año en que Lucho Horna debutó como tenista juvenil. En esa categoría, llegó a la final de individuales en el Abierto de Francia.

2 títulos ATP individuales y 5 títulos en dobles sumó Horna en su carrera, siendo el más importante el de Roland Garros en 2008, junto al uruguayo Pablo Cueva.

33 fue el puesto más alto que alcanzó Lucho Horna en el ranking de los mejores tenistas de mundo, según la Asociación de Tenis Profesional.

2 horas y once minutos duró el partido que Lucho Horna le ganó a Roger Federer, considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, en el Abierto de Francia del 2003.

VIDEO RECOMENDADO