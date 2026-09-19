icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Luis Romero Belismelis aborda el papel que las empresas pueden desempeñar frente a las brechas del país, a propósito de la publicación de “Cómo transformar la filantropía en el Perú”.
Luis Romero Belismelis aborda el papel que las empresas pueden desempeñar frente a las brechas del país, a propósito de la publicación de “Cómo transformar la filantropía en el Perú”.
/ Hugo Pérez
Por Jorge Chávez Noriega

Las oficinas del grupo Credicorp, en La Molina, transmiten una calma que contrasta con el vértigo y la tensión con los que el cine suele retratar el mundo de las finanzas. Subimos al cuarto piso, atravesamos una rotonda cuyas paredes exhiben los retratos de los directivos que han marcado la historia de la institución y llegamos a la oficina de Luis Romero Belismelis, presidente del directorio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista