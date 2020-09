Los días de Lucho Horna (Lima, 1980) transcurren con mucha calma, entre su casa y la sede de la Federación Peruana de Tenis, en el Campo de Marte, donde es parte del comando técnico que lidera Tupi Venero. Al mismo tiempo, se recupera de una operación en la muñeca, tras recrudecerle una lesión que sufrió en marzo del 2019, cuando fue embestido por un automóvil mientras manejaba bicicleta. Para celebrar su cumpleaños número 40, el extenista tenía planeado viajar a Cusco para hacer una ruta de 120 kilómetros, de dos días, con destino final en Aguas Calientes. Pero la pandemia lo hizo quedarse en Lima, a la espera de que todo pase, pero sin dejar de mantenerse activo. De sumar.

¿Cómo ha sido tu trabajo en la federación bajo los nuevos protocolos sanitarios?

Desde que se autorizó la práctica de deportes se tomaron en cuenta todas las medidas y se creó una burbuja sanitaria, por decirlo de alguna forma, dentro de la federación con todos los protocolos necesarios, aprobados por el IPD. Hemos podido reiniciar los entrenamientos hace poco más de tres meses y dentro del grupo nunca ha habido un caso positivo. A lo largo de este periodo hemos tenido ya unas doce pruebas. Luego viene el compromiso de cada uno de cuidarse fuera de la burbuja, cuando llegamos a nuestras casas y en nuestro día a día. Es algo nuevo, sí, pero diría que esa parte del trabajo la hemos podido desarrollar sin ningún problema hasta ahora.

En este momento de tu vida ¿cómo te conectas con el tenis? ¿Prefieres verlo o jugarlo?

La gran mayoría de tenistas cuando se retiran terminan peleados con el tenis. En mi caso, terminé bien separado de la práctica del deporte. Pasó bastante tiempo para volver a sentir algún tipo de satisfacción que me haga jugar. Tengo una relación de amor y odio con practicar tenis. Pero siempre he disfrutado viendo un buen torneo y me gusta entrenar con los chicos. El tema pasa por yo jugarlo.

Pero te pasa todo lo contrario con el triatlón. En tu cuenta de Instagram veo que lo practicas de forma constante.

Ha sido un hobby que me trae cosas muy positivas, como mantenerme activo y también compitiendo. Es una pasión que tengo en general por los deportes de larga duración. Descubrí que mentalmente tengo lo que se necesita para poder hacerlo. Lo disfruto muchísimo en mi día a día.

Leí que antes no te gustaba hacer pruebas de fondo.

Las odiaba. Cuando hablo con mi preparador físico de esa época, con quien tengo mucho contacto siempre se mata de risa. Cuando teníamos que correr 8 kilómetros para entrenar renegaba desde el kilómetro uno. Ahora ocho kilómetros es para mí un día de calentamiento. El cuerpo y la mente van cambiando a lo largo del tiempo. Ahora percibo sensaciones que no había conocido antes.

¿Cómo cuáles?

Lo que a mí más me gusta de correr es la desconexión. El correr es una de las pocas disciplinas en las que te desconectas cien por ciento de lo que está pasando. No pasa así con la bicicleta. Me gusta mucho, pero no logró el nivel de desconexión que consigo cuando corro.

En junio de 2008, Horna ganó la final de dobles Roland Garros, haciendo pareja con el uruguayo Pablo Cuevas. (Foto: Reuters)

¿Crees que desde el gobierno y las autoridades se dieron bien los pasos para la reactivación del deporte?

Con respecto al deporte creo que en líneas generales las decisiones han sido adecuadas. Ahí entra mucho el tema del IPD. Entra bastante porque están a cargo de esa logística… de supervisar los protocolos y aprobarlos. Yo en su momento di mi voz de alerta en el sentido que se hablaba de las industrias, pero no del deporte profesional. Es un tema que al principio se pasó un poco por alto, pero la reacción fue rápida.

¿Has estado viendo fútbol peruano últimamente?

Cero. Porque no tengo el cable que se necesita para ver la liga local. Yo había empezado a ir los domingos al estadio, el año pasado. Sé los resultados. Sé que Alianza Lima está rindiendo mal. Sé los problemas que hay.

¿Por qué crees que le está yendo mal al equipo?

Si revisas mis tuits de principio de año, lo reafirmo. Lo que empieza mal, termina mal. Y Alianza este año no empezó bien. No lo digo desde lo deportivo, sino desde lo administrativo. Los hinchas de Alianza, que nos ilusionamos con las administraciones de los últimos años, hemos visto cómo se desmoronó todo en poco tiempo.

Luis Horna defendió la camiseta peruana por Copa Davis durante 15 años. Actualmente es parte del comando técnico de la Federación Peruana de Tenis.(Foto: TAM)

¿Siempre fuiste muy hincha?

Siempre. He mi época de fanatismo. Después hubo un tiempo el que me desconecté del tema, pero ahora he vuelto a conectarme porque mi hijo Emilio juega fútbol. Él está en la San Martín, en la categoría sub 15, compite, le va bastante bien. A raíz de eso me volví a enganchar con el fútbol. El año pasado me pasé nueve meses todos los sábados desde las 10 de la mañana a 4 de la tarde viendo partidos de la copa federación de menores, en todas las categorías.

En tu etapa de deportista, ¿fuiste muy disciplinado?

Considero que fui un profesional durante toda mi carrera y me mantuve dentro de los parámetros que tiene que ser un deportista profesional. Eso no lo veo como algo extraordinario, era parte de mi trabajo. Para ser deportista de élite hay que cuidarse, sino no rindes. Tu motor es tu cuerpo. Esa es la realidad. //

