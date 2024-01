Lucy Gómez Sánchez verá cantar al Sol de México en Lima este 24 de febrero en lo que será para ella su concierto 110. Leyó bien: 110. La peruana de 46 años, presidenta de Cómplices de Luis Miguel Fans Club Oficial, viaja hace décadas por el mundo acompañando a su artista favorito e invirtiendo sus ahorros en el cumplimiento de uno de sus objetivos de vida: la acumulación de felicidad plena. Cada fecha, cada estadio, cada recuerdo. Todo está apuntado en lo que podría ser la hoja de Excel más envidiada en Hispanoamérica unida. La agitación por la llegada de Luis, como ella le dice, está a tope porque falta menos de un mes.

Por lo pronto, ya pidió vacaciones en su trabajo y está en curso el plan de ir en mancha a recibirlo al aeropuerto. El día y la hora exacta lo sabrá poco antes. Con tanto tiempo en estos avatares, la administradora de negocios internacionales tiene contactos secretísimos que le comparten información invaluable. Que no quede duda: si hay regalos y sorpresas de su club para el astro, él los va a recibir. “Es extremadamente especial para mí disfrutarlo en mi país. No deja de emocionarme el que esté llenando dos noches el Estadio Nacional. Que esté viniendo gente del interior a verlo en uno de los momentos más extraordinarios de su carrera”. Lucy no se deja llevar por el amor enceguecido al afirmar esto. La tenaz incondicional no exagera de ninguna manera.

Sucede que, acabando de cumplir 42 años de vida sobre los escenarios, Luis Miguel Gallego Basteri (53) viene presentándose en un ‘tour’ que empezó el último agosto con el cual está rompiendo récords y cosechado múltiples reconocimientos. La revista “Pollstar” reveló recientemente que es el cantante que más boletos ha vendido en el planeta entre 2023 y 2024, superando a Madonna y a U2. Billboard, por su lado, lo catalogó como el intérprete mexicano más exitoso de todos los tiempos; a la par de Spotify, que anunció que sus canciones ya superaron los 10,5 billones de reproducciones en Internet. A ello se suma que la gira que lo traerá de regreso al Perú facturará más de 420 millones de dólares.

El contacto con los medios de comunicación y la prensa continuaría hasta su adolescencia y primera juventud. Después desaparecería. En la imagen se lo ve junto al conductor mexicano Raúl Velasco.

Los recitales, que se realizarán el 24 y 25 de febrero en el Estadio Nacional, acogerán así a Lucy y otras 80 mil almas en lo que es uno de los sucesos más esperados del verano. El primero se vendió por completo en solo tres horas; y al segundo solo le quedan, al cierre de esta edición, unas mil localidades. “La gestión para traerlo demoró un año y fueron negociaciones bastante complicadas por todo lo que implica que venga. De por sí, llega con un equipo de 100 personas porque presenta muchos músicos en escena. Asimismo, éramos varias las empresas que pugnábamos por hacer aquí el espectáculo, incluso de otros países”, detalla César Ramos, director de la productora de conciertos Masterlive Perú. “El Nacional es el espacio más importante del país para cantantes y bandas. Él ya lo merecía”.

En estas tierras, el sol

Lo merecía, otra vez, para ser más precisos. Luis Miguel ha pisado suelo nacional en 11 ocasiones —1982, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 2002, 2004, 2010, 2013 y 2019—. A inicios de la década del 80 era tan solo un púber de 12 años que no se presentó en vivo, solo llegó en promoción. Sería hasta marzo de 1990 que se subiría a un escenario, probablemente más chico, en el coloso de José Díaz.

Lucy Gómez Sánchez es presidenta del club de fans Cómplices de Luis Miguel. Más información sobre las actividades de este club en todas las redes sociales bajo el nombre de Luis Miguel Perú. / FIDEL CARRILLO

De la primera visita se acuerda con nitidez el periodista Jorge Henderson. “Yo trabajaba en radio Miraflores y vino a hacerse conocido con su papá Luisito Rey. Era un niño despiertísimo. Mientras hacíamos tiempo para salir al aire, los invité a los dos a la bodega de la esquina a tomar una gaseosa. Con los años, lo entrevisté más veces. Acá en el Perú, pero también fuera, en Viña del Mar cuando tenía 15 y lo vi hacer lo que quería con la Quinta Vergara. Era y es aún un fuera de serie”, rememora.

La argentina Euge Cabral escribe desde hace más de una década una columna sobre distintos aspectos de la vida profesional del sol. A Diario de una fan también se accede a través de sus redes sociales.

Después, durante los años noventa, la estrella conversaría aquí con famosas figuras locales como Gerardo Manuel, quien no le dejaba de decir Luchito en videos que pueden encontrarse en YouTube. Además, con Gisela Valcárcel y Jaime Bayly. “En Lima ha cantado en sitios como el colegio San Agustín, el estadio Manuel Bonilla de Miraflores, el Jockey Club, el Lima Polo Club y la explanada del Monumental. Veinte mil personas ha sido el promedio del aforo”, agrega. Eso hasta ahora.

Presente y futuro

El análisis inevitable deviene en entender el avasallador éxito de Luis Miguel hoy, seis años después del lanzamiento de su último disco, y cinco tras el estreno de la serie biográfica emitida por Netflix de la que fue productor ejecutivo. En 2019, como se sabe, tuvo un estupendo reencuentro con el público cobijado por ambos hechos. Sin embargo, ¿qué explica su enorme popularidad en tiempos pospandémicos?

Ayuda a ensayar una primera respuesta la argentina Eugenia Cabral, otra seguidora sin parangón del cantante y autora de Diario de una Fan, un muy popular espacio en Internet en el que comparte, mejor que muchos medios de comunicación, noticias vinculadas a la carrera del Sol.

El actor Diego Boneta interpretó al cantante en una serie biográfica estrenada por Netflix durante el 2018. Esta le devolvió la popularidad tras un período controvertido de su carrera. / Juan Carlos Polanco/Netflix

“Está vigente porque Luis Miguel no surgió por moda. Es un artista con una voz prodigiosa y un talento interpretativo, lo que sumado a un enorme profesionalismo, compromiso y disciplina lo hacen alcanzar la excelencia. Pero fundamentalmente porque le canta al sentimiento más importante: el amor. Además, ha sido fiel a lo que siente y piensa, pese a que la industria ha intentado convencerlo de lo contrario y eso se valora mucho. [...] Ello ha hecho que la gente se vuelque a los conciertos, en los que por cierto hay mucho público masculino y tantísimos ‘millenials’ quienes lo descubrieron, sí, por la serie”, puntualiza Euge.

La crítica de televisión y periodista peruana, Patricia Salinas, plantea otro argumento: “Es el último de los grandes. Y no solo de la música latinoamericana, sino mundial. Así como solo hay un Sinatra, un Elvis, solo hay un Luis Miguel. Pensar en sucesores de ese calibre es casi una fantasía si vemos que ahora los ídolos son artistas como Bad Bunny”.

Luis Miguel cumplió el 21 de enero 42 años de trayectoria artística. “A los 50 años supongo que seré un hombre muy divertido. Tendré mucho que contar…”, dijo en una entrevista durante su niñez. / GDA/El Universal/México

La célebre periodista de espectáculos mexicana Martha Figueroa, también autora del libro “Micky: Un tributo diferente” (2013), comparte a su vez con Somos: “Pase lo que pase, va a resurgir porque aún conserva esa voz enorme. Da igual que tenga canciones nuevas o no. Al final gustan más las de siempre. [...] Otro factor es el misterio que siempre lo ha envuelto, que lo hace inalcanzable y que hace que cuando se presenta lo quieras ir a ver para ver si es de a de veras [ríe]. Si él estuviera saliendo en todos lados y a cada rato, ya no sería emocionante. Pero no. Nunca se sabe realmente en qué anda”.

El buen momento personal por el que atraviesa el astro, acota Martha, podría tener que ver también con la radiante ‘performance’ que está teniendo en esta gira, en la que sale a saludar de mano a los fans una vez terminados los conciertos o cuando se muestra más que contento al jugar con su banda o los drones que lo graban. “Sí, se está reflejando en la carrera. Le hace bien la pareja con la que está —la española Paloma Cuevas— y el haber retomado la relación con su hija —la mexicana Michelle Salas— y sus hermanos. Pareciera que ha encontrado el equilibrio que le fue por un tiempo esquivo”.

¿Habrá entonces Luis Miguel para rato? La periodista está segura de que sí. “Después de esta gira seguro va a tomarse un descanso prolongado de años, pero de todas maneras vuelve. Lo veo a él cantando hasta los 70 como Frank Sinatra. Es, finalmente, nuestro Frank Sinatra. Él, de hecho, me lo ha dicho. Así se ve él. El escenario es su lugar feliz y hará todo lo posible por mantenerse ahí”, culmina. Habrá que estar pendientes, entonces, de todas las vueltas del Sol. //