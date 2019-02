Luis Miguel a 10 días del concierto: lo que se sabe de su llegada al Perú y cómo será recibido

El inicio de la gira en Latinoamérica no ha podido ser más espectacular. Luis Miguel concretó cuatro presentaciones en Santiago de Chile la semana pasada y estas, a decir del público y la crítica, fueron impecables. La pesadumbre por su ausencia en el Festival de Viña del Mar se disipó rápido (el consuelo allí fue el actor Diego Boneta como invitado especial), así como la pena de las seguidoras más incondicionales por la decisión de no incluir mariachis en esta parte de la gira. El cantante tuvo sold out todas las fechas en el Movistar Arena, en cada una de ellas se presentó ante 12 mil personas.



La misma euforia se vivió anoche en Córdova, Argentina, con el primero de los tres recitales que dará en ese país. Un día antes el

Sol de México había cenado en un restaurante de la ciudad. Entonces salió a saludar a los fans que afuera lo esperaban. El vídeo del encuentro fue viral en la redes.

Las otras dos presentaciones en Argentina están programadas en Buenos Aires el 1 y 2 de marzo. Ahorita mismo, en Internet, ya se está gestando un plan para que todos los asistentes vayan vestidos con un polo celeste como gesto de cariño.

Chile y Argentina son países claves en la carrera del cantante, pues en ambos se concentran la mayor cantidad de seguidores en esta parte del hemisferio sur. De ahí que suele empezar sus tours en esos países. Le seguirán Paraguay, Ecuador, República Dominicana, Panamá, entre otros. El concierto en Perú será el 10 de marzo en el Jockey Club. Las entradas se agotaron a los pocos días de salir a la venta.

Los comentarios en la prensa y de quienes vienen asistiendo a las presentaciones son muy positivos. Están quienes resaltan la conexión que tiene el intérprete con la gente -atípica, hay que decirlo, en una que una que otra oportunidad-, el perfecto estado de voz del artista, e incluso, su saludable apariencia física.

El concierto en Lima

Muy poco se sabe aún de los pormenores del concierto en la capital peruana. Se estima que podría estar llegando el 8 o 9 de marzo desde Paraguay y que se hospedaría en Miraflores. Hay muchas probabilidades de que sea en el hotel Marriot. Imelda Otianiano, presidenta del Amigos de Luis Miguel Club de Fans Oficial, comenta que hay chances de que el cantante se quede más de un día aquí (que es lo que suele hacer) debido al clima que tenemos ahora. “La humedad de Lima siempre lo hace irse pronto porque debe cuidar la voz, sobre todo en una gira. Así que seguro descansará algo y aprovechará para comer bien”, comenta.

Amigos de Luis Miguel y Cómplices de Luis Miguel son los dos clubes de fans oficiales que el astro tiene en el Perú. Ambos ya están organizándose para ir a recibirlo al aeropuerto, vestir camisetas similares durante el recital y más.

El ambiente también empieza a calentarse en la ciudad. La cadena de karaokes Soprano, por ejemplo, ha organizado concursos de canto en base al repertorio del artista este 6 y 7 de marzo en varios de sus locales. Hay premios de hasta 1000 soles. Mientras, en Patio Panorama, de La Molina, se realizará este 28 de febrero un tributo a Luis Miguel que comenzará a las 9:30 p.m.//