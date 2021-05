Conforme a los criterios de Saber más

El acento es inconfundible. ‘Aurelio’ entra en una de las escenas de Luis Miguel, la serie y rápidamente el espectador se da cuenta de que se trata de un personaje peruano. El rostro del actor, sin embargo, no es familiar. Eso ha cambiado tras la emisión casi total de la segunda temporada del popular show de Netflix. En ella, Rik Núñez se ha robado la atención del público nacional al interpretar a un inescrupuloso empresario que trata de timar al artista, en la piel de la ya mega estrella, Diego Boneta. Conversamos con él, quien con la ventura y talento de su lado obtuvo un rol en una de las ficciones más vistas en América Latina.

Ricardo Mauricio Núñez Morales es un arequipeño de 55 años que se ha desarrollado en diversos campos del mundo artístico. A lo que más se ha dedicado en los últimos años es a la dirección y producción musical de películas, obras de teatro, publicidad y proyectos audiovisuales. Es multiinstrumentalista. Asimismo co dirigió junto a Jesús Álvarez Betancourt el filme Me haces bien en el 2017. Y tiene experiencia actuando, prioritariamente en comerciales para la televisión. Se ha formado, entre otros, en talleres de claun e improvisación teatral.

“Si bien tengo más experiencia en el campo de la ingeniería de sonido y en la producción musical, siempre he tenido una vocecita dentro que me llamaba a la actuación. He dirigido actores en comerciales y también a mi esposa en una obra de teatro. Cuando esta es repuesta luego de un tiempo, no encuentran a uno de los actores y entro yo que me la sabía de memoria. Fue mi primera vez sobre las tablas y me sentí más bien que nunca. He tocado en vivo muchas veces, pero no me pasó algo tan espectacular como lo que viví actuando”, cuenta Rik, quien está casado con la cantante Sandra Muente.

Núñez explica que, sin saberlo, él entró al casting del show. “Sandra es mexico-peruana. Tenemos una amiga allá que trabaja en castings y le pidió a ella nombres de actores peruanos con cierto perfil. ‘Tengo un personaje para una serie muy importante de Netflix, ayúdame con nombres de peruanos que vivan acá en México’, le dijo. Sandra les envió una lista de los que conocía. Pero al parecer no era lo que buscaban. Luego le mandó alternativas de actores peruanos que viven aquí, pero tampoco. Cuando ya no habían más alternativas, a ella se le ocurre, sin decirme nada, enviar mis fotos y mis datos. Eso porque fundamentalmente yo me dedico a otra cosa. Obviamente por eso no fui su primera opción. Pero finalmente creyó que lo podía hacer. Lo increíble fue que le avisaron que yo tenía el perfil que querían, que estaba pre seleccionado para la serie de Luis Miguel”.

Él continúa contando que envió un video a manera de prueba y que le dieron la grata sorpresa un mes después. Todo esto ocurrió en setiembre del 2019. “Estaba en el Jockey Plaza cuando me llamaron. Me senté en el piso y me puse a gritar. Sandra también. No podía creerlo. Yo había visto la primera temporada de la serie y, además, como músico, soy fan de Luis Miguel. Estoy hiper agradecido con la vida. A pesar de que es un personaje chico, creo que rico porque desencadena muchas cosas en la trama”.

El paso siguiente fue viajar a México. “Fui en febrero del 2020, pero justo cuando iba hacer mi segunda escena llega la pandemia y se suspende la grabación. Sandra estaba allá conmigo porque también íbamos a tocar en el DF. Como no sabíamos qué iba a pasar, si iban a cerrar las fronteras, decidimos quedarnos. No podía perder la oportunidad. Gracias a Dios teníamos trabajo virtual y me salió un comercial grande allá. Recién a fines de setiembre se retoman las grabaciones”.

La escena con Boneta

Rick tiene cuatro escenas grandes en los ocho capítulos de la segunda temporada del show. Una de ellas es con Diego Boneta. “En esa escena mi personaje Aurelio se pone súper nervioso porque iba a conocer a Luis Miguel, pero estaba realmente nervioso por actuar con Diego (ríe). No, de verdad, él es un tipazo. Yo entré al foro, estaba estudiando y se me acerca y se presenta. Me dice: ‘Hola, qué tal. Yo soy Diego, mucho gusto’. Muy amable. Me dijo: ‘pasemos letra’, me daba indicaciones. Fue genial. Toda la producción A1. Fue surrealista, me quería quedar ahí para siempre”, dice .

La experiencia actoral, anhelada secretamente desde hacía mucho, le confirmó a Núñez que eso es a lo que quería ponerle atención ahora. “Me agarra bastante madurito, te voy a ser sincero, pero ya empecé y no pienso parar”. Tanto así que, hechos algunos contactos durante el tiempo que vivió en México, hoy piensa emigrar junto a su esposa para seguir en el camino. “Allá he tenido mucha buena vibra. Más de un productor me dijo que me mude porque habían oportunidades para actores con mi perfil. También podemos seguir ambos en la música. Así que parece que eso es lo que va a tocar. Si tenemos esta chance de emprender los dos proyectos que nos apasionan, no la vamos a dejar ir”, finaliza. Mientras, las felicitaciones en sus redes sociales no han parado de ser publicadas. //

VIDEO RELACIONADO

Luis Miguel Coleccion Lucy

Lucy Gómez Sánchez, la incondicional fan peruana y su impresionante colección.