Los cables a tierra de Lucho Quequezana (Lima, 1974) en esta pandemia han sido su pequeño de cuatro años y el constante contacto con su niño interior. Esos que, entre tanta nube negra (crisis sanitaria, política y económica), eran su rayo de luz. De sol. El que aparece después de la tormenta. Le afectó, cómo no, la ausencia de eventos presenciales. “Nosotros vivimos de las artes escénicas y requiere de la presencia del público. No solo por la necesidad de tocar, sino que detrás de los proyectos musicales hay mucha gente. Muchas familias viven de esto”. Ayudó haber sido el pionero en los conciertos vía streaming: hace seis años que lo hace con músicos de varias partes del mundo. “Mi carrera ha sido un poco particular por el tipo de música que hago (instrumental). Cuando aparecieron las redes sociales, fueron los espacios donde iba directamente a las audiencias. Era más difícil porque no había las herramientas que ahora hay. El concepto de interconexión, esa época recién comenzando. Me ha ayudado muchísimo y la virtualidad ahora es eso”.

Lucho es un hombre de retos. Lo hizo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, componiendo toda la música que escuchó en el evento deportivo. Este año, la empresa Claro lo convoca para un proyecto distinto: una canción al Perú, en su momento más complicado. Pensó en sus cables a tierra al momento de componer la canción y aplicó el arte de las pocas palabras (y acordes). Así nació ‘Hoy día te canto’, una conmovedora canción para escuchar en los momentos más complicados (esos que aún persiguen a nuestro país) y poder ver la luz al final del túnel.

-Tu trayectoria te ha convertido en un embajador de la cultura peruana. Cuando te convocan a proyectos donde el leitmotiv es esa identidad, ¿qué pasa por tu mente?

Me dedico a la música porque me sale de adentro y porque puedo canalizarla como un instrumento. Hay una carga fuertísima de identidad peruana en mi música. Hay proyectos en los que soy un depositario de expectativas respecto a cómo los peruanos, a través de la música, pueden identificarse. Es una responsabilidad. Uno de las más fuertes previo a este proyecto fueron los Juegos Panamericanos. Tenía que componer todo lo que sonaba, desde la primera nota, las escenas, cuando llevaban la bandera. Todo. Al mismo tiempo tenía que pensar en que, más allá de presentar una determinada sonoridad, determinada región, determinado estilo, los peruanos se puedan identificar. Que cuando escuchen algo que compongo, con elementos de varias partes del Perú, digan “yo estoy ahí”.

-Hay un sentimiento de peruanidad más fuerte...

Hace muchos años, antes del fenómeno musical, lo gastronómico, no había de qué agarrarse. Lo único que la gente esperaba era que Perú meta un gol de casualidad y todos abrazarnos en ese momento. Ahora hay expresiones culturales de las que nos sentimos superorgullosos, que hemos abrazado superbien. Si quitamos la nube negra y vemos lo que hemos logrado los últimos años como país: por ejemplo, hemos tenido el triunfo de reconocernos todos como mestizos. Ese es un gran paso como nación. Ahora estamos orgullosos de la diversidad que nos une. Hemos llegado a poner nuestros símbolos de identidad al mismo nivel de impacto emocional que te produce la familia.

VISIONARIO. Lucho Quequezana fue uno de los primeros artistas peruanos en transmitir conciertos vía streaming. "Lo hicimos como hace 6 años. Era más difícil porque no habían las herramientas que ahora hay. El concepto de interconexión recién se estaba empezando en esa época". (Foto: GEC)

-En cada familia hay un(a) niño(a) o alguien con alma de niño(a), y ese es tu personaje clave en ‘Hoy día te canto’

La empresa Claro me cuenta la idea de hacer una canción de celebración. Una vez aceptado, no sabía cómo hacerlo en un momento tan difícil. Empecé a componer acabando la primera vuelta. Era horrible el ambiente. Todos mis conocidos se peleaban. El país totalmente polarizado. Cuando los niños juegan, no hay diferencia. No hay prejuicios. No hay nada. Lo he visto con mi hijo cuando juega con otro niño en el parque. A los cinco minutos dice “es mi amigo”, como si fuera su para de toda la vida. Desde ahí pensé la idea: qué le diría un niño a su país en su cumpleaños 200. Veo a mi hijo y sabe que algo pasa. No lo entiende del todo, pero quiere que siempre le brille el sol a la persona que quiere. Quería que la canción sea para todos. Que cualquier persona la pueda escuchar y la entienda, hasta un niño. Que sea fácil de tocar y fácil de cantar. Más allá de que lo estemos lanzando en el Bicentenario, todos tenemos problemas, dificultades, pero siempre quieres que le brille el sol de la persona que quieres. Eso fue lo más difícil y creo que se logró. No podía ir a una temática celebratoria por el momento difícil que pasamos.

-Te acompañan otros músicos en esta canción. Cada uno con su identidad cultural, ¿cómo fue integrar a esos niños interiores?

Yo concibo la música con más gente, que aporte lo que no podría sacar. Cuando se da, se convierte en una paleta de color -para mí- maravillosa. Quería a artistas de distintas regiones, artistas más allá de talentosos: que tengan historia y legado. Una de las primeras cosas que me decían era invitar a personas conocidas y yo quería construir [la canción] en base a texturas, sonidos, a formas de expresión. Quiero a gente muy talentosa y que, al mismo tiempo, estén dejando un legado en sus localidades. Esto tiene mucho que ver con el concepto de la niñez, con el concepto del desprendimiento. (*) Esas son las formas en las que abordo los proyectos. Ese lado humano, para mí, es necesario, indispensable y por eso funciona a la hora que los escuchas. Lo mismo pasa en el videoclip, por ejemplo, porque ves familias reales que están celebrando. Lo único que había que hacer ahí es mirar cómo celebran. Y ver cómo la canción los emociona, se la cantan a quien quieren. Ese ha sido el secreto de por qué te captura tanto la canción, llega a ti de forma horizontal. Cuando la termino de componer y se la enseño a la gente de Claro, el comentario que recibo es que la canción es un brillo de luz en medio de todo lo que estamos pasando. Pudieron esperar a que pase, pero se arriesgaron.

"La música es un vehículo integrador potentísimo. Eso es algo que los músicos hemos estado luchando durante los últimos años, cada uno desde su forma de componer, de expresarse. Ahora, si ves la cartelera [de conciertos], hay absolutamente de todo. Eso es parte de este logro maravilloso de no pensar en géneros aislados, en divisiones geomusicales", dice Lucho Quequezana. (Foto: GEC)

-Y en tiempos difíciles, cuál es tu brillo de luz

Me anima mi hijo. La paternidad te cambia la vida. Algo que me pasaba antes de ser papá era que en momentos difíciles me refugiaba en la música. Pero no tocarla porque mi trabajo es componerla, estructurarla, pensarla. Lo que buscaba eran espacios para escuchar música: ponerme los audífonos y dejar que la música me invada. La música no es solo prender la radio y bailar o ir al tono y tonear. Encontrar estos espacios en la música, cuando dejas que invada tu cuerpo como energía, ese efecto me parece maravilloso. Las crisis pasan, lo que queda está ahí desde hace mucho tiempo. Vamos a lograr disfrutar el brillo del sol.

-Si algo ha enseñado la pandemia es la importancia del arte y su consumo. Si bien hay una reactivación cultural paulatina, ¿qué se necesita para que este retorno sea de forma óptima?

Hay que entender algo que era indispensable desde mucho antes de la pandemia: el uso de los espacios públicos. Cualquier país que tiene una cultura musical e industrias culturales fuertes es porque los espacios públicos los utilizan para que la gente disfrute y aprenda. Es una política que se utiliza en muchos países. En Montreal (Canadá), por ejemplo, hay como 300 festivales al año. Un chico de primaria que crece un día escuchando sinfónica, otro día escuchando jazz, otro día escuchando una banda africana, le va a resultar normal disfrutar de distintas culturas. En Perú, con todo lo que tenemos, nos faltaría espacios para poder mostrar todo. Las municipalidades podrían crear temporadas vinculadas a las industrias culturales. Si puedes ir a un centro comercial, por qué no puedes ir a un parque a escuchar algo. La pandemia ha reflejado muchos problemas, pero esto se debió de pensar desde mucho antes. Las industrias culturales deben ser parte del ciudadano. Eso ayudaría muchísimo a los artistas, al equipo técnico que trabaja con ellos, a toda la cadena productiva que está detrás de las industrias culturales.

-En su Mensaje a la Nación, el presidente Castillo dijo que el nombre del Ministerio iba a cambiar a ‘Ministerio de las Culturas’, con un enfoque más intercultural. ¿Es un buen inicio?

Aún no he escuchado el mensaje, pero, según lo que me cuentas, me parece que era necesario darnos cuenta de toda esa identidad, y de la que estamos orgullosos. Hay un montón de identidades. Esta especie de mosaico que forma toda una figura hecha de distintas formas de hablar, de expresarse, de bailar, de comer. Hay que verlo mucho más que un bloque o un mapa sólido, el Perú es en sí son muchos Perús que forman uno solo. Me parece un gran avance. //

(*) Los músicos que acompañan a Lucho Quequezana en ‘Hoy día te canto’: Abiud Mucha, Chicho Cavero y Alma Morón. Sepa más de ellos en https://bicentenarioclaro.pe/es/musicos

