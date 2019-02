Luis Miguel: la canción favorita de Susel Paredes, Ramiro Llona, Johanna San Miguel y otras figuras públicas

*Conoce este sábado en Somos quiénes son toda las figuras públicas que entrevistamos



Luis Miguel ofrecerá un concierto en Lima el 10 de marzo en el Jockey Club del Perú. Ahora que se viene 14 de febrero, qué mejor que el 'Sol' de México para hablar del amor o desamor.



SUSEL PAREDES

GERENTA DE FISCALIZACIÓN DE LA VICTORIA

“¡Miéntemeeeeeeeee con un beso, que parezca de amorrrrr!”. Culpable o no es mi favorita. Alguna vez me terminaron y habría preferido que me mintieran con un beso.

CECILIA TAIT

Ex voleibolista y ex congresista

A mí me gusta mucho Luis Miguel. Será que no me amas, la canto siempre. Porque me la han cantado también, ja, ja, ja. De los boleros, Usted.

BARTOLA

Cantante criolla

“Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos”. Usted. Es un tema que me conmueve. Con este le dices a la persona que amas que si estás bien, es por ella, y que si estás mal, también. Así es el amor.

KARINA BORRERO

Periodista

Las canciones de ‘Luismi’ siempre tendrán una ubicación privilegiada en mi playlist de “las que no tienen pierde” de Spotify. Sigo bailando, cantado a gallo tendido y brindado con Ahora te puedes marchar, con ese despecho quinceañero que todas llevamos dentro. Me hace recordar a esas épocas de los enamoraditos de la chiquititud a los que solo veías en horario del cole, pero con los que ya te imaginabas como pareja de prom o acompañándote en la universidad. Tampoco puedo omitir La incondicional, pero sobre todo por el video, que nos traía templadísimas a todas. Incluso recuerdo que –no me pregunten cómo ni por qué– hace muchos años mi amiga y compañera Rocío Aliaga y yo terminamos comentando sobre él cuando conducíamos una transmisión por la Gran Parada y el Desfile Militar por Fiestas Patrias. Todo en plena exhibición de la FAP. Yo creo que eso nos echó públicamente como las más ultrafans de Luis Miguel.