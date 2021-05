Conforme a los criterios de Saber más

El antiguo Perú podrá ser nuevamente apreciado por los ojos del mundo muy lejos de nuestras fronteras. Machu Picchu y los Imperios Dorados del Perú (Machu Picchu and the Golden Empires of Peru, en inglés) es el nombre de la experiencia cultural que se desarrollará en el Museo de Arte de Boca Ratón, al sur de Florida (EE.UU), a partir del 16 de octubre de este año. Esta da pie a la gira internacional de una impresionante selección de 192 piezas provenientes de la famosa ciudadela, así como de tumbas reales de diversas culturas pre incas. Todas son préstamos del Museo Larco, ubicado en Lima; y del Museo de Sitio Manuel Chávez Ballón, de Aguas Calientes, Cusco.

La muestra, organizada por Cityneon con el apoyo del Gobierno del Perú, en alianza con la Asociación Inkaterra y producida por World Heritage Exhibitions (WHE), involucra una de las colecciones de oro más importantes que jamás hayan estado de gira por el globo. En esta se cuenta, por ejemplo, un traje de ese metal completamente intacto de un señor Chimú que data del 1.300 d.C. Además hay elementos de plata, de cerámica, telares, entre otros, pertenecientes a las culturas Chavín, Lambayeque, Mochica y Nasca.

Orejera de oro, concha y piedra (turquesa o malaquita) en la que se representan ocho iguanas, cuatro son de oro y cuatro son de turquesa. Cultura Mochica.

Cántaro escultórico que representa a personaje antropomorfo con cabeza y alas de búho o lechuza. Tiene un collar de cuentas circulares, camisa con diseños de olas o espirales entrelazadas y faldellín. Está parado debajo de un arco formado por una serpiente de dos cabezas felínicas. En el gollete del cántaro hay diseños de olas. Cultura Mochica.

Somos conversó con Andrés Numhauser, director internacional del WHE, para conocer más alcances de la exposición: “Nosotros producimos, promocionamos y diseñamos exhibiciones de valiosos tesoros del mundo. Tenemos décadas haciendo esto. Así hemos trabajado en la exhibición de artefactos del Titanic, de pertenencias de la Princesa Diana, objetos de la tumba del Rey Tutankamón. Yo, personalmente, siendo latinoamericano, tenía muchas ganas de mostrar las riquezas del pasado que tienen ustedes los peruanos. Este proyecto, que lleva más de seis años de trabajo, tiene como eje Machu Picchu, pero hay mucho más de historia que contar. Por eso hemos laborado con José Koechlin, de Inkaterra; y profesionales del Museo Larco. Allí hemos estado escogiendo cuidadosamente piezas para llevarlas a Florida, primero, donde se quedarán hasta marzo del 2022. Después partirán a Francia y a otros muchos sitios”.

Numhauser explica que lo que se quiere es llevar un poco del Perú fuera para promover su historia e incluso motivar a la gente que viaje a hacer turismo. “La exposición estará acompañada de muchas actividades que se desarrollarán alrededor de la misma. Por ejemplo, tenemos pensado destacar la maravillosa gastronomía peruana invitando a sus más célebres chefs una vez al mes. También habrán conferencias y presentaciones artísticas y folclóricas”, agrega.

Recientemente se llevó a cabo la presentación de la muestra a desarrollarse en octubre próximo en Boca Ratón, Florida. (Foto: WHE)

Machu Picchu y los Imperios Dorados del Perú está pensada para ser una experiencia interactiva. El visitante será recibido por una sala con pantallas que van del techo al suelo y que proyectarán videos de las diversas civilizaciones pre incaicas e incaicas. “En un punto el visitante podrá sentarse en una silla especial, y gracias a los anteojos virtuales, podrá recorrer Machu Picchu desde ahí. En algunos ambientes, incluso, se rociarán aromas especiales de la selva. Habrán muchas proyecciones, audios, videos, iluminación y musicalización especial; pero hay que subrayar que las 192 piezas históricas siempre serán las protagonistas del conjunto”, finaliza//.

VIDEO RELACIONADO

Un guardaparque de Machu Picchu captó a una osa de anteojos y su cría caminando libremente por la ciudad inca sin turistas. (Crédito: Edwin Cobos Paucar)

TE PUEDE INTERESAR