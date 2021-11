Conforme a los criterios de Saber más

No dicen su nombre, pero es evidente la alusión hacia él. En el quinto episodio de la tercera temporada de Luis Miguel, la serie un diálogo entre dos personajes hace referencia a “un chico canadiense muy talentoso” que estaría empezando su carrera en la música a fines de los años 90. Ese no sería otro que el hoy consagrado crooner Michael Bublé. Lo cierto es que, en general, cuando se han planteado comparaciones entre Luis Miguel y algún otro artista que cante en inglés, el canadiense siempre ha estado en la terna. Ambos son talentosos performers que han cifrados sus carreras en el género de la música romántica. El éxito descomunal en cuanto discos y giras, la elegancia en la percha, la galantería en la actitud y millones de fans entre los dos así lo confirman. No es la intención de este artículo, sin embargo, seguir por ese rumbo, sino identificar los puntos en que los caminos de ambos se han cruzado de forma indirecta, claro. Ninguno se conoce en persona. No todavía.

Luis Miguel reside en la actualidad en la ciudad de Los Ángeles. (Foto: Luis Miguel / Instagram).

Así, uno de ellos tiene como eje al reconocido productor, compositor, arreglista y hitmaker David Foster, quien es considerado uno de los hombres más influyentes en la industria de la música en los últimos tiempos. Fue él quien compuso la música de la canción Ayer, interpretada por el Sol de México en el disco Aries; y con quien, según la serie, se habría gestado la oportunidad de que Luis Miguel grabara la recopilación de los más emblemáticos temas de la cultura popular norteamericana conocida como The Great American Songbook, un hecho que no se llegó a concretar. Lo que sí sucedió, empero, fue que Foster lideró la confección de los más importantes trabajos discográficos de Bublé empujándolo a su consagración como ídolo de la música mundial.

FAN ILUSIONADO

El crooner canadiense, por otro lado, conoce bien la trayectoria de Luis Miguel. Ha dicho en pasadas entrevistas que es una de las figuras latinoamericanas de la música que más admira y con quien le encantaría hacer un dueto. Su conocimiento en el tema se lo debe en gran medida a su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato, extremadamente fan del mexicano. Al respecto, esto fue lo que le dijo Bublé hace pocos años a un periodista de la revista española XL Semanal:

(...)

XL. ¿Ha ayudado en ese aspecto tener a Trudeau de primer ministro? Un político que es una especie de sex symbol, posa para Vogue con su esposa, hace surf y boxeo, celebra el Orgullo gay…

M.B. Sobre Trudeau, solo te puedo decir que nunca había visto a mi mujer mirar a un político como lo mira a él [se ríe]. ¡Ni que fuera Luis Miguel, por Dios!

XL. ¿Luis Miguel?

M.B. Sí, es que me acaba de dejar por él…

XL. ¿Perdón?

M.B. Sí, se acaba de ir a Las Vegas solo para verlo… En concierto, claro [se ríe y pone otro vídeo en el móvil]. Mira, estas son Luisana y su hermana viendo a Luis Miguel. Cantaron sin parar. Y este pobre hombre que está delante de ellas aguantó el concierto entero con el coro de las Lopilato detrás [carcajada].

XL. Y usted ¿también es fan de Luis Miguel?

M.B. En casa todos somos grandes fans de Luis Miguel. ¿Has visto este vídeo en YouTube en que, con 15 años, canta Cucurrucucú, paloma? ¡Es impresionante! Yo sueño con hacer un dueto con él. Tengo incluso una idea para hacer una canción juntos. No se lo he propuesto, pero igual si lee tu revista… Puedes ponerlo, ¿por favor? Y puede ser en inglés, en castellano, no importa.

Lopilato, por su parte, da cuenta de su admiración por el cantante mexicano cada vez que puede en sus redes sociales. Durante los primeros meses de la cuarentena del 2020, de hecho, decidió hacer lives junto a su esposo desde su cuenta de Instagram. La idea de ambos era, lo han dicho, entretener a sus seguidores enclaustrados en casa como una muestra de agradecimientos a las buenos deseos y cadenas de oración con las que se sintieron apoyados durante la enfermedad de su hijo mayor tiempo atrás. El resultado de uno de esos streamings: la pareja cantando en karaoke “Será que no me amas”.





Los dos, finalmente, han revelado que no se perdieron la primera temporada de “Luis Miguel, la serie”, por lo que no será de extrañar si llegan a comentar el capítulo 5 de la última entrega. //

VIDEO RELACIONADO

Escena de la tercera y última temporada de "Luis Miguel: la serie" filtrada en redes sociales.